75 phút xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam bằng sân khấu nhập vai lần đầu tại Việt Nam: Săn vé chỉ từ 400.000 đồng, cách di chuyển ra sao?

Không chỉ kể lại những trang sử hào hùng của dân tộc, "Đất Nước Thiên Hùng Ca" còn khiến người xem trở thành một phần của câu chuyện nhờ sân khấu nhập vai, công nghệ trình diễn hiện đại và những đại cảnh giàu cảm xúc.

Những ngày gần đây, "Đất Nước Thiên Hùng Ca" trở thành một trong những show diễn được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô sân khấu, công nghệ trình diễn hiện đại hay cách kể lại hành trình 4.000 năm dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, chương trình còn để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Không ít người chia sẻ rằng họ bước ra khỏi khán phòng với cảm giác tự hào, xúc động và muốn kể lại trải nghiệm vừa có.

Ra mắt ngày 3/7 và chính thức công diễn từ 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hưng Yên), "Đất Nước Thiên Hùng Ca" được giới thiệu là đại sử thi sân khấu nhập vai quy mô lớn, tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam trong suốt 4.000 năm lịch sử. Chỉ trong 75 phút, khán giả được đưa đi qua những cột mốc quan trọng của dân tộc, từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời đại các Vua Hùng, những cuộc kháng chiến hào hùng đến khát vọng phát triển của đất nước trong thời đại mới.

Show diễn đã “nén” 4.000 năm lịch sử hào hùng trong 75 phút, đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc

Sân khấu nhập vai quy mô lớn, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Điểm khác biệt lớn nhất của "Đất Nước Thiên Hùng Ca" nằm ở cách dàn dựng theo mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai) - xu hướng đang được nhiều sân khấu trên thế giới theo đuổi. Thay vì chỉ ngồi quan sát, khán giả được đặt vào trung tâm của không gian biểu diễn với khán đài ôm trọn hai bên cánh gà, tạo nên sân khấu panorama có chiều sâu 3D cùng những đại cảnh quy mô điện ảnh.

Không gian ấy liên tục thay đổi nhờ hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng thị giác đa tầng và các công nghệ trình diễn hiện đại, đưa người xem như "du hành" từ thuở hồng hoang đến những trận chiến giữ nước, rồi trở về nhịp sống của Việt Nam hôm nay.

"Đất Nước Thiên Hùng Ca" dàn dựng theo mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai)

12 công nghệ trình diễn hiện đại tạo nên những đại cảnh mãn nhãn

Bên cạnh sân khấu quy mô lớn, chương trình còn ứng dụng đồng thời 12 công nghệ và giải pháp trình diễn hiện đại, trong đó nhiều hạng mục lần đầu tiên xuất hiện cùng lúc trong một không gian nhà hát tại Việt Nam.

Khán giả sẽ được chứng kiến sân khấu cơ khí đa tầng kết hợp sân khấu nước, hệ thống màn hình LED Panorama và LED ma trận, công nghệ laser, mapping, visual hologram, trình diễn trên không bằng zipline, các đạo cụ xe pháo cỡ lớn cùng hiệu ứng đạn nổ thực tế. Tất cả được kết hợp để tạo nên trải nghiệm thị giác và thính giác sống động.

Những phân cảnh như cuộc chiến trị thủy, dòng "thác thóc" tượng trưng cho nền văn minh lúa nước, trận Bạch Đằng lịch sử hay khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay không chỉ diễn ra trên sân khấu mà còn lan tỏa xuống toàn bộ khán phòng. Cùng với sự tương tác của dàn diễn viên, khán giả có cảm giác như trở thành một phần của câu chuyện, thay vì chỉ đơn thuần theo dõi một vở diễn.

Chương trình ứng dụng đồng thời 12 công nghệ và giải pháp trình diễn hiện đại, trong đó nhiều hạng mục lần đầu tiên xuất hiện cùng lúc trong một không gian nhà hát tại Việt Nam

Để tạo nên chương trình, ê-kíp gồm hơn 100 nghệ sĩ, đạo diễn, chuyên gia và kỹ thuật viên đã dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, sáng tạo và tập luyện. Mục tiêu không chỉ là tái hiện những lát cắt tiêu biểu của lịch sử Việt Nam mà còn kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại với công nghệ trình diễn quốc tế, tạo nên một tác phẩm vừa mang đậm bản sắc dân tộc, vừa có khả năng tiếp cận đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Theo bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Vận hành chuỗi VinPalace và Nhà hát Vinpearl Theatre, chương trình không đơn thuần là một vở diễn mà là hành trình giúp khán giả cảm nhận lịch sử bằng nhiều giác quan, qua đó khơi gợi niềm tự hào dân tộc và góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế bằng ngôn ngữ trình diễn hiện đại.