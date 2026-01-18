7 thực phẩm tuyệt đối KHÔNG ĂN trước khi làm "chuyện ấy", nam hay nữ đều phải nhớ!

Một chế độ ăn uống khoa học không chỉ hỗ trợ sức khỏe tổng thể mà còn là chìa khóa cho một đời sống tình dục viên mãn. Theo Tiến sĩ Kaitlin Dresser (Hoa Kỳ) thực phẩm có khả năng điều chỉnh nội tiết tố và mức năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên, nếu chọn sai thực phẩm trước khi llàm "chuyện ấy" bạn có thể đối mặt với những tác dụng phụ không mong muốn.

Ảnh minh họa

Đặc biệt với phụ nữ sau tuổi 40, khi cơ thể bước vào giai đoạn tiền mãn kinh với hệ tiêu hóa nhạy cảm và nội tiết tố bấp bênh, việc lựa chọn thực phẩm lại càng quan trọng để tránh làm hỏng cuộc yêu.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm dù nam hay nữ cũng nên tránh ăn trước khi làm “chuyện ấy”:

1. Các loại đậu

Dù là nguồn cung cấp sắt và chất xơ tuyệt vời, nhưng các loại đậu như đậu nành, đậu lăng lại chứa loại đường mà cơ thể khó hấp thụ nhanh.

Tiến sĩ Kaitlin Dresser cảnh báo quá trình lên men của vi khuẩn trong ruột khi tiêu hóa đậu sẽ gây trướng bụng và đầy hơi. Với phụ nữ sau tuổi 40, tình trạng đầy bụng này không chỉ gây khó chịu mà còn làm giảm sự tự tin và ham muốn khi quan hệ.

2. Tỏi và hành

Hợp chất lưu huỳnh trong tỏi và hành không chỉ để lại mùi hôi khó chịu trong khoang miệng mà còn thấm vào máu, thoát ra qua hơi thở suốt nhiều giờ sau đó. Điều này dễ gây ra sự ngại ngùng cho cả hai và làm giảm đi sự lãng mạn cần thiết của “chuyện ấy”.

Ảnh minh họa

3. Rau họ cải

Các loại rau như bông cải xanh hay bắp cải rất giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa glucosinolates. Tiến sĩ Sabrina Oliver chỉ ra rằng hợp chất này kết hợp với lượng chất xơ dồi dào sẽ tạo ra khí lưu huỳnh trong đường tiêu hóa. Việc ăn nhóm rau này ngay trước khi quan hệ dễ gây tình trạng xì hơi ngoài ý muốn hoặc đau tức bụng dưới.

4. Thịt đỏ nhiều mỡ

Chất béo trong thịt đỏ là chất dinh dưỡng khó tiêu hóa nhất. Khi ăn quá nhiều, cơ thể phải dồn máu về hệ tiêu hóa để làm việc, thay vì luân chuyển đến các bộ phận nhạy cảm khác. Điều này khiến cả nam và nữ dễ cảm thấy uể oải, thờ ơ và khó đạt được cực khoái trong quá trình quan hệ.

5. Sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa có thể gây chứng ợ nóng hoặc kích thích hội chứng ruột kích thích ngay cả với người không dị ứng lactose. Hàm lượng chất béo cao trong sữa khiến cơ thể làm việc vất vả hơn, dẫn đến cảm giác uể oải và đầy hơi, làm giảm đáng kể chất lượng của cuộc yêu.

Ảnh minh họa

6. Phô mai và thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối và chất béo xấu, có thể làm gián đoạn lưu thông máu và gây rối loạn cương dương tạm thời ở nam giới.

Riêng phô mai chứa carbohydrate chuỗi ngắn hấp thu kém, dễ dẫn đến tình trạng chuột rút hoặc đầy bụng, gây cản trở các cử động khi làm “chuyện ấy”.

7. Đồ uống có cồn và cà phê

Uống quá nhiều rượu bia làm giảm mức testosterone, gây mất nước và dẫn đến tình trạng khô âm đạo ở phụ nữ tiền mãn kinh. Trong khi đó, cà phê có thể làm tăng nhịp tim và sự căng thẳng cho những người vốn đang bị stress.

Ảnh minh họa

Thay vào đó, nước lọc hay một tách trà xanh sẽ là lựa chọn nhẹ nhàng hơn để kích thích hưng phấn trước khi thực hiện quan hệ. Đồng thời còn giúp chị em bù ẩm vùng kín, thăng hoa hơn trong "chuyện ấy" và giảm nguy cơ mắc bệnh phụ khoa.

Nguồn và ảnh: Sohu, MSN



