7 mẹo giảm say rượu bia nhanh chóng và rất dễ thực hiện

Những buổi gặp gỡ, tiệc tùng hay dịp lễ hội luôn đi kèm với những ly rượu, ly bia. Tuy nhiên, sau những giờ phút vui vẻ ấy, không ít người rơi vào trạng thái chếnh choáng, khó chịu vì say rượu. Tình trạng say xỉn không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, đau đầu ngay lúc đó mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và các hoạt động trong ngày hôm sau. Các mẹo giảm say rượu bia nhanh sẽ giúp bạn giảm thiểu tác hại của chất cồn, lấy lại sự thoải mái của cơ thể.

Các mẹo giảm say rượu bia nhanh chóng

Để tỉnh cơn say trong thời gian ngắn, bảo vệ dạ dày, giảm thiểu tác động tiêu cực đến cơ thể, bạn có thể áp dụng các mẹo giải rượu bia đơn giản và an toàn, sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như:

Uống nước lọc

Sau khi uống rượu, cơ thể bị mất nước nhiều do rượu là chất lợi tiểu khiến nước bị đào thải nhanh chóng cùng chất điện giải. Uống nước lọc là mẹo giảm say rượu bia nhanh chóng vì giúp bổ sung lượng nước đã mất và hỗ trợ quá trình thải độc, giảm nồng độ cồn trong máu.

Lưu ý, nên uống nước ở nhiệt độ thường, tránh uống nước lạnh để giảm nguy cơ bị sốc.

Uống nước lọc không chỉ giúp bổ sung lượng nước đã mất mà còn hỗ trợ quá trình thải độc, giúp giảm nồng độ cồn trong máu. (Ảnh: Quench)

Mật ong

Mật ong chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là fructose, một loại đường đơn giúp cơ thể tiêu hóa cồn nhanh hơn. Ngoài ra, mật ong còn giúp bổ sung năng lượng, làm dịu dạ dày và giảm cảm giác buồn nôn. Sau khi uống rượu bia, bạn chỉ cần pha một cốc nước ấm với mật ong và uống từ từ. Nên dùng mật ong tự nhiên, nguyên chất để đảm bảo hiệu quả tối đa, tránh các sản phẩm mật ong có pha đường.

Trà gừng

Gừng tính ấm, có khả năng kích thích hệ tiêu hóa và giảm cảm giác buồn nôn. Trà gừng giúp giải rượu hiệu quả, đồng thời làm cơ thể ấm lên và giảm mệt mỏi. Bạn chỉ cần đun một vài lát gừng tươi trong nước sôi khoảng 5-10 phút, sau đó thêm mật ong và một lát chanh để dễ uống hơn. Nên uống ngay khi trà còn nóng để cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu.

Nước chanh

Dùng nước chanh là một phương pháp giải rượu đơn giản, dễ thực hiện tại nhà. Chanh giàu vitamin C và chất chống ôxy hóa, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và đào thải cồn ra khỏi cơ thể. Bạn nên pha chanh với nước ấm và thêm một chút muối để tăng hiệu quả giải rượu. Uống từ từ để tránh gây kích ứng dạ dày. Không nên uống nước chanh nếu dạ dày của bạn đang yếu.

Nước chanh là một phương pháp giải rượu đơn giản, dễ thực hiện tại nhà. (Ảnh: Foodland)

Sữa chua

Sữa chua không chỉ là một món ăn nhẹ ngon miệng mà còn có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi tác động của cồn. Probiotics trong sữa chua còn giúp cân bằng hệ tiêu hóa, làm giảm cảm giác buồn nôn và khó chịu. Trước khi uống rượu, bạn có thể ăn một hũ sữa chua để bảo vệ dạ dày, hoặc ăn sau khi uống để tăng cường khả năng tiêu hóa.

Nên ăn sữa chua không đường để đạt hiệu quả tốt nhất.

Chuối

Chuối chứa nhiều kali, một khoáng chất quan trọng giúp cân bằng điện giải trong cơ thể. Khi say rượu, cơ thể mất nhiều kali gây ra tình trạng mệt mỏi và buồn nôn.

Sữa

Một cốc sữa nóng sẽ phù hợp với người bị say rượu bia. Loại thức uống giàu protein này cung cấp nguồn năng lượng cần thiết cho bạn, nhất là sau khi nôn. Hơn nữa, sữa còn giúp giảm hấp thu rượu vào máu, bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Uống sữa nóng là một trong những cách giải rượu bia hiệu quả. (Ảnh: Allrecipes)

Lưu ý khi áp dụng các mẹo giải rượu bia

- Những mẹo trên không phải là cách giải rượu ngay lập tức. Cơ thể bạn cũng không thể trở về trạng thái bình thường ngay tức thì sau khi sử dụng các nguyên liệu tự nhiên đó. Chúng chỉ có tác dụng hỗ trợ và hiệu quả đạt được với mỗi người không giống nhau.

- Những cách giải rượu bia nêu trên chỉ giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu do cơn say gây ra. Nó không loại bỏ được những tác động tiêu cực tới sức khỏe mà việc uống quá nhiều rượu bia mang lại. Do đó nếu cần phải uống rượu bia, hãy cố gắng uống có chừng mực.

- Nếu cơ thể bị quá mẫn với bất kỳ thành phần nào trong các cách trên thì không nên sử dụng.

- Không nên uống nước ngọt có ga, nước tăng lực trước, trong và sau khi uống rượu bia.