7 loại cây hút ẩm, ngăn nấm mốc nên trồng trong nhà ngay bây giờ

Nấm mốc là vấn đề khiến nhiều gia đình đau đầu, đặc biệt vào mùa lạnh khi cửa sổ thường xuyên đọng hơi nước và không gian thiếu thông gió. Nấm mốc phát triển mạnh trong môi trường ẩm, vì vậy việc kiểm soát độ ẩm trong nhà là điều quan trọng.

Ngoài các biện pháp như lau khô nước ngưng tụ trên cửa sổ hay tăng cường thông gió, một số loại cây trồng trong nhà còn có khả năng hấp thụ độ ẩm từ không khí, góp phần hạn chế sự hình thành nấm mốc. Theo chia sẻ từ ứng dụng chăm sóc cây Bloom Buddy của Vương Quốc Anh, dưới đây là 7 loại cây vừa dễ chăm sóc, vừa có thể giúp không gian sống khô thoáng hơn.

1. Cây không khí

Cây không khí.

Cây không khí hấp thụ độ ẩm trực tiếp qua lá, giúp hút bớt lượng ẩm dư thừa trong không khí. Đặc biệt, loại cây này không cần trồng trong đất nên không phát sinh tình trạng đất ẩm gây nấm mốc.

Cây nên được ngâm nước hoặc phun sương 1 - 3 lần mỗi tuần và đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp.

2. Cây đa búp đỏ

Theo các chuyên gia, cây đa búp đỏ có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong không khí - những yếu tố có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của nấm mốc. Một số nghiên cứu cho thấy loại cây này có thể loại bỏ đáng kể bào tử nấm mốc, vi khuẩn và độc tố trong nhà.

Cây đa búp đỏ cũng có thể sống tốt ở khu vực ánh sáng yếu, phù hợp đặt trong phòng ngủ hoặc phòng khách.

3. Cây lô hội

Không chỉ nổi tiếng trong chăm sóc da, lô hội còn giúp hấp thụ độ ẩm từ cả không khí và đất trồng. Với đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, cây phù hợp đặt ở phòng tắm hoặc nhà bếp - những nơi có độ ẩm cao.

4. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ.

Cây lưỡi hổ có tốc độ thoát hơi nước thấp, nghĩa là chúng hấp thụ nhiều độ ẩm hơn lượng nước thải ra môi trường. Ngoài ra, cây còn giúp giảm độc tố và bào tử nấm mốc trong không khí.

Đây là loại cây dễ chăm sóc, không cần tưới nhiều nước và nên để đất khô giữa các lần tưới để tránh thối rễ. Một điểm cộng khác là cây vẫn tạo oxy vào ban đêm, góp phần cải thiện chất lượng không khí khi ngủ.

5. Cây cỏ lan chi

Lan chi giúp giảm các hạt có thể kích thích sự phát triển của nấm mốc trong không khí. Dù không thể loại bỏ mốc đã hình thành trên tường hay trần nhà, cây có thể hỗ trợ hạn chế sự phát triển của chúng bằng cách giảm độ ẩm dư thừa và cải thiện lưu thông không khí.

6. Cây thường xuân

Cây thường xuân.

Trong nghiên cứu Clean Air Study của NASA, thường xuân được đánh giá là một trong những loại cây có khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm trong nhà như benzene, formaldehyde và trichloroethylene.

Cây phát triển tốt trong môi trường ẩm như phòng tắm và nên được treo trong giỏ để phát triển tự nhiên. Tuy nhiên, cần lưu ý cây có thể gây độc nếu thú cưng hoặc trẻ em nuốt phải và nhựa cây có thể gây kích ứng da.

7. Cây lan ý

Lan ý nổi bật với khả năng hút ẩm từ không khí, rất phù hợp đặt trong phòng tắm, nhà bếp hoặc khu vực phơi quần áo trong nhà. Cây giúp giảm độ ẩm dư thừa - một trong những nguyên nhân chính khiến nấm mốc phát triển.

Dù các loại cây trên có thể hỗ trợ giảm độ ẩm trong không khí nhưng chúng không thể thay thế các biện pháp xử lý chuyên nghiệp nếu tình trạng nấm mốc đã nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc bổ sung cây xanh phù hợp không chỉ giúp không gian sáng hơn mà còn góp phần tạo môi trường sống khô thoáng, dễ chịu hơn trong những tháng ẩm lạnh.

Nguồn: Express