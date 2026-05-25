70% trường hợp tử vong đột ngột xảy ra tại nhà, bác sĩ cảnh báo người trẻ: 5 tín hiệu SOS để tự cứu lấy mình!

Nắng nóng gay gắt những ngày hè luôn là thời điểm cơ thể phải chịu áp lực cực lớn để điều hòa thân nhiệt và tăng nguy cơ tử vong đột ngột. Dựa trên các báo cáo y khoa quốc tế và thực tế tại các phòng cấp cứu, chuyên gia về phổi và chăm sóc đặc biệt Tiến sĩ Hoàng Xuân (Trung Quốc) chỉ ra một thống kê đáng báo động: Có đến 70% các trường hợp tử vong đột ngột xảy ra tại nhà. Đặc biệt là tình trạng này đang trẻ hóa nhanh, tăng mạnh ở nhóm người dưới 40 tuổi.

Các nguyên nhân gây tử vong đột ngột phổ biến ở người trẻ

Thực tế, một người trẻ hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có thể đột ngột qua đời và điều đó thường xảy ra rất lặng lẽ. Tại các phòng cấp cứu, câu nói đáng sợ nhất mà bác sĩ hay nghe thấy chính là hôm qua họ vẫn hoàn toàn bình thường. Đây không phải chuyện bịa đặt mà là sự thật y khoa đáng báo động đối với giới trẻ hiện nay.

Theo Tiến sĩ Hoàng Xuân, tử vong đột ngột ở người trẻ khỏe mạnh thường do bệnh tim di truyền như cơ tim phì đại hay hội chứng Brugada bộc phát khi thức khuya hoặc xúc động mạnh. Thêm vào đó, trục trặc điện tim gây loạn nhịp làm não thiếu oxy đột ngột, hay nhồi máu cơ tim cấp đến sớm từ thói quen hút thuốc, béo phì cũng là những sát thủ thầm lặng. Cuối cùng, các sự cố ngoài tim diễn tiến cực nhanh như thuyên tắc phổi hay xuất huyết não/nhồi máu não chính là nguyên nhân khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Ông nhấn mạnh, nguyên nhân tử vong đột ngột gia tăng ở người trẻ có nhiều nguyên nhân, nhưng lối sống không lành mạnh chiếm phần lớn. Cộng thêm người trẻ thường chủ quan trước các dấu hiệu bất thường, dẫn tới can thiệp y tế muộn.

5 dấu hiệu SOS cảnh báo tử vong đột ngột cần hết sức lưu ý!

Trước khi thảm kịch xảy ra, cơ thể luôn phát ra những tín hiệu SOS nhưng quan trọng là bạn có nắm bắt được hay không. Tiến sĩ Hoàng Xuân nhấn mạnh, người trẻ khỏe mạnh ít xảy ra tử vong đột ngột hơn nhóm trung niên/cao tuổi hoặc có bệnh nền mạn tính, nhưng một khi đã xảy ra thì tỷ lệ tử vong rất cao, không có cơ hội thứ hai để vãn hồi. Vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan với 5 bất thường như:

1. Cảm giác tức ngực và đau ngực khi vận động

Vào mùa hè, nhiều người trẻ thích tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao để giữ dáng. Tuy nhiên, nếu bạn xuất hiện cảm giác tức ngực và đau ngực trong lúc tập luyện, đó là lời cầu cứu khẩn cấp từ hệ tim mạch. Đây có thể là biểu hiện của tình trạng thiếu máu cơ tim cục bộ hoặc bệnh cơ tim phì đại di truyền. Việc cố sức vận động trong thời tiết nắng nóng sẽ khiến tim bị quá tải, dễ dẫn đến gục ngã ngay trên sân tập.

2. Tim đập nhanh đột ngột, nhịp tim không đều

Nếu đột nhiên bạn cảm thấy trống ngực thình thịch, tim đập nhanh bất thường và nhịp tim không đều, hãy hết sức cảnh giác. Tình trạng này cảnh báo mạch điện tim đang bị trục trặc và hệ thống điện tim gặp vấn đề. Khi nhịp tim trở nên bất ổn, não ngay lập tức bị thiếu oxy, thường xảy ra vào nửa đêm, sáng sớm hoặc sau khi tập luyện cường độ cao.

3. Chóng mặt không rõ nguyên nhân và có lúc cảm giác gần như ngất xỉu

Nhiều người trẻ thường đổ lỗi cho việc say nắng khi bị hoa mắt, chóng mặt vào mùa hè. Thế nhưng, nếu tình trạng chóng mặt đi kèm cảm giác choáng váng, đứng không vững và gần như ngất xỉu thì đây là dấu hiệu lưu lượng máu lên não bị sụt giảm nghiêm trọng. Hiện tượng ngất xỉu không rõ nguyên nhân này là chỉ báo nguy hiểm cần phải đi khám chuyên sâu ngay lập tức.

4. Tỉnh giấc giữa đêm vì tim đập quá nhanh

Một giấc ngủ bình thường sẽ giúp nhịp tim hạ xuống để cơ thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm kèm theo trạng thái tim đập nhanh đến mức tỉnh giấc, đây là dấu hiệu hệ tim mạch đang chịu áp lực lớn. Sự cộng hưởng với thời tiết oi bức mùa hè sẽ làm tăng độ bất ổn của tim, đẩy nguy cơ đột tử lên mức cao.

5. Cơ thể mệt mỏi bất thường dù không thức trắng đêm

Kiệt sức, uể oải dù bạn không thức trắng đêm và vẫn ngủ nghỉ là một điểm mù rất lớn. Tình trạng mệt mỏi dị thường này phản ánh hệ tim mạch đang phải làm việc quá tải để duy trì các hoạt động cơ bản. Người trẻ thường chịu đau tốt nên dễ bỏ qua giai đoạn vàng để cấp cứu, dẫn đến kết cục đau lòng.

5 thói xấu phổ biến làm tăng nguy cơ tử vong đột ngột ở người trẻ

Nếu muốn tự cứu lấy mình, Tiến sĩ Hoàng Xuân khuyến cáo nên thay đổi ngay 5 thói xấu làm tăng vọt nguy cơ tử vong đột ngột dưới đây:

- Liên tục thức khuya, thiếu ngủ: Thói quen này làm đảo lộn nhịp sinh học, khiến nhịp tim không ổn định và trực tiếp làm tăng nguy cơ đột tử.

- Lạm dụng rượu bia và chất kích thích: Uống rượu, hút thuốc trong thời tiết oi bức làm tăng gánh nặng co bóp cho tim, dễ gây nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi.

- Chế độ ăn nhiều muối, nhiều đường: Thường xuyên ăn vặt, ăn đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn gây hại nghiêm trọng cho hệ mạch máu

- Thừa cân, béo phì nhưng lười vận động: Lượng mỡ thừa tích tụ kết hợp với áp lực căng thẳng cao khiến các mảng xơ vữa động mạch vành hình thành sớm ngay ở độ tuổi 30.

- Chủ quan với tâm lý "mình còn trẻ": Việc tự an ủi bằng tuổi tác khiến người trẻ lười khám sức khỏe định kỳ, chịu đựng cơn đau và trì hoãn việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế sớm.

Nguồn và ảnh: EDH, Family Doctor, TTVC