8 thói quen “phá thận” nhiều người vẫn mắc hàng ngày

Dưới đây là những hành vi phổ biến có thể khiến thận phải “làm việc quá sức” và dần suy yếu.

1. Ăn quá nhiều muối

Trong thói quen ăn uống của nhiều gia đình, các món ăn đậm đà thường được ưa chuộng. Tuy nhiên, ăn mặn kéo dài có thể gây áp lực lớn lên thận.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5 gram muối mỗi ngày. Trên thực tế, lượng muối trung bình của nhiều người có thể cao gấp đôi con số này.

Khi lượng natri trong cơ thể tăng lên, thận phải hoạt động nhiều hơn để đào thải. Về lâu dài, điều này có thể làm tăng áp lực trong cầu thận, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Điều đáng chú ý là tổn thương thận thường diễn ra âm thầm, vì thận không có nhiều dây thần kinh cảm nhận đau.

2. Ăn quá nhiều protein

Nhiều người cho rằng ăn nhiều thịt cá là biểu hiện của chế độ dinh dưỡng tốt. Tuy nhiên, khi protein được chuyển hóa trong cơ thể, chúng tạo ra các sản phẩm thải như ure và creatinine, những chất cần được thận lọc bỏ.

Nếu lượng protein nạp vào quá nhiều trong thời gian dài, thận phải hoạt động ở trạng thái lọc quá mức, khiến các cầu thận dễ bị tổn thương theo thời gian.

Điều này không có nghĩa là cần loại bỏ protein khỏi khẩu phần ăn, bởi đây là chất dinh dưỡng thiết yếu. Quan trọng là duy trì chế độ ăn cân bằng, không nên để thực phẩm giàu đạm chiếm phần lớn trong bữa ăn hằng ngày.

3. Tự ý dùng thuốc

Thói quen tự mua thuốc khi cảm thấy khó chịu khá phổ biến. Đau đầu uống thuốc giảm đau, cảm lạnh uống kháng sinh, đau lưng uống thuốc bổ thận… Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng thuốc có thể gây ảnh hưởng đến thận.

Một số thuốc giảm đau, kháng sinh hoặc thảo dược có thể gây độc cho thận nếu dùng kéo dài hoặc liều cao. Việc lạm dụng thuốc có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận hoặc gây tổn thương trực tiếp đến các tế bào thận.

Ngay cả thuốc đông y hay thực phẩm chức năng cũng không nên dùng tùy tiện. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào.

4. Ngồi quá lâu, ít vận động

Ít vận động không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch mà còn gián tiếp tác động đến thận. Khi cơ thể thiếu hoạt động trong thời gian dài, nguy cơ béo phì, tăng huyết áp và tiểu đường có thể tăng lên.

Đây đều là những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn tính. Vì vậy, việc đứng dậy đi lại, vận động nhẹ sau mỗi giờ làm việc có thể giúp giảm bớt nguy cơ này.

5. Thức khuya thường xuyên

Thức khuya làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể và ảnh hưởng đến hệ nội tiết. Thận cũng cần thời gian nghỉ ngơi và phục hồi vào ban đêm.

Nếu tình trạng thiếu ngủ kéo dài, khả năng tự sửa chữa của cơ thể sẽ suy giảm, từ đó làm ảnh hưởng đến chức năng thận. Ngoài ra, thức khuya thường đi kèm với các thói quen không lành mạnh như ăn đêm, uống rượu hoặc căng thẳng kéo dài.

6. Hút thuốc và uống rượu quá nhiều

Hút thuốc có thể làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, khiến mạch máu co lại và cứng hơn, từ đó ảnh hưởng đến lưu lượng máu cung cấp cho thận. Đồng thời, hút thuốc cũng có thể làm tăng huyết áp, một yếu tố nguy cơ lớn của bệnh thận.

Trong khi đó, uống rượu quá mức có thể làm tăng huyết áp và axit uric trong máu, khiến thận phải làm việc nhiều hơn để xử lý các chất chuyển hóa.

7. Nhịn tiểu thường xuyên

Nhịn tiểu là thói quen nhiều người cho là vô hại, nhưng thực tế có thể gây ra nhiều vấn đề cho hệ tiết niệu.

Khi bàng quang chứa đầy nước tiểu nhưng không được giải phóng kịp thời, áp lực có thể tăng lên và ảnh hưởng đến hệ thống đường tiết niệu. Điều này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây nhiễm trùng đường tiết niệu, thậm chí lan lên thận.

Ngoài ra, nước tiểu giữ quá lâu trong bàng quang cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi tiết niệu.

8. Uống quá ít nước

Thận cần nước để thực hiện chức năng lọc và đào thải chất thải khỏi cơ thể. Nếu uống quá ít nước, nước tiểu sẽ trở nên đậm đặc, làm tăng nguy cơ kết tinh khoáng chất và hình thành sỏi thận.

Thông thường, người trưởng thành được khuyến nghị nên uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày, tuy nhiên lượng nước cụ thể có thể thay đổi tùy theo thể trạng, mức độ vận động và điều kiện thời tiết.

Một cách đơn giản để tự đánh giá là quan sát màu nước tiểu. Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc gần như trong suốt, cơ thể thường đã được cung cấp đủ nước. Nếu màu vàng đậm, đó có thể là dấu hiệu cần bổ sung thêm nước.

Thận là cơ quan âm thầm làm việc để lọc máu và duy trì cân bằng trong cơ thể. Nhiều tổn thương thận diễn ra chậm và không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý và khám sức khỏe định kỳ là cách quan trọng giúp bảo vệ chức năng thận lâu dài.