8 kiểu uống trà biến "nước thần" thành "NƯỚC ĐỘC", phá thực quản, hại thận, nuôi ung thư

Trà từ lâu đã được xem là "thức uống vàng" của sức khỏe. Các loại trà như trà xanh, trà đen, trà ô long đều chứa nhiều polyphenol, catechin, tannin và các vitamin có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Từ đó giúp trung hòa gốc tự do, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, ung thư, cải thiện chức năng não và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Tuy nhiên, chỉ khi uống đúng cách thì trà mới phát huy tối đa công dụng. Ngược lại, nhiều người đang vô tình biến thức uống lành mạnh này thành “nước độc” vì 6 thói quen sai lầm này:

1. Uống trà khi bụng đói

Chuyên gia dinh dưỡng Li Ning tại Bệnh viện Đại học Y khoa Liên hợp Bắc Kinh (Trung Quốc) cảnh báo: Caffeine trong trà có thể kích thích bài tiết axit dịch vị. Khi bụng rỗng, việc uống trà có thể khiến niêm mạc dạ dày bị kích ứng mạnh, gây buồn nôn, đầy hơi, cồn cào và thậm chí đau thượng vị. Đặc biệt, người có tiền sử viêm loét dạ dày nên tuyệt đối tránh thói quen này, vì có thể làm tổn thương lớp bảo vệ niêm mạc, gây viêm tá tràng hoặc loét dạ dày tái phát.

Ảnh minh họa

2. Uống trà quá đặc

Trà pha quá đặc sẽ chứa nồng độ cao caffeine và tannin. Uống nhiều dễ gây “say trà” với các biểu hiện như hồi hộp, tim đập nhanh, bồn chồn, chóng mặt, thậm chí rối loạn giấc ngủ.

Đặc biệt, theo tài liệu giáo dục sức khỏe của Bệnh viện Đào Viên (Đài Loan), người mắc bệnh thận mãn tính nếu thường xuyên uống trà đặc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn điều hòa dịch, tăng gánh nặng cho thận, từ đó đẩy nhanh quá trình suy thận và dẫn tới nguy cơ suy thận cấp.

3. Thường xuyên uống trà quá nóng

Nhiều người có thói quen nhấp trà khi còn bốc hơi nghi ngút. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc tiêu thụ đồ uống nóng trên 65 độ C có thể gây tổn thương thực quản và làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Dù ở mức trên 50 độ C cũng đã có thể gây bỏng, tổn thương thực quản. Thói quen này lặp lại lâu ngày sẽ gây viêm mãn tính lớp niêm mạc, tạo điều kiện cho tế bào bất thường phát triển.

Ảnh minh họa

4. Uống trà ngay sau bữa ăn

Theo bác sĩ Li Ning, trà chứa nhiều tannin, khi kết hợp với sắt trong thực phẩm sẽ tạo ra hợp chất không hòa tan, làm giảm hấp thu sắt. Về lâu dài, điều này có thể gây thiếu máu do thiếu sắt, đặc biệt ở phụ nữ và người cao tuổi. Ngoài ra, uống trà ngay sau ăn còn khiến dịch tiêu hóa bị loãng, cản trở tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng. Ông khuyên nên uống trà ít nhất 30 phút sau khi ăn.

5. Uống trà để giải rượu hoặc tỉnh táo sau khi uống rượu bia

Dược sĩ Liao Weicheng (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo: Uống trà sau khi uống rượu không những không giải rượu mà còn kích thích niêm mạc dạ dày, gây khó chịu, tăng tiết axit và có thể gây viêm loét. Ngoài ra, caffeine trong trà kết hợp với ethanol trong rượu sẽ làm nhịp tim nhanh, dễ mất nước và ảnh hưởng đến chức năng gan.

6. Uống quá nhiều trà, uống thay nước lọc

Trà không nên uống quá nhiều, càng không thể thay thế hoàn toàn nước lọc. Theo Cục Quản lý Y tế Quốc gia Anh (NHS), trà chứa caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Uống quá nhiều có thể gây mất nước, giảm hấp thu khoáng chất như sắt và canxi, đồng thời tăng gánh nặng cho gan thận. Duy trì thói quen này lâu dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, gây mệt mỏi và mất cân bằng điện giải.

7. Uống trà cùng một số loại thuốc

Trà, đặc biệt là trà xanh, có thể tương tác với nhiều loại thuốc như thuốc bổ sung sắt, thuốc chống đông máu (warfarin), thuốc điều trị huyết áp, thuốc an thần… Dược sĩ Liao Weicheng cho biết, các hợp chất trong trà có thể làm giảm hấp thu hoặc làm tăng đào thải thuốc khỏi cơ thể, khiến thuốc mất tác dụng hoặc gây phản ứng phụ nguy hiểm. Người đang điều trị bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng trà hằng ngày.

8. Uống trà quá gần giờ đi ngủ

Ảnh minh họa

Caffeine trong trà có thể tồn tại trong cơ thể từ 4-6 giờ sau khi uống, gây khó ngủ, trằn trọc, ngủ không sâu giấc - đặc biệt với người lớn tuổi hoặc người có rối loạn giấc ngủ. Mất ngủ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn làm suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ nhiều bệnh mạn tính. Bác sĩ Li Ning khuyên tốt nhất không uống trà vào buổi tối và không uống bất kỳ chất lỏng nào trong 30 phút trước khi đi ngủ.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Eat This