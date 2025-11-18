8 loại rau mà người Nhật ăn mỗi ngày, càng ăn càng khỏe, sống lâu: Ở chợ Việt mua rất dễ

Người Nhật nổi tiếng với tuổi thọ cao và sức khỏe ổn định. Một trong những bí quyết không thể bỏ qua chính là thói quen ăn rau mỗi ngày. Điều đặc biệt là họ không cần loại rau đắt tiền hay hiếm có, mà bám sát những loại rau quen thuộc, dễ chế biến, dễ mua quanh năm. Thậm chí, những loại rau này bạn hoàn toàn có thể tìm mua ở chợ Việt, vừa tươi vừa hợp túi tiền.

Dưới đây là tám loại rau được người Nhật sử dụng hằng ngày cùng vài mẹo nhỏ để bạn chọn mua và bảo quản khi đi chợ Việt.

1. Bắp cải

Bắp cải là loại rau gần như không thể thiếu trong bữa ăn Nhật. Họ ăn sống, trộn mè hoặc làm salad, nhưng cũng có khi xào nhanh ăn kèm thịt. Khi đi chợ Việt, hãy chọn bắp cải tròn, chắc tay, lá ngoài hơi sẫm nhưng ruột trắng, không bị dập hay thối. Bảo quản trong tủ mát có thể giữ độ giòn đến 4-5 ngày. Bắp cải giàu vitamin C, giúp tăng đề kháng, lại dễ chế biến cho bữa cơm nhanh.

2. Cải bó xôi

Cải bó xôi xuất hiện trong gần như mọi gia đình Nhật. Họ thường chần sơ, vắt ráo, trộn mè hoặc làm món ohitashi đơn giản. Khi đi chợ Việt, chọn lá xanh đậm, thân mập, không dập nát. Rau này chỉ nên mua vừa đủ vài ngày để đảm bảo tươi, chế biến nhanh. Cải bó xôi cung cấp sắt, folate và chất xơ, giúp tiêu hóa tốt và giữ cơ thể khỏe mạnh.

3. Cải thảo

Cải thảo được dùng trong lẩu, nấu súp, hoặc ngâm muối làm tsukemono. Để chọn cải thảo ngon, hãy chọn cây thẳng, lá tươi, phần gốc trắng, chắc. Bảo quản trong túi giấy hoặc màng bọc thực phẩm, để ngăn mát tủ lạnh. Đây là loại rau mùa đông nhưng quanh năm vẫn có ở các chợ lớn. Cải thảo chứa nhiều vitamin và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng.

4. Củ cải trắng daikon

Củ cải trắng là nguyên liệu không thể thiếu trong súp miso, món hầm hay lẩu oden. Chọn củ cải trắng cứng, vỏ mịn, không bị nứt hay mềm nhũn. Người Nhật mua vừa đủ dùng, tránh để lâu làm mất độ ngọt và giòn. Ở chợ Việt, củ cải trắng thường bán theo cây hoặc cắt sẵn, nên chọn loại còn chắc tay và tươi, chế biến ngay để đảm bảo dưỡng chất.

5. Cà rốt

Cà rốt được thái lát, thái sợi, xào nhanh hoặc nấu súp. Khi đi chợ, chọn cà rốt thẳng, vỏ mịn, không bị mềm nhũn hay có đốm. Cà rốt chứa nhiều beta carotene, tốt cho mắt và da, đồng thời dễ bảo quản nếu giữ trong tủ lạnh. Người Nhật thường thái cà rốt kiểu kimpira xào với mè và chút nước tương để ăn kèm cơm hộp.

6. Hành lá và tỏi tây Nhật (negi)

Hành negi là loại rau gia vị phổ biến, vừa thơm vừa tạo vị ấm cho các món súp, mì, salad. Khi chọn mua, hãy chọn phần trắng dài, lá xanh mơn mởn, không dập héo. Ở chợ Việt, negi hoặc tỏi tây Nhật thường bán theo bó, bảo quản trong túi nhựa hoặc rổ tre để giữ tươi. Đây là loại rau vừa làm gia vị vừa bổ dưỡng, đặc biệt vào mùa lạnh.

7. Rong biển wakame và kombu

Rong biển là món rau của người Nhật mà bạn cũng dễ tìm mua dưới dạng khô ở siêu thị hoặc cửa hàng Nhật Bản. Wakame thường dùng cho súp miso, salad; kombu dùng nấu nước dùng dashi. Khi mua, chọn loại khô nguyên miếng, màu xanh đậm, không bị mốc. Ngâm nước trước khi nấu giúp rau mềm và giữ chất dinh dưỡng. Rong biển giàu khoáng chất, iốt và chất xơ, rất tốt cho tiêu hóa.

8. Đậu nành edamame

Đậu nành edamame được ăn như rau phụ, luộc nhanh hoặc làm topping salad. Chọn vỏ xanh sáng, đều hạt. Người Nhật thích mua loại nguyên vỏ để luộc ngay, giữ được vị ngọt tự nhiên. Edamame cung cấp protein thực vật, chất xơ và vitamin, bổ sung dưỡng chất mà không cần chế biến cầu kỳ.