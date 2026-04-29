HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

7 loại cây tốt nhất để trồng ở ban công: Vừa được thu hoạch trái ăn, vừa đẹp mắt

Lam Chi |

Nếu muốn có một ban công tràn đầy sắc xanh và tự tay thu hoạch thành quả trồng trọt, đừng bỏ qua 7 loại cây dưới đây!

Trồng rau củ, trái cây tại nhà đang trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích, nhất là trong các căn hộ đô thị. Việc tự tay chăm cây, ngắm cây lớn lên mỗi ngày rồi dùng chính thành quả ấy trong bữa ăn không chỉ giúp tiết kiệm phần nào chi phí mua thực phẩm, mà còn mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên.

Theo các chuyên gia của Garden Buildings Direct, một trong những điều thú vị nhất của việc làm vườn là được sử dụng nông sản tự trồng trong căn bếp của mình. Ngay cả khi chỉ có ban công, bạn vẫn không bỏ lỡ trải nghiệm này. Dưới đây là 7 loại cây tốt nhất mà bạn có thể trồng thử ngay tại ban công của gia đình.

1. Các loại cây lấy củ

Cây lấy củ

Khoai tây, cà rốt, củ cải, không nhất thiết phải được trồng trong vườn hoặc luống đất lớn. Ban công vẫn có thể là nơi phù hợp để trồng các loại rau củ này, miễn là người trồng chuẩn bị chậu đủ sâu.

Theo khuyến nghị của chuyên gia, chậu trồng nên có độ sâu ít nhất 40cm để phần củ có đủ không gian phát triển. Đây là nhóm cây phù hợp với những người muốn tận dụng ban công làm vườn nhỏ, vừa có thêm thực phẩm, vừa tạo mảng xanh cho không gian sống.

2. Cây cà chua

Cây cà chua

Cà chua, đặc biệt là cà chua bi, là một trong những loại cây rất thích hợp để trồng ở ban công. Loại cây này ưa nắng, nhưng cần được che chắn khỏi mưa, vì vậy ban công có ánh sáng tốt là vị trí lý tưởng.

Cà chua cũng phát triển tốt trong chậu, phù hợp với những gia đình không có nhiều diện tích. Khi được chăm sóc đúng cách, những chậu cà chua sai quả không chỉ cung cấp nguyên liệu tươi cho bữa ăn mà còn khiến ban công trở nên sinh động, bắt mắt hơn.

3. Cây dâu tây

Cây dâu tây

Dâu tây là loại cây có thể trồng trên ban công bằng nhiều cách khác nhau. Với những không gian nhỏ, giỏ treo là lựa chọn đáng cân nhắc vì vừa tiết kiệm diện tích, vừa tạo điểm nhấn đẹp mắt.

Theo chuyên gia, để dâu tây phát triển tốt, có thể sử dụng khoảng 20cm đất trồng chuyên dụng cho dâu tây hoặc chọn loại chậu được thiết kế riêng cho cây dâu. Nếu trồng trong chậu, nên bảo đảm cây có ít nhất 30cm chiều sâu và chiều rộng để phát triển.

4. Các loại cây leo cho quả

Mâm xôi

Một ban công nhỏ vẫn có thể trở thành “vườn trái cây” nếu biết tận dụng không gian theo chiều dọc. Những khoảng tường trống có thể được dùng để trồng các loại cây leo cho quả như nho, mâm xôi...

Nhóm cây này không chỉ cho quả ăn mà còn giúp phủ xanh những mảng tường đơn điệu, tăng màu sắc cho ban công. Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn kết hợp giữa làm vườn, trang trí nhà cửa và thu hoạch trái cây tại chỗ.

5. Cây ớt

Ớt

Ớt chuông và các giống ớt cay có thể phát triển tốt nếu được đặt ở nơi có nhiều giờ nắng trong ngày. Vì vậy, ban công nhiều ánh sáng hoặc bậu cửa sổ có nắng là vị trí rất phù hợp.

Người trồng có thể chọn nhiều giống ớt khác nhau để tạo sự đa dạng về màu sắc. Khi ra quả, những chậu ớt không chỉ cung cấp gia vị, nguyên liệu cho bữa ăn mà còn góp phần làm ban công rực rỡ hơn.

6. Các loại rau gia vị

Rau gia vị

Rau gia vị là nhóm cây rất dễ trồng trong chậu, nên đặc biệt phù hợp với ban công. Chúng không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, lại có thể dùng thường xuyên trong nấu nướng.

Ngoài giá trị làm gia vị cho món ăn, các loại rau thơm còn mang lại hương thơm dễ chịu cho khu vực ban công. Đây là lựa chọn đơn giản cho người mới bắt đầu trồng cây tại nhà, nhất là những ai muốn có một góc xanh nhỏ nhưng hữu ích.

7. Cây ăn quả giống lùn

Cây quất ngọt

Nhiều người nghĩ cây ăn quả chỉ phù hợp với sân vườn rộng, nhưng thực tế các giống cây ăn quả giống lùn có thể trồng được trong không gian nhỏ. Theo chuyên gia, cây ăn quả giống lùn là lựa chọn lý tưởng vì thường không cao quá nhưng vẫn có thể cho nhiều quả tươi, ngon. Một số loại cây được gợi ý gồm đu đủ, mơ, ổi, cóc, chanh, lựu, sung Mỹ…

Nguồn: House Beautiful

Tags

trồng rau

trồng cây

cây ăn quả

nhà đẹp khỏe re

cây ban công

cây trồng ban công

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại