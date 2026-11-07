79% người bệnh mạn tính bị xáo trộn sinh hoạt khi nhiễm RSV

Khảo sát 6.041 người mắc bệnh mạn tính cho thấy 79% bị xáo trộn sinh hoạt khi nhiễm RSV; nhiều trường hợp sức khỏe ảnh hưởng kéo dài và bệnh nền nặng hơn.

GSK vừa công bố kết quả khảo sát toàn cầu cho thấy nhiễm vi-rút đường hô hấp, trong đó có vi-rút hợp bào hô hấp (RSV), có thể gây xáo trộn đáng kể đến sinh hoạt của người trưởng thành đang mắc một số bệnh mạn tính trong thời gian dài.1 Những ảnh hưởng này có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, khiến người bệnh lo lắng về việc kiểm soát bệnh nền và cần người khác hỗ trợ nhiều hơn trong sinh hoạt hằng ngày.1

Nhân Tuần lễ Nâng cao Nhận thức về RSV năm 2026 (2–8/11), GSK thực hiện và hỗ trợ một khảo sát toàn cầu nhằm tìm hiểu nhận thức và trải nghiệm về RSV ở người trưởng thành mắc một số bệnh mạn tính. Khảo sát có 6.041 người từ 18 tuổi trở lên tham gia tại 10 quốc gia, mắc các bệnh như tim mạch, đái tháo đường típ 1 và típ 2, hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh thận mạn và tăng huyết áp.1

Khảo sát cho thấy bệnh có tác động kéo dài đặc biệt ở một số nhóm: 52% ở người mắc hen cho thấy triệu chứng bệnh nặng hơn khi nhiễm vi rút đường hô hấp, 45% ở người mắc COPD, 35% ở người mắc bệnh thận mạn, 29% ở người mắc bệnh tim mạch và 27% ở người mắc đái tháo đường.1 Trong toàn bộ người tham gia khảo sát, hơn một phần ba (36%) mất nhiều thời gian hồi phục hơn dự kiến; một phần tư (25%) phải đi khám thêm với bác sĩ đa khoa hoặc tại cơ sở chăm sóc ban đầu; và 18% phải đến cơ sở y tế khẩn cấp.1

Ở những người từng mắc RSV, sức khỏe có thể tiếp tục bị ảnh hưởng sau giai đoạn nhiễm bệnh ban đầu. Trong nhóm này, 40% cho biết ảnh hưởng kéo dài từ một tháng trở lên; gần một phần mười (9%) mất hơn một năm mới trở lại bình thường hoặc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.1 Hơn một nửa (55%) đánh giá triệu chứng RSV của mình ở mức nặng vừa hoặc rất nặng. Tỷ lệ này là 68% ở người mắc bệnh thận mạn hoặc COPD, 64% ở người mắc bệnh tim mạch và 63% ở người mắc hen.1

RSV có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng duy trì các hoạt động thường ngày của người mắc bệnh mạn tính

Tiến sĩ Elena DeAngelis, Giám đốc Y khoa, GSK Việt Nam, cho biết: "Người mắc bệnh mạn tính cần chú ý chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Khi nhiễm RSV hoặc mắc một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác, họ có thể không chỉ cảm thấy mệt mỏi trong vài ngày mà còn gặp khó khăn khi tự chăm sóc bản thân và duy trì những hoạt động có ý nghĩa với mình. Người mắc bệnh mạn tính nên mạnh dạn trao đổi với nhân viên y tế về những biện pháp giúp phòng ngừa nhiễm RSV."

RSV ngày càng được ghi nhận là một nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp ở người từ 60 tuổi trở lên.2 Ước tính năm 2019, chỉ riêng tại các quốc gia phát triển, RSV gây khoảng 470.000 ca nhập viện và 33.000 ca tử vong trong bệnh viện ở nhóm tuổi này.3 Người trưởng thành mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh thận mạn, hen hoặc COPD có nguy cơ mắc bệnh nặng do RSV cao hơn, bao gồm bệnh đường hô hấp dưới và các biến chứng.4,5 Tại Việt Nam, ước tính theo mô hình dự báo trong 5 năm, có khoảng 4,6 triệu ca bệnh hô hấp cấp do RSV ở người từ 60 tuổi trở lên, trong đó có khoảng 200.000 ca nhập viện và 18.000 ca tử vong do bệnh đường hô hấp dưới liên quan đến RSV (Theo công bố trên tạp chí Expert Review of Vaccines dự báo việc triển khai vắc xin RSVPreF3 cho người từ 60 tuổi trở lên tại Ấn Độ và các nước Đông Nam Á năm 2025).6

Dù lo ngại về ảnh hưởng của vi-rút đường hô hấp, nhiều người tham gia khảo sát vẫn chưa trao đổi với nhân viên y tế về RSV. Khoảng bốn trên năm người (79%) lo rằng các vi-rút này có thể cản trở việc kiểm soát bệnh mạn tính hoặc khiến triệu chứng nặng hơn.1 Tuy nhiên, gần một nửa (46%) chưa trao đổi về RSV với nhân viên y tế trong hai năm qua; một phần ba tổng số người tham gia (33%) cho biết chưa từng trao đổi về vấn đề này.1 Tỷ lệ đã trao đổi trong hai năm qua cũng khác nhau giữa các nhóm tuổi: 66% ở nhóm 18–49 tuổi, so với 45% ở nhóm từ 50 tuổi trở lên.1

Kết quả khảo sát cho thấy người mắc bệnh mạn tính nhìn nhận nguy cơ từ RSV chưa tương xứng với những ảnh hưởng mà vi-rút này có thể gây ra. Nâng cao hiểu biết về RSV và các hậu quả tiềm ẩn có thể giúp người bệnh quan tâm hơn đến vi-rút này khi trao đổi với nhân viên y tế.

RSV cần được đề cập nhiều hơn khi tư vấn về sức khỏe hô hấp và bệnh mạn tính, theo kết quả khảo sát cho thấy. Với những người có nguy cơ cao hơn, việc trao đổi với nhân viên y tế có thể giúp họ hiểu rõ RSV và các biện pháp phòng ngừa nhiễm vi-rút này.

Về Tuần lễ Nâng cao Nhận thức về RSV

Tuần lễ Nâng cao Nhận thức về RSV năm 2026 (2–8 tháng 11) nhằm giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về RSV và ảnh hưởng của vi-rút này đối với người trưởng thành, trong đó có người mắc một số bệnh mạn tính. Chiến dịch nhấn mạnh rằng ảnh hưởng của RSV không chỉ giới hạn ở bệnh đường hô hấp mà còn có thể làm xáo trộn sức khỏe, khả năng tự chăm sóc và sinh hoạt hằng ngày. Qua đó, chiến dịch khuyến khích những người trưởng thành có thể có nguy cơ cao hơn chủ động tìm hiểu về RSV và trao đổi với nhân viên y tế.

Về RSV

RSV là vi-rút phổ biến,7 có khả năng lây truyền và gây bệnh ở phổi, đường hô hấp. Ước tính mỗi năm, vi-rút này ảnh hưởng đến 64 triệu người ở mọi lứa tuổi trên toàn cầu.8 Người trưởng thành mắc một số bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, COPD, hen và đái tháo đường có thể có nguy cơ mắc bệnh nặng do RSV cao hơn.9,10 Do xét nghiệm RSV chưa được thực hiện thường quy, số ca bệnh thực tế có thể cao hơn ước tính.11

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