9 mẹo chọn rau sạch, ít thuốc trừ sâu, người không rành đi chợ cũng làm được

Đi chợ thời nay, thứ khiến nhiều người lo nhất không phải giá cả mà là chuyện rau “ngậm” thuốc, nhìn xanh mướt mà không biết có an toàn cho gia đình hay không. Nhưng thực ra, ngay cả người ít kinh nghiệm vẫn có thể tự bảo vệ mình bằng vài mẹo quan sát rất đơn giản, chỉ cần chịu khó nhìn kỹ màu sắc, thân lá và cả… chỗ khiếm khuyết của rau. Dưới đây là 9 gợi ý dễ áp dụng khi mua rau ngoài chợ hoặc siêu thị.

1. Ưu tiên rau đúng mùa

Rau đúng mùa thường ít sâu bệnh hơn, nên nông dân không phải lạm dụng thuốc trừ sâu và chất kích thích. Ngược lại, rau trái mùa thường “phổng phao” bất thường, dễ phải dùng nhiều thuốc bảo vệ thực vật để chống sâu và kích thích phát triển.

2. Nhìn màu lá: tự nhiên, không “xanh phát sáng”

Ảnh minh họa

Rau sạch thường có màu xanh vừa phải, hơi ngả tự nhiên, không đậm gắt, không bóng loáng. Nếu lá xanh sẫm, thân mập bất thường, đều tăm tắp, nhìn rất “mướt” nhưng hơi cứng tay thì có thể là dấu hiệu bón nhiều đạm hoặc dùng kích thích sinh trưởng.

3. Đừng sợ… vài vết sâu

Một ít lỗ sâu nhỏ, vết cắn lấm tấm hoặc lá không hoàn hảo đôi khi lại là điểm cộng. Rau quá “hoàn hảo”, không vết sâu, không đốm lá, mặt lá mịn bóng thường là loại được phun thuốc dày hoặc xử lý kỹ trước khi bán.

4. Sờ thân lá: giòn nhưng không dày nước

Khi cầm bó rau lên, hãy thử bẻ nhẹ cuống hoặc cọng. Rau sạch thường giòn, có độ đàn hồi, thân không quá mọng nước; trong khi rau bị bón nhiều đạm có thể mềm, dễ gãy nhưng lại “phồng”, nặng bất thường.

5. Ngửi mùi: tránh mùi hắc, lạ

Rau tươi sạch thường có mùi thơm nhẹ đặc trưng của từng loại, không gắt, không nồng. Nếu ngửi thấy mùi hắc, mùi thuốc sâu hoặc mùi hóa chất lạ bốc lên từ rau, tốt nhất nên bỏ qua hàng đó.

6. Quan sát cuống và gân lá

Cuống rau tươi thường cứng, tươi rói, không dập nát, không thâm nhũn. Những bó rau cuống bị dập, chảy nhớt, gân lá xám đen hoặc úa vàng có thể đã để lâu, dễ phát sinh vi sinh vật gây hại dù nhìn bề mặt vẫn còn xanh.

7. Hạn chế mua rau quá to, quá đều

Ảnh minh họa

Rau cải, rau muống, mồng tơi, rau dền… nếu cây nào cũng to đều, thân mập tròn, lá lớn bất thường thì thường là được bón nhiều phân hóa học hoặc kích thích sinh trưởng. Rau trồng tự nhiên thường kích thước không đồng đều, có cây to cây nhỏ, nhìn “thật thà” hơn.

8. Chọn nơi bán, không chỉ chọn bó rau

Ngay cả chuyên gia cũng thừa nhận, nhìn bằng mắt thường chỉ giúp sàng lọc phần nào, nên khâu chọn điểm mua rất quan trọng. Hãy ưu tiên: quầy có chứng nhận an toàn, rau có nhãn, nguồn gốc rõ ràng, hoặc các gian hàng chuyên rau sạch, rau VietGAP, hữu cơ; hạn chế mua ở những điểm bày bán sát mặt đường bụi và trộn lẫn nhiều loại rau không nhãn mác.

9. Rửa và sơ chế đúng cách sau khi mua

Dù rau có “sạch” đến đâu, bước rửa vẫn là hàng rào cuối cùng để giảm bớt bụi bẩn và tồn dư hóa chất trên bề mặt. Nên nhặt bỏ lá già, lá dập, rửa từng nắm dưới vòi nước chảy nhiều lần, có thể ngâm nước sạch một thời gian trước khi chế biến để giảm bớt hóa chất bám ngoài, thay vì chỉ trông chờ vào nước muối hoặc dung dịch rửa.

Với 9 mẹo trên, ngay cả người mới đi chợ, sinh viên sống xa nhà hay dân văn phòng ghé siêu thị sau giờ tan ca vẫn có thể tự tin chọn được những bó rau an toàn hơn cho bữa cơm gia đình. Điều quan trọng là tập thói quen quan sát kỹ, hạn chế ham “xanh – to – đẹp” mà quên mất tiêu chí an toàn cho sức khỏe lâu dài.

Tổng hợp