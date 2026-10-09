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8 loại cây ăn quả "hút" vận may: Tất cả đều dễ trồng tại Việt Nam

Lam Chi
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Không chỉ cho trái để ăn, nhiều cây quen thuộc còn mang ý nghĩa may mắn, sung túc và đủ đầy theo quan niệm phong thủy.

Trồng cây ăn quả quanh nhà vừa tạo thêm mảng xanh, vừa mang lại nguồn trái cây tươi cho gia đình. Với những người quan tâm đến phong thủy, một số loại cây còn được lựa chọn vì ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc, sức khỏe và sự sum vầy.

Theo tạp chí Her World, 8 loại quả dưới đây từ lâu đã gắn với những biểu tượng tốt lành trong văn hóa Á Đông và phong thủy.

1. Cây đào

8 loại cây ăn quả "hút" vận may: Tất cả đều dễ trồng tại Việt Nam - Ảnh 1.

Cây đào (Ảnh: Martha Stewart)

Trong văn hóa Trung Hoa, quả đào tượng trưng cho trường thọ, còn hoa đào gắn với may mắn, tình yêu và hạnh phúc.

Tại Việt Nam, đào đặc biệt phù hợp với các tỉnh miền Bắc và vùng có mùa đông lạnh. Ngoài giá trị trang trí, quả đào còn cung cấp chất xơ, vitamin C và nhiều hợp chất thực vật.

2. Cây nho

8 loại cây ăn quả "hút" vận may: Tất cả đều dễ trồng tại Việt Nam - Ảnh 2.

Cây nho (Ảnh: Garden Plants Online)

Những chùm nho sai quả được xem là biểu tượng của sự sung túc, thành công và gia đình đông vui.

Nho cần nhiều nắng, giàn leo thoáng và được cắt tỉa đúng thời điểm. Việt Nam hiện đã có nhiều giống nho được trồng phổ biến, đặc biệt tại các vùng có khí hậu khô, nhiều nắng.

3. Cây lựu

8 loại cây ăn quả "hút" vận may: Tất cả đều dễ trồng tại Việt Nam - Ảnh 3.

Cây lựu (Ảnh: The Pepper Pantry)

Quả lựu chứa rất nhiều hạt nên từ lâu được xem là biểu tượng của sự đông đúc, sinh sôi và sung túc.

Lựu khá phù hợp trồng tại nhà vì cây chịu nắng tốt, có thể kiểm soát chiều cao bằng cắt tỉa và trồng được trong chậu lớn. Quả lựu còn cung cấp chất xơ, vitamin C và nhiều polyphenol có hoạt tính chống oxy hóa.

4. Cây mơ

8 loại cây ăn quả "hút" vận may: Tất cả đều dễ trồng tại Việt Nam - Ảnh 4.

Cây mơ (Ảnh: Homes and Gardens)

Theo Her World, màu vàng cam của quả mơ khiến loại quả này được liên tưởng đến vàng bạc và sự giàu có. Trong quan niệm truyền thống, mơ còn gắn với vẻ đẹp và sự thanh nhã.

Ở Việt Nam, cây mơ phù hợp hơn với các tỉnh miền Bắc, vùng núi hoặc nơi có mùa đông đủ lạnh. Quả thường được dùng làm ô mai, ngâm đường hoặc chế biến đồ uống.

5. Cây dứa

8 loại cây ăn quả "hút" vận may: Tất cả đều dễ trồng tại Việt Nam - Ảnh 5.

Cây dứa (Ảnh: Gardening Know How)

Theo Her World, quả dứa có ý nghĩa "tài lộc đang đến", vì vậy đây là loại quả thường gắn với may mắn và tiền tài.

Theo quan niệm phong thủy, màu vàng của quả cũng gợi liên tưởng đến tiền bạc, thịnh vượng. Vì vậy, nhiều gia đình thường chưng dứa dịp Tết với mong cầu một năm hanh thông, làm ăn thuận lợi và đón thêm nhiều cơ hội tốt lành.

Dứa đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Cây không cần diện tích quá lớn, thậm chí có thể tận dụng phần ngọn của quả để nhân giống tại nhà.

Quả dứa cung cấp vitamin C, mangan và enzyme bromelain.

6. Cây chuối

8 loại cây ăn quả "hút" vận may: Tất cả đều dễ trồng tại Việt Nam - Ảnh 6.

Cây chuối (Ảnh: Gardening Know How)

Những quả chuối mọc thành nải, thành buồng khiến loài cây này được xem là biểu tượng của sự đoàn kết, sum họp và đủ đầy. Màu vàng của quả chín cũng thường được liên tưởng tới niềm vui và sự thịnh vượng.

Chuối rất quen thuộc ở Việt Nam, sinh trưởng nhanh ở nơi có đất ẩm, nhiều nắng. Quả cung cấp kali, vitamin B6 và carbohydrate, là nguồn năng lượng tiện lợi trong chế độ ăn hằng ngày.

7. Cây vải

8 loại cây ăn quả "hút" vận may: Tất cả đều dễ trồng tại Việt Nam - Ảnh 7.

Cây vải (Ảnh: Gardening Know How)

Màu đỏ của quả vải được xem là biểu tượng của hạnh phúc, vận may và những điều tốt lành. Trong văn hóa Trung Hoa cổ, vải còn gắn với tình yêu và vẻ đẹp.

Ở Việt Nam, vải được trồng nhiều tại miền Bắc. Cây cần không gian tương đối rộng nếu trồng lâu năm, nhưng có thể tạo tán bằng cắt tỉa.

8. Cây bưởi

8 loại cây ăn quả "hút" vận may: Tất cả đều dễ trồng tại Việt Nam - Ảnh 8.

Cây bưởi (Ảnh: Fosacha)

Theo quan niệm phong thủy, bưởi tượng trưng cho gia đình sum họp và may mắn. Trong những dịp lễ Tết, bưởi cũng thường xuất hiện trên mâm ngũ quả của nhiều gia đình Việt.

Đây là cây ăn quả rất phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Lợi ích thực tế khi trồng cây ăn quả tại nhà

Ngoài yếu tố phong thủy, lợi ích thực tế dễ nhận thấy nhất là tạo thêm không gian xanh và nguồn trái cây tươi cho gia đình.

Việc tưới cây, cắt tỉa, làm đất cũng tạo cơ hội vận động nhẹ và giúp nhiều người thư giãn sau thời gian làm việc. Khi cây cho trái, trẻ nhỏ cũng có cơ hội quan sát quá trình từ ra hoa, đậu quả đến thu hoạch.

Dù không thể chứng minh những cây này thực sự "kéo" tài lộc về nhà, một cây khỏe mạnh, sai quả vẫn có thể mang lại cảm giác sung túc rất thật: nhà cửa xanh hơn, có trái tươi để ăn và thêm niềm vui khi tự tay chăm sóc.

Tổng hợp

5 loại cây ăn quả trồng trong chậu cũng đầy trái: Phù hợp với cả ban công nhỏ
Tags

cây ăn quả

trồng cây

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