7 mẹo tăng ham muốn

Khi còn là một thiếu niên tràn ngập hormone, việc “hứng thú” với chuyện ấy có lẽ là điều dễ dàng. Nhưng khi trưởng thành, nếu bạn nhận ra mình đã lâu không còn ham muốn hay khó khơi gợi cảm xúc, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể hoặc tâm lý đang gặp vấn đề.

Suy giảm ham muốn tình dục có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân — như rối loạn nội tiết (đặc biệt là testosterone thấp), các vấn đề sức khỏe tâm thần, hoặc bệnh lý mãn tính. Khi xác định được nguyên nhân, bạn có thể áp dụng nhiều cách khác nhau để khơi gợi lại cảm xúc và cải thiện đời sống tình dục, theo chuyên trang sức khỏe nam giới Hims.

Tình dục là một trải nghiệm mang tính cá nhân và phức tạp. Không có công thức chung nào giúp “bật công tắc” ham muốn, bởi mỗi người đều có những yếu tố kích thích riêng — từ sở thích, tưởng tượng, cho đến cảm xúc với đối tác. Tuy nhiên, nếu bạn muốn khơi lại lửa yêu, dưới đây là bảy gợi ý giúp cải thiện khả năng hưng phấn và tăng khoái cảm.

1. Giảm áp lực

Không ai có thể hứng thú khi đang căng thẳng hoặc lo lắng về “hiệu suất” của mình. Tình dục không phải là bài kiểm tra, mà là sự tận hưởng. Khi cơ thể kích hoạt phản ứng căng thẳng, bạn sẽ khó có không gian tinh thần để cảm thấy ham muốn. Hãy thả lỏng, tập trung vào cảm xúc và sự gần gũi thay vì đặt nặng kết quả.

2. Tạo không gian và bầu không khí

Ham muốn có thể được khơi gợi từ môi trường. Bạn không nhất thiết phải thắp nến hay rải hoa hồng, nhưng ánh sáng dịu, âm nhạc nhẹ, hoặc chỉ đơn giản là tắt hết màn hình và dành thời gian riêng tư cùng đối tác cũng có thể tạo nên khác biệt.

Một mẹo nhỏ khác là “khởi động” sớm hơn — chẳng hạn như nhắn tin gợi cảm, trêu đùa hoặc chia sẻ tưởng tượng với nhau trong ngày để tăng hứng thú cho buổi tối.

3. Khám phá nội dung gợi cảm

Đây là cách giúp khám phá lại mong muốn và sự tò mò trong tình dục. Hình ảnh hoặc nội dung gợi cảm có thể kích thích trí tưởng tượng, nhưng bạn nên cẩn trọng — việc lệ thuộc vào phim “nóng” có thể khiến phản ứng tự nhiên của cơ thể giảm đi. Hãy coi đó là công cụ hỗ trợ, không phải là thước đo thực tế.

4. Dành nhiều thời gian hơn cho màn dạo đầu

Không phải lúc nào “cuộc yêu” cũng cần bắt đầu bằng hành động chính. Dành thời gian cho những cái chạm, nụ hôn, massage hay trêu đùa nhẹ nhàng có thể giúp cả hai hứng khởi hơn. Thậm chí, việc kích thích đối tác đôi khi cũng đủ để khơi dậy cảm xúc của chính bạn.

5. Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần

Ham muốn thấp đôi khi không xuất phát từ tâm lý mà là vấn đề sức khỏe. Thiếu ngủ, căng thẳng, chế độ ăn kém, ít vận động hoặc rối loạn nội tiết đều có thể ảnh hưởng. Nếu tình trạng kéo dài, bạn nên gặp bác sĩ chuyên khoa nam học hoặc chuyên gia trị liệu tình dục để được tư vấn và điều trị đúng cách.

6. Thử tư thế mới

Sự mới mẻ là liều thuốc tuyệt vời cho cảm xúc. Thay đổi tư thế có thể mang lại cảm giác khác lạ và khoái cảm mạnh mẽ hơn cho cả hai.

Đừng ngại chia sẻ với đối tác, cùng nhau khám phá những khu vực nhạy cảm của nhau. Việc này không chỉ tăng khoái cảm mà còn giúp xây dựng sự tin tưởng và gắn kết hơn.

7. Giao tiếp – chìa khóa quan trọng nhất

Dù có thử bất kỳ cách nào, giao tiếp vẫn là yếu tố then chốt. Chia sẻ cởi mở với đối tác về điều bạn thích, điều khiến bạn mất hứng, hoặc cách cả hai có thể giúp nhau đạt khoái cảm sẽ cải thiện đáng kể chất lượng “chuyện ấy”. Tình dục không chỉ là hành động, mà là sự kết nối giữa hai người.

Kết

Việc cảm thấy ít ham muốn hơn trước không phải là điều đáng xấu hổ — đó là phản ứng bình thường của cơ thể trước thay đổi về tuổi tác, sức khỏe hay cảm xúc. Điều quan trọng là nhận ra nguyên nhân, chăm sóc sức khỏe tổng thể, và đừng ngại thử những điều mới để tìm lại ham muốn.

Hãy nhớ rằng đời sống tình dục viên mãn không chỉ đến từ thời gian hay tần suất, mà đến từ sự thoải mái, tự tin và gắn kết giữa hai người.



