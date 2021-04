7 người ngộ độc do ăn nội tạng cá chình bông biển

Hình minh họa. Ảnh: Longan.gov.vn

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18/4, gia đình ông S. tại huyện Long Điền được tặng 1 con cá chình bông nặng khoảng 5kg, ông S. mang cá sang nhà ông K. cũng ở huyện Long Điền chế biến và mời bạn bè đến ăn uống, với 2 món ăn là thịt cá chình nướng và lẩu (món lẩu bao gồm đầu cá, bộ lòng, gan và trứng cá).

Sau khi ăn xong khoảng 2 giờ, 7 người bắt đầu có triệu chứng tê lưỡi, tê miệng, sau đó xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy. Ngày 19/4, gia đình đưa người bệnh vào cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

[Đọc thêm: Say rượu khiến quý ông chao đảo: 5 cách làm dịu cơn say]

Tuy không còn mẫu thức ăn để xét nghiệm (do đã ăn hết sạch) nhưng căn cứ trên kết quả điều tra cá thể bị ngộ độc thực phẩm, căn cứ diễn biến, triệu chứng lâm sàng và kết quả phân tích dịch tễ học, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Báo cáo số 32 ngày 23/4, kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể do độc tố tự nhiên có trong nội tạng cá chình bông biển .

Theo tài liệu nghiên cứu của các chuyên gia, cá chình biển thường ăn tảo benthic dinoflagelltes, hoặc rong biển ở tầng đáy và các rạn san hô, hoặc ăn cá khác ăn tảo sản sinh độc tố. Giống tảo này có chứa chất cigutera rất độc, độc tố này cao nhất trong các cơ quan nội tạng và sinh sản. Khi con người ăn lòng, gan, trứng cá chình có độc tố này, sau 2 - 4 giờ sẽ xuất hiện triệu chứng tê lưỡi, tê tay, chân, nôn, tiêu chảy.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do hải sản nói chung và cá chình nói riêng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến cáo người dân: Thận trọng khi ăn các loại hải sản lạ, không ăn hải sản đã chế biến từ lâu. Tránh các loại hải sản có thể chứa chất độc, không ăn hải sản chưa được nấu chín kỹ...