750 cây giò, 720 túi xúc xích chứa chất cấm: Khởi tố mẹ con chủ cơ sở tại chợ đầu mối Đông Tảo

Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, khởi tố 02 đối tượng tại một cơ sở sản xuất giò, chả, xúc xích sử dụng Natri tetraborat (hàn the) - chất cấm trong chế biến thực phẩm về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm quy định tại khoản 2, Điều 317 Bộ luật Hình sự.Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Hộ kinh doanh Đỗ Thị Huyền, địa chỉ tại chợ đầu mối Đông Tảo, thôn Đông Kim, xã Hoàn Long có dấu hiệu sử dụng hàn the để sản xuất các sản phẩm giò, chả, xúc xích.

Hồi 10h ngày 30/01, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên; Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên và Công an xã Hoàn Long tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở trên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hộ kinh doanh do bà Đỗ Thị Huyền SN 1970, trú tại thôn Đông Kim, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên cùng với Nguyễn Văn Trường SN 1995 (con trai của bà Huyền) và một số nhân viên làm thuê đang sản xuất thực phẩm là các loại giò, chả, xúc xích với nhiều công đoạn như: lọc thịt, xay thịt, đóng khuôn giò, xúc xích, chả; luộc, hấp và đóng gói thành phẩm để tiêu thụ trên thị trường.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra test nhanh các mẫu sản phẩm tại cơ sở, kết quả phát hiện 06/12 mẫu dương tính với hàn the (Natri tetraborat), gồm: giò lợn, xúc xích, chả sụn, giò gà, giò bò và giò sống (thịt lợn xay).

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý Cơ sở sản xuất giò chả Đoàn Huyền

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại Hộ kinh doanh Đỗ Thị Huyền đang có số lượng lớn sản phẩm thực phẩm đã được sản xuất để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường, gồm: 750 chiếc giò lợn (01 kg/chiếc); 720 túi xúc xích (500 g/túi); 130 túi chả sụn (500 g/túi); 30 chiếc giò gà (khoảng 01 kg/chiếc); 1.420 chiếc giò lá (giò bò); cùng 150 kg giò sống (thịt lợn xay). Kết quả định giá xác định giá trị của số hàng hóa trên là gần 180 triệu đồng.

Ngoài số hàng hóa thành phẩm nêu trên, tổ công tác còn phát hiện, tạm giữ nhiều nguyên liệu, phụ gia và phương tiện phục vụ sản xuất thực phẩm, trong đó có chất hàn the cùng các loại phụ gia, hương liệu dùng trong chế biến; hệ thống máy xay, tủ hấp, khuôn giò, thiết bị tạo hình xúc xích và các dụng cụ sử dụng trong quá trình pha trộn, chế biến sản phẩm.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất sử dụng hàn the - Chất cấm trong sản xuất thực phẩm

Quá trình làm việc, chủ hộ kinh doanh là Đỗ Thị Huyền khai nhận toàn bộ số hàng hóa thành phẩm do hộ tự mua nguyên liệu, phụ gia (trong đó có hàn the) để sản xuất và bán ra thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia cũng như hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc; ghi lời khai những người liên quan; tạm giữ toàn bộ hàng hóa, nguyên liệu, phụ gia và phương tiện sản xuất; đồng thời, tiến hành cân tịnh, lấy mẫu phục vụ giám định và định giá theo quy định.

Sau một thời gian đấu tranh, củng cố hồ sơ và phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phân loại, đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1995) và Đỗ Thị Huyền (SN 1970), cùng trú tại xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm quy định tại khoản 2, Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc sử dụng hàn the - chất cấm trong chế biến thực phẩm là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm do có thể gây ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên trong các sản phẩm phổ biến như giò, chả, xúc xích tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, tổn thương gan, thận và nhiều hệ cơ quan khác, làm gia tăng rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

Hành vi cố tình đưa chất cấm vào thực phẩm để kích thích tiêu dùng, tăng lợi nhuận thể hiện sự coi thường pháp luật, xem nhẹ đạo đức kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.

Vụ việc nêu trên có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền được sử dụng thực phẩm an toàn của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm chân chính. Việc kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên trong công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, với quan điểm xử lý nghiêm minh, đúng quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.

Qua vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tuyệt đối không vì lợi nhuận mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng người dân. Trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phối hợp liên ngành, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần làm trong sạch thị trường thực phẩm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.