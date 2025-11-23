8 loại cây cảnh không phù hợp đặt ở phòng làm việc

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng đặt cây xanh trong phòng làm việc ngày càng phổ biến. Nhân viên văn phòng thích những chậu cây nhỏ xinh để bàn vừa để trang trí, vừa tạo cảm giác thư giãn giữa guồng quay công việc.

Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp để xuất hiện trong không gian kín, ít ánh sáng và sử dụng điều hòa liên tục như văn phòng. Việc chọn sai cây có thể gây phiền toái, ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí tác động tiêu cực đến hiệu suất làm việc.

Dưới đây là những loại cây cảnh không nên đặt trong phòng làm việc cùng lý do cụ thể để tránh những rắc rối không đáng có.

Cây có mùi hương quá mạnh

Một số loại cây nổi tiếng vì hoa thơm, nhưng khi đặt trong môi trường kín như phòng làm việc, mùi hương đậm đặc có thể trở thành “đòn tra tấn” với người xung quanh.

Các loại như hoa nhài, dạ lý hương, lan dạ hương, hoa bạch thiên hương… tỏa ra mùi thơm nồng, lan xa. Trong không gian nhỏ, đặc biệt khi điều hòa và cửa sổ đóng kín, mùi hương bị “giữ lại”, gây đau đầu, buồn nôn; dị ứng ở người nhạy cảm; khó tập trung; gây khó chịu vì xâm phạm không gian chung.

Dạ lý hương có mùi hương quá mạnh, là loại cây cảnh không hợp đặt ở phòng làm việc.

Một điều cần lưu ý: Văn phòng là nơi có nhiều người, mỗi người một thể trạng khác nhau. Điều bạn thấy “thơm dễ chịu” có thể là ác mộng với người khác.

Các loại cây dễ rụng lá hoặc rụng phấn

Văn phòng vốn phải sạch sẽ và gọn gàng. Những loại cây rụng lá liên tục như trúc đào, kim tiền quá già, bàng Singapore yếu, hoặc những cây có phấn như sen đá lông, xương rồng lông đều gây mất vệ sinh và tốn thời gian dọn dẹp.

Cây rụng lá không chỉ làm bẩn bàn làm việc mà còn thu hút côn trùng. Trong khi đó, phấn từ một số loại sen đá hay xương rồng bám vào bàn phím, laptop, giấy tờ, thậm chí bụi mịn bay vào mắt, gây kích ứng. Điều này ảnh hưởng khá rõ đến môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cây đòi hỏi ánh sáng mạnh

Phần lớn văn phòng đều sử dụng ánh sáng nhân tạo, ánh sáng tự nhiên hạn chế. Những cây cần nắng mạnh để quang hợp sau khi đặt ở văn phòng thường bị rụng lá, thối gốc, vàng thân, thậm chí chết chỉ sau vài tuần:

- Xương rồng xương sống, xương rồng tai thỏ.

- Sen đá dòng nắng gắt như sen đá nâu, hồng hài.

- Cây tùng bồng lai, tùng thơm.

Tùng bồng lai - loại cây cảnh không phù hợp đặt ở phòng làm việc do đòi hỏi ánh sáng mạnh.

Không chỉ gây phí tiền, những chậu cây héo úa còn làm giảm tinh thần và sự hứng khởi khi làm việc.

Những cây dễ thu hút côn trùng

Một số loại cây có nhựa ngọt hoặc hoa dễ mời gọi côn trùng như kiến, ruồi nhỏ, muỗi tiêu biểu như:

- Hoa hồng mini

- Phong lữ thảo

- Cúc họa mi chậu.

Phong lữ thảo.

Khi đặt trong phòng làm việc, chúng dễ phát sinh côn trùng li ti, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên. Ruồi nhỏ vo ve quanh bàn làm việc hoặc từ đất chậu bay lên là điều chẳng ai muốn đối mặt trong lúc đang tập trung.

Cây có độc tính hoặc gây kích ứng da

Một số loại cây cảnh nhìn vô cùng đẹp nhưng lại chứa nhựa độc, gây kích ứng nếu tiếp xúc phải. Văn phòng có thể có người vô tình chạm vào khi di chuyển hoặc chăm cây nên những loại này nên được loại khỏi danh sách, bao gồm:

- Trúc đào (tất cả các bộ phận đều có độc).

- Dạ lan hương (phấn hoa gây kích ứng).

- Môn, ráy cảnh, khoai môn cảnh (nhựa gây rát, mẩn đỏ).

Dù mức độ độc không quá cao, nhưng chỉ một vài sơ suất cũng đủ gây phiền phức trong môi trường đông người.

Những loại cây chiếm nhiều diện tích

Văn phòng – đặc biệt là phòng làm việc cá nhân hoặc phòng ban nhỏ – thường có không gian hạn chế. Những cây có tán rộng hoặc kích thước lớn sau sẽ chiếm diện tích, cản trở lối đi, gây khó khăn khi vệ sinh:

- Bàng Singapore trưởng thành.

- Cọ cảnh loại lớn.

- Chuối cảnh, thiên tuế.

- Cây phát tài cỡ lớn.

Ngoài ra, cây quá lớn hấp thụ nhiều oxy vào ban đêm, không hề tối ưu cho phòng kín.

Cây phải tưới nước nhiều và dễ gây ẩm mốc

Một số cây như dương xỉ cỡ lớn, ráy nước, cây thủy sinh (sen mini, súng mini) đòi hỏi lượng nước lớn hoặc môi trường nhiều ẩm. Điều này khiến khu vực đặt cây dễ bị đọng nước, làm ẩm bàn làm việc, gây nguy cơ mốc hoặc hỏng thiết bị điện tử.

Trong môi trường văn phòng vốn cần khô ráo, ngăn nắp, đây là điều tối kỵ.

Cây mang yếu tố phong thủy không phù hợp

Nhiều người mang cây phong thủy vào văn phòng với mục đích cầu may mắn, nhưng lại không xem xét yếu tố hợp mệnh hay hợp hướng phòng. Một số loại được cho là không phù hợp khi đặt bừa bãi như:

- Xương rồng gai nhọn (được cho là mang sát khí nếu để hướng thẳng vào bàn làm việc).

- Cây lưỡi hổ cao cỡ lớn (gây cảm giác lạnh lẽo nếu để quá gần người ngồi làm việc).

Dù đúng sai còn tùy quan niệm, nhưng nhìn chung những cây có hình dáng sắc nhọn thường khiến không gian trở nên khô cứng, kém mềm mại.

Vậy đâu là tiêu chí chọn cây phù hợp cho phòng làm việc?

Thay vì chọn các loại cây “không phù hợp” như trên, bạn có thể dựa vào các nguyên tắc sau:

- Ưa bóng, sống tốt trong điều hòa.

- Ít rụng lá, không có phấn.

- Không có mùi hương mạnh.

- Ít cần chăm sóc.

- Kích thước nhỏ gọn.

Một số gợi ý hợp lý hơn gồm: Lan Ý, kim ngân, kim tiền, lưỡi hổ loại nhỏ, trầu bà ta, cây phú quý, cau tiểu trâm, sen đá loại khỏe.

Đặt cây xanh trong phòng làm việc là một cách đơn giản để làm đẹp không gian, cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, nếu chọn sai loại cây, bàn làm việc có thể trở thành nơi bừa bộn, thiếu vệ sinh, thậm chí tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe. Việc hiểu rõ cây nào phù hợp – và cây nào không nên xuất hiện trong văn phòng – sẽ giúp bạn tạo ra một môi trường làm việc xanh, sạch và chuyên nghiệp hơn.