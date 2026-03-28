7 loại rau nên trồng ngay bây giờ

Tháng 3 đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân – thời điểm lý tưởng để bắt đầu mùa trồng rau. Khi nhiệt độ tăng dần và đất bắt đầu ấm lên, bạn có thể tiến hành gieo những lứa hạt đầu tiên ngoài trời, đồng thời ươm cây trong nhà để đảm bảo cây phát triển tốt ngay từ đầu. Với người mới, việc chọn những loại rau dễ trồng sẽ giúp bạn nhanh chóng có kết quả và tạo động lực tiếp tục.

Dưới đây là những loại rau dễ trồng và phù hợp nhất để bắt đầu trong tháng 3:

1. Bắp cải

Bắp cải là lựa chọn tuyệt vời vì phát triển nhanh và cho năng suất cao. Khi trưởng thành, cây tạo thành những bắp lớn, giòn và đậm vị hơn hẳn so với loại mua ngoài chợ. Bạn có thể gieo hạt trong nhà rồi đem trồng ra ngoài sau khoảng 5–6 tuần khi cây có vài bộ lá. Khoảng cách giữa các cây nên rộng để chúng phát triển tốt.

Bắp cải cần nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là phân giàu nitơ trong giai đoạn đầu. Cây cũng cần được tưới đều và bảo vệ khỏi sâu bệnh, đặc biệt là chim và côn trùng, bằng lưới hoặc khung che.

2. Hành tây

Hành tây là loại rau gia vị không thể thiếu trong nhà bếp và rất dễ trồng. Bạn nên trồng bằng củ giống nhỏ để tăng tỷ lệ thành công. Tháng 3 là thời điểm thích hợp để bắt đầu.

Hành ưa nắng và đất thoát nước tốt. Trồng củ cách nhau khoảng 10 cm, sâu khoảng 2–3 cm. Cây không cần chăm sóc nhiều nhưng phải đảm bảo đủ nước, đặc biệt trong giai đoạn phát triển củ. Nếu thiếu nước, hành sẽ nhỏ và năng suất kém.

3. Su hào

Su hào là loại rau đa năng vì cả thân và lá đều ăn được. Đây là cây dễ trồng, phát triển tốt trong điều kiện mát mẻ. Bạn có thể gieo trực tiếp ngoài trời hoặc ươm trong nhà nếu thời tiết lạnh.

Cây cần đất giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt và ánh nắng đầy đủ. Sau khi cây con có vài bộ lá thật, có thể đem trồng ra ngoài. Bón phân giàu nitơ định kỳ sẽ giúp cây phát triển nhanh và cho củ to.

4. Ớt

Ớt cần thời gian sinh trưởng dài, vì vậy nên bắt đầu gieo từ tháng 3. Gieo hạt trong nhà giúp cây có đủ thời gian phát triển trước khi chuyển ra ngoài.

Hạt cần được giữ ấm và ẩm để nảy mầm tốt. Khi cây có vài bộ lá thật, bạn có thể chuyển sang chậu hoặc trồng ra đất khi thời tiết ấm hơn. Ớt thích ánh nắng mạnh và đất màu mỡ, thoát nước tốt. Trồng nhiều giống khác nhau sẽ giúp khu vườn thêm đa dạng và thú vị.

5. Rau bina (cải bó xôi)

Đây là một trong những loại rau cho thu hoạch nhanh nhất – chỉ khoảng 4 tuần sau khi gieo. Rau bina thích khí hậu mát và có thể trồng trực tiếp ngoài trời từ tháng 3.

Gieo hạt sâu khoảng 2–3 cm, cách nhau 10–12 cm. Cần giữ đất ẩm đều để cây phát triển tốt. Để có nguồn thu hoạch liên tục, bạn nên gieo bổ sung mỗi vài tuần.

6. Khoai tây

Khoai tây là cây dễ trồng và cho sản lượng cao. Trước khi trồng, bạn nên ủ cho củ nảy mầm bằng cách để ở nơi sáng và mát.

Khi trồng, hãy chuẩn bị đất kỹ với phân hữu cơ và phân bón phù hợp. Đặt củ vào rãnh, mắt hướng lên, rồi phủ đất. Khi cây lớn, cần vun đất thêm để bảo vệ củ khỏi ánh sáng. Khoai tây cần độ ẩm ổn định và nên phủ mùn để giữ nước trong đất.

7. Cà chua

Cà chua là loại cây phổ biến và rất đáng trồng vì năng suất cao. Bạn nên gieo hạt trong nhà trước khoảng 6–8 tuần trước khi trồng ra ngoài.

Gieo hạt trong khay với đất ẩm và giữ nhiệt độ ổn định để hạt nảy mầm nhanh. Khi cây con có vài bộ lá thật, có thể đem trồng. Trước khi chuyển ra ngoài, cần cho cây thích nghi dần với môi trường để tránh sốc nhiệt.

Việc trồng nhiều giống cà chua hoặc gieo theo từng đợt sẽ giúp bạn thu hoạch kéo dài hơn.

Kết luận

Tháng 3 là thời điểm lý tưởng để bắt đầu trồng rau, cho dù bạn là người mới hay đã có kinh nghiệm. Việc chọn những loại cây dễ trồng như bắp cải, hành tây, su hào, ớt, rau bina, khoai tây và cà chua sẽ giúp bạn nhanh chóng có thành quả.

Chỉ cần chú ý đến ánh sáng, nước, dinh dưỡng và thời điểm gieo trồng, bạn hoàn toàn có thể có một khu vườn xanh tốt và nguồn rau sạch ngay tại nhà.



