9 loại rau quen thuộc của người Việt dễ ngậm nhiều thuốc trừ sâu nhất, muốn ăn phải biết cách rửa

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình, Đài Loan (Trung Quốc) , có 9 loại rau quen thuộc rất dễ tồn dư thuốc trừ sâu , nếu không được làm sạch đúng cách, việc ăn thường xuyên trong thời gian dài có thể gây hại cho sức khỏe. Bà đồng thời đưa ra 5 phương pháp rửa rau đúng chuẩn khoa học , và gợi ý 2 loại rau có nguy cơ tồn dư thuốc thấp nhất để người dân yên tâm lựa chọn.

Theo chuyên gia Lý Uyển Bình, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng nhằm ngăn côn trùng và mầm bệnh gây hại cây trồng, giúp nông dân bảo vệ mùa màng. Sau khi phun, phần lớn thuốc sẽ phân hủy dần theo thời gian , tuy nhiên vẫn có một lượng nhất định bám lại trên bề mặt rau , đặc biệt là rau ăn lá , nơi có nhiều nếp gấp và diện tích tiếp xúc lớn.

Thông thường, sau khi thu hoạch khoảng 7-15 ngày , đa số thuốc trừ sâu sẽ phân hủy xuống mức an toàn. Tuy nhiên, nếu rau không được rửa đúng cách , lượng tồn dư này khi đi vào cơ thể có thể gây chóng mặt, buồn nôn , thậm chí ảnh hưởng đến hệ thần kinh . Dù việc tiếp xúc với lượng nhỏ trong thời gian ngắn ít khi gây vấn đề nghiêm trọng, nhưng tích lũy lâu dài lại là điều đáng lo ngại.

9 loại rau dễ phát hiện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nhất

Theo kết quả kiểm tra và thống kê, chuyên gia cho biết các loại rau thường xuyên nằm trong nhóm có tồn dư thuốc gồm: cải thìa, cải bẹ trắng, hành lá, cần tây, rau muống, đậu Hà Lan non (đậu hà lan nguyên vỏ), củ cải, ớt và rau bina (cải bó xôi) . Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng chỉ cần làm sạch đúng cách, các loại rau này vẫn có thể ăn an toàn .

Nhiều người có thói quen ngâm rau với nước muối hoặc baking soda , với hy vọng loại bỏ thuốc trừ sâu. Thế nhưng theo chuyên gia, cách này hầu như không mang lại hiệu quả rõ rệt . Phương pháp hiệu quả nhất vẫn là kết hợp rửa dưới vòi nước chảy, ngâm nước sạch rồi rửa lại , đơn giản nhưng an toàn và khoa học.

5 cách rửa rau đúng chuẩn giúp giảm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Trước hết, cần cắt bỏ lá úa, lá ngoài và phần gốc . Đây là bước dễ bị bỏ qua nhưng lại vô cùng quan trọng, bởi lớp lá ngoài và khu vực gần gốc thường là nơi bám nhiều thuốc nhất. Nên cắt bỏ khoảng 1cm phần gốc , tách rời từng lá trước khi rửa.

Tiếp theo, rửa rau dưới vòi nước chảy nhẹ . Dòng nước không cần quá mạnh, chỉ cần chảy đều là đủ để cuốn trôi phần lớn thuốc bám trên bề mặt lá, thân hoặc cuống quả, vừa hiệu quả lại không lãng phí nước.

Sau đó, ngâm rau trong nước sạch từ 10-20 phút , rồi tiếp tục rửa lại dưới vòi nước chảy 2-3 lần . Cách làm này không chỉ giúp giảm đáng kể lượng thuốc tồn dư mà còn khiến rau giòn và ngon hơn khi chế biến.

Khi nấu ăn, nên mở nắp nồi , đặc biệt khi luộc hoặc xào rau. Hơi nước thoát ra ngoài sẽ giúp một phần dư lượng thuốc bay hơi , tạo thêm một lớp bảo vệ an toàn.

Với người thường xuyên ăn ngoài, chuyên gia khuyên hạn chế uống nước canh rau . Một số loại thuốc trừ sâu có thể hòa tan vào nước trong quá trình nấu, vì vậy việc uống ít nước canh sẽ giúp giảm nguy cơ hấp thụ tồn dư thuốc.

Theo chia sẻ từ thực tế đi khảo sát vùng nông thôn, chuyên gia Lý Uyển Bình cho biết có 1 loại rau gần như không cần dùng nhiều thuốc bảo vệ thực vật . Đó chính là rau lang (lá khoai lang) . Nhờ sức sống bền bỉ, ít sâu bệnh, rau lang hầu như không cần phun thuốc. Với những người muốn ăn rau an toàn nhưng không đủ điều kiện mua rau hữu cơ, rau lang là lựa chọn rất đáng tin cậy .

Thuốc bảo vệ thực vật không phải điều gì quá xa lạ trong sản xuất nông nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, rửa rau đúng cách chính là “hàng rào” quan trọng nhất giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ trong bếp, người tiêu dùng hoàn toàn có thể ăn rau mỗi ngày mà vẫn yên tâm .

Nguồn và ảnh: HK01