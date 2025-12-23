7 thói quen ăn lẩu “phá thận” cực nhanh nhưng hiếm người Việt nào chưa từng làm

Dù đông hay hè, quây quần bên nồi lẩu nóng hổi là sở thích khó bỏ của nhiều gia đình. Đây cũng là món ăn yêu thích khi đi hàng quán, tụ tập bạn bè của nhiều người Việt. Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn đó là những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn nếu chúng ta ăn lẩu sai cách.

Ảnh minh họa

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo rằng mặc dù lẩu về cơ bản là thức ăn luộc, nhưng các biến thể hiện đại đã biến món ăn này thành "bãi mìn" tàn phá chức năng thận một cách nhanh chóng.

7 kiểu ăn lẩu "phá thận" nhiều người mắc mà không biết

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, thận là cơ quan chịu áp lực lớn nhất khi chúng ta nạp vào cơ thể lượng muối và chất béo khổng lồ từ các bữa lẩu. Một bữa lẩu thông thường có thể chứa lượng natri và calo vượt xa mức khuyến nghị hàng ngày, khiến thận phải làm việc quá tải để lọc tẩy độc tố. Việc kết hợp nhiều loại thực phẩm giàu đạm cùng nước dùng đậm đặc sẽ tạo ra môi trường phá hủy cầu thận âm thầm nhưng quyết liệt.

Dưới đây là 7 thói quen ăn lẩu "phá thận" mà bạn cần thay đổi ngay lập tức:

1. Mê ăn lẩu cay

Nước lẩu cay không chỉ có ớt mà còn chứa tương ớt, bột cà ri, phô mai, bơ. Chỉ hai bát nước lẩu này có thể chứa tới 4942mg natri, gấp đôi giới hạn khuyến nghị hàng ngày (2400mg). Hàm lượng chất béo bão hòa và gia vị chế biến sẵn biến nó thành thực phẩm gây hại nhất cho thận. Qúa nhiều ớt không chỉ hại dạ dày mà thận cũng "khổ" không kém, vì vậy không nên ăn quá thường xuyên hoặc quá cay.

Ảnh minh họa

2. Sử dụng nước chấm quá đậm đà

Việc chấm đồ nhúng lẩu vào các loại sốt đặc như tương mè, sa tế, tương đen khiến lượng natri nạp vào tăng vọt. Bác sĩ Hồng khuyên nên chọn nước chấm càng loãng càng tốt như nước tương nhạt hoặc giấm kết hợp hành tỏi băm để giảm bớt gánh nặng cho hệ bài tiết.

3. Ăn lẩu trong thời gian quá lâu

Sau 30 phút nấu sôi, các chất phụ gia, natri, kim loại nặng và đặc biệt là nitrit bắt đầu cô đặc lại. Nếu đun quá 90 phút, nồng độ nitrit tăng gần gấp mười lần, khi vào cơ thể sẽ tạo ra nitrosamine gây tổn thương thận và tăng nguy cơ ung thư.

4. Ăn lẩu buffet thả ga

Một suất lẩu buffet có thể chứa tới 3900 calo, tương đương 14 bát cơm trắng. Lượng purin, đường và muối cao từ thịt mỡ, hải sản không chỉ gây hại cho thận mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút và các bệnh mãn tính khác. Nên dù ngon mấy, hãy ăn có kiểm soát.

5. Không phân biệt đồ dùng thực phẩm sống và chín

Việc dùng chung đũa cá nhân hoặc không tách biệt dụng cụ gắp đồ sống dễ lây lan vi khuẩn, gây viêm dạ dày ruột nhưng thường thấy khi ăn lẩu. Bác sĩ Hồng cho biết tình trạng tiêu chảy không chỉ hại tiêu hóa mà còn gây mất nước và điện giải, tạo áp lực nghiêm trọng lên thận.

6. Ăn mì, miến và kem vào cuối bữa

Ảnh minh họa

Miến và bún là những nguyên liệu hút nước dùng cô đặc đã ninh lâu, khiến bạn trực tiếp nạp vào cơ thể lượng muối và chất độc hại cực cao. Việc kết thúc bằng kem tráng miệng càng làm tăng vọt lượng calo nạp vào.

7. Gói nước lẩu thừa để ăn lần sau

Thức ăn thừa không chỉ lo ngại về vi khuẩn mà nước dùng càng ninh lại nhiều lần, nồng độ nitrit càng cao. Bác sĩ Hồng cảnh báo không nên tái sử dụng nước lẩu cũ để tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe lâu dài. Đặc biệt là các loại nước lẩu cay, lẩu ninh lâu đã ăn thừa tại nhà hàng.

Để bảo vệ thận, ngoài tránh những thói xấu trên, bạn chỉ nên uống nước dùng trong 30 phút đầu khi mới sôi. Hãy chọn lọc thực phẩm và chế biến kỹ, ăn chín uống sôi ngay cả khi ăn lẩu nếu muốn bảo vệ sức khỏe.