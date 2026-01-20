7 thực phẩm chứa chất độc, "nuôi dưỡng tế bào ung thư" nhưng nhiều người nghĩ "ăn được"

Trong sinh hoạt hằng ngày, không ít gia đình vẫn giữ thói quen “tiếc của”. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, có những thực phẩm một khi đã biến chất thì dù xử lý thế nào cũng không còn an toàn , ăn vào không những không tiết kiệm mà còn có thể dẫn đến ngộ độc, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm trông như vẫn ăn được nhưng ẩn chứa rủi ro lớn , tốt nhất nên tránh.

1. Các loại hạt có mùi ôi khét hoặc vị đắng

Hạt khô như lạc, hạt dưa, óc chó thường được mua tích trữ, nhất là dịp lễ Tết. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, chất béo trong hạt dễ bị oxy hóa, tạo mùi khét, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nguy hiểm hơn, hạt bị mốc có thể nhiễm độc tố aflatoxin , một chất gây ung thư nhóm 1 được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, độc tính cao gấp hàng chục lần thạch tín và rất khó bị phá hủy bởi nhiệt.

Đặc biệt, hạnh nhân đắng chứa hợp chất có thể phân hủy thành axit xyanhydric, chỉ cần ăn vài chục hạt đã có thể gây ngộ độc cấp.

2. Mộc nhĩ ngâm quá lâu

Nhiều người cho rằng mộc nhĩ ngâm lâu sẽ nở dày và ngon hơn, nhưng thực tế đây là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc axit bongkrekic , một độc tố sinh ra từ vi khuẩn Burkholderia gladioli. Độc tố này không mùi, không vị, chịu nhiệt tốt, chỉ cần lượng rất nhỏ cũng có thể gây tổn thương gan, thận và hệ thần kinh, với tỷ lệ tử vong cao.

Các ca ngộ độc thường liên quan đến mộc nhĩ ngâm trên 24 giờ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng.

3. Khoai tây mọc mầm, vỏ xanh

Khoai tây mọc mầm hoặc chuyển màu xanh chứa solanin , một độc tố tự nhiên. Khi hàm lượng solanin tăng cao, người ăn có thể bị buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, nặng hơn là khó thở, hôn mê, thậm chí tử vong. Việc khoét bỏ mầm không loại bỏ hoàn toàn độc tố , vì solanin tập trung nhiều ở vùng quanh mầm và phần xanh.

4. Các loại bầu bí, dưa leo có vị đắng (trừ mướp đắng)

Những loại quả vốn không đắng như bí, mướp, dưa chuột mà bỗng nhiên có vị đắng là do sinh ra cucurbitacin , một độc tố bền nhiệt, không bị phá hủy khi nấu chín. Chất này có thể gây nôn mửa, đau bụng dữ dội, thậm chí suy đa cơ quan. Nhiều trung tâm kiểm soát bệnh tật tại Trung Quốc đã từng cảnh báo về các ca ngộ độc loại này.

5. Rau củ quả bị thối rữa hoặc mốc một phần

Không ít người cắt bỏ chỗ hỏng rồi ăn phần còn lại, nhưng thực tế vi khuẩn và nấm mốc có thể đã lan rộng, sinh ra nitrit và độc tố nấm mốc . Ví dụ, gừng bị thối có thể tạo ra safrol, một chất gây tổn thương gan. Rau quả mốc cũng dễ tích tụ nitrit, lâu dài ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển oxy của máu.

6. Mía “lõi đỏ”

Mía lõi đỏ không phải do ngọt hơn mà là dấu hiệu đã bị nấm xâm nhập, sinh ra axit 3-nitropropionic , một chất độc thần kinh mạnh. Ngộ độc có thể xảy ra chỉ sau vài phút đến vài giờ, gây nôn, đau bụng, chóng mặt, rối loạn thị giác, nặng hơn có thể suy hô hấp và tử vong. Hiện chưa có thuốc giải đặc hiệu.

7. Cua đã chết

Cua là loài dễ mang vi khuẩn. Khi chết, vi sinh vật trong cơ thể cua sinh sôi nhanh chóng, phân hủy protein và tạo ra histamin , một chất gây ngộ độc không thể loại bỏ hoàn toàn bằng nấu chín. Ăn cua chết có thể gây dị ứng nặng, khó thở, sốc phản vệ, nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn và ảnh: Aboluowang