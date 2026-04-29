7 loại cây tốt nhất để trồng ở ban công: Vừa được thu hoạch trái ăn, vừa đẹp mắt

Trồng rau củ, trái cây tại nhà đang trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích, nhất là trong các căn hộ đô thị. Việc tự tay chăm cây, ngắm cây lớn lên mỗi ngày rồi dùng chính thành quả ấy trong bữa ăn không chỉ giúp tiết kiệm phần nào chi phí mua thực phẩm, mà còn mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên.

Theo các chuyên gia của Garden Buildings Direct, một trong những điều thú vị nhất của việc làm vườn là được sử dụng nông sản tự trồng trong căn bếp của mình. Ngay cả khi chỉ có ban công, bạn vẫn không bỏ lỡ trải nghiệm này. Dưới đây là 7 loại cây tốt nhất mà bạn có thể trồng thử ngay tại ban công của gia đình.

1. Các loại cây lấy củ

Khoai tây, cà rốt, củ cải, không nhất thiết phải được trồng trong vườn hoặc luống đất lớn. Ban công vẫn có thể là nơi phù hợp để trồng các loại rau củ này, miễn là người trồng chuẩn bị chậu đủ sâu.

Theo khuyến nghị của chuyên gia, chậu trồng nên có độ sâu ít nhất 40cm để phần củ có đủ không gian phát triển. Đây là nhóm cây phù hợp với những người muốn tận dụng ban công làm vườn nhỏ, vừa có thêm thực phẩm, vừa tạo mảng xanh cho không gian sống.

2. Cây cà chua

Cà chua, đặc biệt là cà chua bi, là một trong những loại cây rất thích hợp để trồng ở ban công. Loại cây này ưa nắng, nhưng cần được che chắn khỏi mưa, vì vậy ban công có ánh sáng tốt là vị trí lý tưởng.

Cà chua cũng phát triển tốt trong chậu, phù hợp với những gia đình không có nhiều diện tích. Khi được chăm sóc đúng cách, những chậu cà chua sai quả không chỉ cung cấp nguyên liệu tươi cho bữa ăn mà còn khiến ban công trở nên sinh động, bắt mắt hơn.

3. Cây dâu tây

Dâu tây là loại cây có thể trồng trên ban công bằng nhiều cách khác nhau. Với những không gian nhỏ, giỏ treo là lựa chọn đáng cân nhắc vì vừa tiết kiệm diện tích, vừa tạo điểm nhấn đẹp mắt.

Theo chuyên gia, để dâu tây phát triển tốt, có thể sử dụng khoảng 20cm đất trồng chuyên dụng cho dâu tây hoặc chọn loại chậu được thiết kế riêng cho cây dâu. Nếu trồng trong chậu, nên bảo đảm cây có ít nhất 30cm chiều sâu và chiều rộng để phát triển.

4. Các loại cây leo cho quả

Một ban công nhỏ vẫn có thể trở thành “vườn trái cây” nếu biết tận dụng không gian theo chiều dọc. Những khoảng tường trống có thể được dùng để trồng các loại cây leo cho quả như nho, mâm xôi...

Nhóm cây này không chỉ cho quả ăn mà còn giúp phủ xanh những mảng tường đơn điệu, tăng màu sắc cho ban công. Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn kết hợp giữa làm vườn, trang trí nhà cửa và thu hoạch trái cây tại chỗ.

5. Cây ớt

Ớt chuông và các giống ớt cay có thể phát triển tốt nếu được đặt ở nơi có nhiều giờ nắng trong ngày. Vì vậy, ban công nhiều ánh sáng hoặc bậu cửa sổ có nắng là vị trí rất phù hợp.

Người trồng có thể chọn nhiều giống ớt khác nhau để tạo sự đa dạng về màu sắc. Khi ra quả, những chậu ớt không chỉ cung cấp gia vị, nguyên liệu cho bữa ăn mà còn góp phần làm ban công rực rỡ hơn.

6. Các loại rau gia vị

Rau gia vị là nhóm cây rất dễ trồng trong chậu, nên đặc biệt phù hợp với ban công. Chúng không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, lại có thể dùng thường xuyên trong nấu nướng.

Ngoài giá trị làm gia vị cho món ăn, các loại rau thơm còn mang lại hương thơm dễ chịu cho khu vực ban công. Đây là lựa chọn đơn giản cho người mới bắt đầu trồng cây tại nhà, nhất là những ai muốn có một góc xanh nhỏ nhưng hữu ích.

7. Cây ăn quả giống lùn

Nhiều người nghĩ cây ăn quả chỉ phù hợp với sân vườn rộng, nhưng thực tế các giống cây ăn quả giống lùn có thể trồng được trong không gian nhỏ. Theo chuyên gia, cây ăn quả giống lùn là lựa chọn lý tưởng vì thường không cao quá nhưng vẫn có thể cho nhiều quả tươi, ngon. Một số loại cây được gợi ý gồm đu đủ, mơ, ổi, cóc, chanh, lựu, sung Mỹ…

Nguồn: House Beautiful