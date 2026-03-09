8 “thủ phạm” lôi kéo chuột vào nhà mùa xuân này: Sửa ngay còn kịp!

Khi ngày bắt đầu kéo dài hơn và các chủ nhà bắt đầu nghĩ đến việc cắt tỉa hàng rào hay dùng máy xịt áp lực để làm sạch sân hiên, có một khu vực âm thầm đối mặt với nhiều rủi ro – nhà kho trong vườn.

Theo Hiệp hội Kiểm soát Dịch hại Anh, số cuộc gọi xử lý chuột tăng đáng kể từ tháng 2 đến tháng 4 khi chuột cống và chuột nhắt bước vào mùa sinh sản và tích cực tìm kiếm nơi làm tổ ấm áp. Những nhà kho tối tăm, có lớp cách nhiệt và ít bị động đến trong suốt mùa đông trở thành “bất động sản lý tưởng” đối với chúng.

Robin Antill của Leisure Buildings (nơi cung cấp và lắp đặt các công trình nhà vườn chất lượng cao tại Anh) đã chỉ ra 8 vấn đề tiềm ẩn có thể thu hút chuột, nấm mốc và độ ẩm – cùng cách khắc phục trong mùa xuân này. Dưới đây là 8 “thủ phạm” âm thầm gây ra tình trạng chuột xâm nhập.

Các khe hở siêu nhỏ

Một khe hở chỉ rộng bằng chiếc bút chì, khoảng 6–7 mm, cũng đủ để chuột chui qua. Khi gỗ co lại và giãn nở trong mùa đông, các lối vào nhỏ có thể hình thành quanh khung cửa, các mối nối sàn và phần mép của mái. Khi một con chuột đã vào được, mùi sẽ hình thành và thu hút thêm nhiều con khác.

Cách khắc phục: Kiểm tra các mối nối quanh nhà kho vào ban ngày. Bịt kín các khe hở nhỏ bằng keo hoặc dải lưới kim loại.

Một khe hở chỉ rộng bằng chiếc bút chì, khoảng 6–7 mm, cũng đủ để chuột chui qua.

Hiện tượng ngưng tụ hơi nước

Mái nhà kho giảm nhiệt độ rất nhanh vào ban đêm. Không khí ấm bị giữ lại dưới lớp tấm lợp nỉ hoặc kim loại sẽ ngưng tụ thành hơi nước. Sau nhiều tuần, điều này có thể khiến ván mái bị ẩm, nước nhỏ xuống các vật dụng cất giữ và nấm mốc đen hình thành dọc theo các thanh xà.

Cách khắc phục: Cải thiện luồng không khí. Lắp thêm một lỗ thông gió thụ động thứ hai để giảm đáng kể độ ẩm bị giữ lại.

Bìa carton và giấy

Bìa carton dễ hút ẩm trong không khí và trở thành nơi ươm mầm nấm mốc cũng như vật liệu làm tổ cho chuột. Khi đã ẩm, nó còn truyền độ ẩm xuống sàn gỗ bên dưới.

Cách khắc phục: Thay toàn bộ thùng carton bằng hộp nhựa kín và đặt chúng lên kệ để tránh tiếp xúc trực tiếp với sàn.

Củi đốt

Những khúc gỗ tưởng chừng vô hại nhưng có thể mang theo côn trùng, giữ độ ẩm và tạo ra mùi cũng như hơi ấm mà động vật rất thích.

Cách khắc phục: Cất củi trên giá nâng cao, cách tường nhà kho ít nhất 30 cm.

Đất và rác hữu cơ

Lá cây, đất và lớp mùn để sát tường nhà kho sẽ giữ nước áp vào gỗ. Theo thời gian, điều này có thể gây nấm mốc, làm mềm mép sàn và mục phần đế.

Cách khắc phục: Tạo khoảng thoát nước xung quanh toàn bộ chân nhà kho. Viền sỏi là lựa chọn tốt nhất để giúp nước thoát nhanh và tăng lưu thông không khí.

Chuột rất thích những chỗ ẩm thấp, tối tăm.

Đệm và đồ vải ít dùng

Đệm ghế để trong nhà kho sẽ nhanh chóng hút ẩm vào mùa đông và trở thành nơi làm tổ có lớp cách nhiệt. Điều này tạo ra môi trường ấm và khô lý tưởng cho sâu bọ và chuột khi mùa sinh sản bắt đầu vào đầu mùa xuân.

Cách khắc phục: Bảo quản đệm trong túi hút chân không hoặc mang vào nhà. Không bao giờ để vải chạm trực tiếp vào tường nhà kho.

Hư hại mái nhà không được kiểm tra

Gió mùa đông có thể rất mạnh và làm bật nhẹ lớp mái mà không gây rách rõ rệt. Nước thường bắt đầu thấm vào từ từ ở mép mái và các điểm đóng đinh.

Cách khắc phục: Kiểm tra mép mái xem có bị bật hay uốn cong không. Sửa sớm có thể chỉ tốn vài trăm nghìn tiền vật liệu, trong khi thay toàn bộ ván mái có thể tốn hơn rất nhiều.

Thoát nước kém

Nếu nhà kho đặt trực tiếp trên nền lát mà không có khoảng thông gió bên dưới, hơi ẩm có thể bị giữ lại dưới các tấm sàn. Điều này có thể khiến sàn trở nên mềm, cong vênh và làm suy yếu kết cấu.

Cách khắc phục: Đảm bảo phần đế nhà kho cho phép không khí lưu thông. Nên dùng đế lưới nhựa hoặc thanh đỡ gỗ khi đặt trực tiếp trên mặt đất.