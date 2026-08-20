7 loại cây cần cắt tỉa ngay lúc này

Cắt tỉa là một công việc quan trọng trong chăm sóc cây cảnh và có thể giúp kích thích cây ra hoa mới vào mùa sinh trưởng tiếp theo.

Cắt tỉa là một công việc quan trọng trong vườn và không chỉ được thực hiện vì lý do thẩm mỹ. Bên cạnh việc giúp khu vườn trông gọn gàng hơn, việc này còn có thể kích thích cây phát triển chồi mới và ra hoa, đặc biệt vào mùa sinh trưởng kế tiếp.

Việc xác định thời điểm thích hợp để cắt tỉa từng loại cây đôi khi khá khó khăn. Tuy nhiên, tháng 8 là thời điểm lý tưởng để thực hiện nhiều công việc trong vườn.

Helena Jones, chuyên gia làm vườn kiêm Giám đốc Thương mại của Hedges Direct (một vườn ươm cây giống tại Anh), cho biết: “Với một số loài cây, thời điểm quan trọng để cắt tỉa không phải mùa đông mà là mùa hè. Điều này có thể giúp kích thích cây ra hoa vào năm sau, duy trì dáng cây gọn gàng hoặc đồng thời đạt được cả hai mục tiêu. Tháng 8 là thời điểm lý tưởng để cắt tỉa một số loại cây rụng lá, cây leo và cây bụi ra hoa vào mùa hè.”

Tháng 8 là thời điểm lý tưởng để cắt tỉa một số loại cây rụng lá, cây leo và cây bụi ra hoa vào mùa hè. (Ảnh: Getty)

Những loại cây nên cắt tỉa ngay lúc này

Tử đằng

Để đạt kết quả tốt nhất, cây tử đằng nên được cắt tỉa hai lần mỗi năm: một lần vào tháng 8 để giữ cây gọn gàng và một lần vào mùa đông nhằm kích thích cây tạo nhiều cành ngắn mang hoa.

Helena cho biết: “Chỉ cần cắt ngắn toàn bộ phần chồi mới phát triển mạnh, giữ lại khoảng năm mắt chồi và loại bỏ những cuống hoa đã tàn trong năm nay.”

Kim ngân hoa

Theo chuyên gia, những thân cây dài, mọc vươn và rủ xuống có thể được cắt ngắn vào thời điểm này, chỉ giữ lại từ ba đến bốn lá. Bạn cũng nên cắt bỏ những thân già sát mặt đất để khuyến khích cây phát triển chồi mới.

Hoa nhài

Chuyên gia cho biết: “Với hoa nhài nở vào mùa hè, hãy cắt ngắn những thân đã ra hoa, cắt xuống một chồi bên khỏe mạnh nằm thấp hơn.”

Cây táo gai

Sau khi đã tạo được khung dáng chính cho cây táo gai, vào tháng 8, bạn có thể cắt ngắn các chồi bên mọc trong năm nay. Nên dừng lại ngay trước cụm quả, thường tương ứng với vị trí cách gốc chồi khoảng hai hoặc ba lá.

Hoa hồng leo

Helena nói: “Hãy loại bỏ khoảng một phần ba số thân già nhất bằng cách cắt sát mặt đất, sau đó tiếp tục loại bỏ những phần cây yếu, mọc sai vị trí, đã chết, bị bệnh hoặc hư hại. Buộc cố định những chồi mới khỏe mạnh để chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.”

Oải hương

Tháng 8 cũng là thời điểm thích hợp để cắt tỉa cây oải hương. Bạn có thể cắt bỏ những bông hoa đã tàn và loại bỏ khoảng 2-3 cm phần tán lá.

Tuy nhiên, cần lưu ý không cắt quá sâu vào phần gỗ già của cây, bởi oải hương khó tái sinh chồi mới từ phần gỗ già.

Tháng 8 cũng là thời điểm thích hợp để cắt tỉa cây oải hương. (Ảnh: Getty)

Hàng rào cây xanh

Chuyên gia làm vườn cho biết thêm: “Trừ khi đó là hàng rào bằng cây có hoa, tháng 8 là thời điểm lý tưởng để cắt tỉa. Chim đã kết thúc mùa làm tổ và thời điểm này cũng đủ sớm để tránh nguy cơ các thân cây mới cắt bị hư hại do sương giá.”