Các chuyên gia cho biết, bất kỳ bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng nào kích thích hệ miễn dịch đều có thể tạo ra một số triệu chứng giống nhau.

8 bệnh gây ra triệu chứng giống cúm mà không phải cúm

Đa số bệnh cúm có biểu hiện giống với cảm lạnh thông thường nên cách duy nhất để biết chắc chắn bạn có bị cúm hay không là thực hiện xét nghiệm. Nhưng đôi khi có những dấu hiệu giúp bạn phân biệt giữa cúm và các bệnh khác.

1. Cảm lạnh

Cả cảm lạnh và cúm đều là bệnh do virus gây ra, cả hai đều có xu hướng phát triển rộng rãi khi thời tiết thay đổi thất thường trong cùng một mùa và có nhiều triệu chứng giống nhau như đau họng và nghẹt mũi. Sự khác biệt chính giữa cảm lạnh và cảm cúm chính là tốc độ phát triển của các triệu chứng.

Với cảm lạnh, các triệu chứng sẽ dần dần phát triển trong vài ngày còn với cúm, các triệu chứng sốt cao, ho, đau cơ thường xuất hiện sau 24 - 48 giờ. Và mặc dù có nhiều triệu chứng chồng chéo lên nhau nhưng cảm lạnh thường không kèm theo đau nhức cơ thể - đặc trưng của bệnh cúm.

2. Viêm họng liên cầu khuẩn

Cúm và viêm họng liên cầu khuẩn có nhiều triệu chứng tương đồng nhưng có hai dấu hiệu mà bạn có thể thấy ở bệnh cúm nhưng không bao giờ xuất hiện ở viêm họng do liên cầu khuẩn chính là ho và nghẹt mũi.

Viêm họng liên cầu khuẩn có thể gây sưng hạch bạch huyết, sưng amidan, có đốm đỏ trên vòm miệng hoặc mảng trắng - những triệu chứng này đều không phải là triệu chứng điển hình của bệnh cúm.

Viêm họng liên cầu khuẩn có thể gây sưng hạch bạch huyết, sưng amidan, có đốm đỏ trên vòm miệng hoặc mảng trắng (Ảnh: ST)

3. Viêm phổi

Viêm phổi có thể xảy ra độc lập với cúm hoặc là biến chứng thứ phát của bệnh. Một số trường hợp bị cúm và khỏi bệnh, sau đó khoảng trên 1 tuần sẽ mắc viêm phổi. Viêm phổi xảy ra trong hoặc sau khi bị cúm có thể do chính virus cúm hoặc do đồng nhiễm virus cúm và vi khuẩn.

Trong đó viêm phổi do vi khuẩn rất nghiêm trọng và cần phải điều trị bằng kháng sinh. Cơn ho do viêm phổi thường dai dẳng, kéo dài cơn và kèm theo đau ngực; đôi khi là kèm theo dịch nhầy. Sốt do viêm phổi khá khó khi so sánh với cúm, có thể nhẹ hơn hoặc cao hơn. Một số trường hợp bị viêm phổi có thể bị nghẹt mũi, ho và mệt mỏi kèm theo chán ăn và đau nhức cơ thể.

Nhưng nhìn chung, viêm phổi do virus thường nhẹ hơn so với viêm phổi do vi khuẩn.

Viêm phổi có thể xảy ra độc lập với cúm hoặc là biến chứng thứ phát của bệnh (Ảnh: ST)

4. Bạch cầu đơn nhân

Bệnh bạch cầu đơn nhân bệnh truyền nhiễm mono vì cơ chế lây truyền chủ yếu là qua tiếp xúc với nước bọt bệnh nhân hoặc qua tiếp xúc với giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi do virus Epstein-Barr gây ra. Bệnh có xu hướng phổ biến hơn ở thanh thiếu niên với các triệu chứng xuất hiện từ từ và biểu hiện tương tự như cúm.

Người bệnh có thể cảm thấy mệt mỏi, sốt cao, đau họng và đau nhức cơ thể. Điểm đặc trưng giúp phân biệt dấu hiệu của bệnh bạch cầu đơn nhân và cúm chính là sưng lá lách hoặc sưng gan. Ngoài ra bệnh bạch cầu đơn nhân cũng kéo dài hơn so với cúm, khoảng 2 - 4 tuần và có thể lên tới cả tháng.

5. Viêm màng não

Viêm màng não có thể do virus hoặc vi khuẩn gây ra, bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng thường nguy cơ bùng dịch cao vào mùa đông xuân, khi thời tiết thay đổi thất thường.

Viêm màng não do virus thường nhẹ hơn nhưng triệu chứng so với cúm thì viêm màng não do virus và vi khuẩn đều trông rất giống nhau, đó là: nhức đầu, sốt và mệt mỏi.

Tuy nhiên viêm màng não thường đặc trưng bởi triệu chứng cứng cổ và cột sống lưng kèm theo nhạy cảm với ánh sáng. Bệnh do virus thường giống như cảm lạnh và cúm ở điểm hầu hết mọi người đều tự khỏi sau một tuần hoặc lâu hơn. Nhưng với viêm màng não do vi khuẩn nếu không được điều trị kịp thời bằng kháng sinh bệnh có thể gây tổn thương não và thậm chí là tử vong.

6. Viêm phế quản

Viêm phế quản cấp tính không chỉ có các triệu chứng giống với cảm lạnh và cúm mà thậm chí còn do nhiều loại virus giống nhau gây ra. Bệnh có nhiều triệu chứng chồng chéo như ho có đờm, buồn ngủ và đau họng. Sự khác biệt chính là viêm phế quản không đi kèm với sốt cao.

Viêm phế quản cấp tính không chỉ có các triệu chứng giống với cảm lạnh và cúm mà thậm chí còn do nhiều loại virus giống nhau gây ra (Ảnh: ST)

Các triệu chứng của viêm phế quản cũng có xu hướng tập trung vào ngực và họng thay vì đau nhức toàn thân giống như cúm. Cơn ho dai dẳng của viêm phế quản cấp tính có thể kéo dài tới 3 tuần - điều này cũng lâu hơn so với ho do cảm cúm.

7. Virus hợp bào hô hấp



Virus hợp bào hô hấp (RSV) có các triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với cúm hoặc cảm lạnh bao gồm ho và chảy nước mũi. Các triệu chứng này cũng xuất hiện dần dần và tự biến mất bằng cách uống nhiều nước và nghỉ ngơi.

Nói cách khác, cả cúm và RSV đều ít gây ra các triệu chứng kéo dài nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhiễm RSV khiến bạn bị thờ khò khè một thời gian dài sau khi khỏi bệnh. Ngoài ra, cảm cúm có thể gây ra tiêu chảy trong khi nhiễm RSV ít phổ biến hơn.

8. Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV)

Khoảng 2 - 4 tuần sau khi nhiễm HIV, hầu hết người nhiễm đều có các triệu chứng giống như cúm bao gồm sốt, ớn lạnh, phát ban, đổ mồ hôi ban đêm hoặc đau nhức cơ. Các triệu chứng này có thể kéo dài trong vài ngày đến vài tuần.

Mặc dù có nhiều lý do khác nhau khiến bạn nhầm lẫn với cúm nhưng nếu bạn cho rằng mình có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV thì cần phải làm xét nghiệm để kiểm tra điều đó.