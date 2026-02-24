75% phụ nữ bị đau khi quan hệ, bác sĩ nói thẳng: Đau theo 5 kiểu này đi khám ngay còn kịp!

Quan hệ vốn được xem là trải nghiệm gắn kết và mang lại khoái cảm. Tuy nhiên, thống kê từ Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ cho thấy khoảng 75% phụ nữ từng bị đau khi quan hệ ít nhất một lần trong đời. Gần 30% cho biết lần quan hệ gần nhất của họ có cảm giác khó chịu.

Các bác sĩ sản phụ khoa được tổng hợp ý kiến trên Oprah Daily nhấn mạnh: đau nhẹ thoáng qua khi quan hệ có thể do tư thế hoặc thiếu kích thích, nhưng nếu cơn đau lặp lại hoặc tăng dần, đó có thể là tín hiệu bệnh lý. Đặc biệt, nếu "chuyện ấy" thường xuyên trở thành nỗi ám ảnh, phụ nữ không nên tiếp tục chịu đựng. Bởi đó có thể là dấu hiệu bệnh tật nguy hiểm.

Nếu đau khi quan hệ theo 5 kiểu dưới đây, chị em cần đi khám càng sớm càng tốt nhé:

1. Đau dữ dội, nhói buốt và tái diễn nhiều lần

Nếu quan hệ gây cảm giác nhói sâu, đau như dao cắt hoặc buộc phải dừng lại giữa chừng, đây không còn là khó chịu thông thường. Lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung hoặc co thắt sàn chậu đều có thể gây ra kiểu đau này.

Ở một số phụ nữ, cơ sàn chậu co cứng do căng thẳng kéo dài hoặc sang chấn tâm lý khiến mỗi lần "chuyện ấy" trở thành phản xạ né tránh. Khi đau xuất hiện liên tục qua nhiều lần quan hệ, cần đi khám để tìm nguyên nhân gốc rễ.

2. Đau kèm rát buốt khi đi tiểu sau quan hệ

Nếu sau khi quan hệ xuất hiện cảm giác nóng rát, tiểu buốt hoặc tiểu nhiều lần, rất có thể liên quan đến nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc viêm âm đạo. Ma sát khi quan hệ có thể làm tổn thương nhẹ niệu đạo, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Tình trạng tái phát nhiều lần sau "chuyện ấy" cần được xét nghiệm nước tiểu và dịch âm đạo. Điều trị đúng giúp tránh biến chứng viêm lan ngược lên thận.

3. Đau sâu khi thâm nhập

Một số phụ nữ chỉ đau khi quan hệ ở mức thâm nhập sâu. Điều này có thể do dương vật chạm cổ tử cung. Tuy nhiên, nếu cơn đau ngày càng tăng hoặc kèm rong kinh, đau bụng kinh dữ dội, cần nghĩ đến u xơ tử cung hoặc viêm vùng chậu.

U xơ phát triển trong tử cung có thể chiếm không gian khung chậu, khiến mỗi lần quan hệ đều gây áp lực đau. Siêu âm phụ khoa là bước cần thiết để xác định nguyên nhân.

4. Khô rát kéo dài dù đã dùng chất bôi trơn

Khô âm đạo là nguyên nhân phổ biến khiến quan hệ gây đau. Tình trạng này thường gặp ở phụ nữ dùng thuốc tránh thai lâu dài, sau sinh, tiền mãn kinh hoặc mãn kinh do suy giảm estrogen.

Nếu đã dùng chất bôi trơn nhưng "chuyện ấy" vẫn đau rát, có thể cần kiểm tra nội tiết. Suy giảm estrogen kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ mà còn làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

5. Đau kèm chảy máu hoặc khí hư bất thường

Nếu sau khi quan hệ xuất hiện chảy máu ngoài kỳ kinh, khí hư có mùi hôi, màu vàng xanh hoặc kèm ngứa rát, đây không còn là kích ứng thông thường do ma sát.

Tình trạng này có thể liên quan đến viêm cổ tử cung, viêm âm đạo do vi khuẩn hoặc nấm, thậm chí tổn thương tiền ung thư cổ tử cung. Khi cổ tử cung viêm, chỉ cần va chạm nhẹ trong quá trình "chuyện ấy" cũng có thể gây chảy máu.

Nếu quan hệ nhiều lần đều kèm chảy máu hoặc khí hư bất thường, cần khám phụ khoa sớm để làm xét nghiệm dịch âm đạo, soi cổ tử cung và tầm soát HPV nếu cần.

Đừng coi đau khi quan hệ là chuyện phải chịu!

Quan hệ không nên là trải nghiệm đau đớn. Nếu đau lặp lại, tăng dần, kèm chảy máu, khí hư bất thường hoặc tiểu buốt... hãy đi khám sớm.

Đừng để đến khi chỉ nghĩ đến quan hệ đã thấy lo lắng, căng thẳng hoặc ám ảnh, cơn đau đã vượt khỏi phạm vi thể chất. Đau kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ và sức khỏe tinh thần. Các bác sĩ khuyên nên ghi lại thời điểm đau, vị trí đau, chu kỳ kinh nguyệt và tần suất quan hệ trong vài tuần. Những dữ liệu này giúp bác sĩ đánh giá chính xác nguyên nhân khi thăm khám.

Việc phát hiện và điều trị kịp thời không chỉ giúp cải thiện chất lượng "chuyện ấy" mà còn phòng ngừa các bệnh phụ khoa tiềm ẩn tiến triển nặng hơn.

Nguồn và ảnh: Health UDN, Woman.tvbs