7 thứ trong nhà dễ là ổ phát tán Formaldehyde, càng dùng lâu càng dễ ung thư

Formaldehyde là hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt khi tích tụ lâu trong nhà. Nhiều vật dụng quen thuộc lại là nguồn phát thải formaldehyde mà gia đình không ngờ tới. Dưới đây là những món đồ bạn nên lưu ý và cân nhắc loại bỏ hoặc thay thế bằng các lựa chọn an toàn hơn.

1. Tủ đầu giường bọc nệm

Những chiếc tủ đầu giường bọc nệm trông sang trọng, giá hợp lý, nhưng thường làm từ gỗ công nghiệp kết hợp mút và keo dán, tất cả đều phát thải formaldehyde. Một số mẫu chỉ bọc bên ngoài, bên trong như đáy ngăn kéo hoặc bản đỡ không che phủ vẫn thải khí độc trực tiếp. Loại tủ giá rẻ, hoa văn rườm rà, thương hiệu không rõ nguồn gốc càng nguy hiểm. Giải pháp an toàn là chọn tủ bằng gỗ thật hoặc vật liệu kính nhựa đạt chuẩn.

2. Nệm sợi dừa dán keo

Một số nệm rẻ tiền chứa sợi dừa dán keo tổng hợp, khi sử dụng dễ khiến nồng độ formaldehyde trong phòng tăng nhanh. Thậm chí mùi khó chịu lan tỏa ngay sau khi mang nệm về. Nệm tốt nên dùng keo tự nhiên hoặc công nghệ ép nhiệt sợi, tránh keo công nghiệp. Chọn nệm có thể tháo ra xem bên trong giúp kiểm tra an toàn.

3. Thảm trải sàn

Thảm mang lại không gian ấm áp nhưng mặt dưới thảm thường dán keo chống trượt, đặc biệt thảm giả cói, thảm cổ điển. Diện tích thảm càng lớn, lượng keo càng nhiều, lượng formaldehyde phát tán càng cao. Nếu thảm có mùi hắc, đặc biệt trong nhà có trẻ em hoặc người già, nên loại bỏ ngay.

4. Rèm cửa vải

Rèm cửa cần keo trong quá trình in nhuộm để giữ màu, đặc biệt rèm tối màu hoặc có phủ lớp chống sáng. Nên chọn rèm màu nhạt, ít keo hoặc giặt sơ trước khi treo để giảm lượng formaldehyde.

5. Vải may mặc và bộ chăn ga

Nhiều loại vải để may quần áo, chăn ga dùng chất làm mềm hoặc chất chống nhăn chứa formaldehyde. Vải giá rẻ hoặc vải lót gắn keo dán đặc biệt mùa lạnh tiềm ẩn formaldehyde cao. Khi mua, nên chọn vải có nhãn an toàn, tránh đồ giá rẻ quá mức và giặt trước khi sử dụng, đặc biệt là quần áo sát da.

6. Đồ chơi trẻ em

Nhiều đồ chơi, đặc biệt bộ xếp hình gỗ hay blind box, làm từ gỗ công nghiệp và keo dán, chứa formaldehyde vượt mức cho phép. Trẻ chơi trực tiếp hoặc ngậm đồ chơi sẽ vô tình hít phải hóa chất độc hại.

7. Một số đồ nội thất

Nội thất kiểu dáng lạ mắt thường làm từ gỗ công nghiệp để giảm chi phí, bên trong lớp bề mặt chứa keo, ván MDF, phát thải formaldehyde. Nên ưu tiên nội thất gỗ thật, kiểu dáng đơn giản, dùng thực tế hơn là chỉ để trang trí.

Theo Toutiao