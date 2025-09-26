7 loại bát "đầu độc" bữa cơm nhà, rẻ mấy cũng ĐỪNG ham

Việc chọn bát đĩa cho gia đình tưởng đơn giản nhưng nếu không để ý, bạn rất dễ dính "bẫy mua sắm" bởi những món nhìn thì đẹp, giá rẻ lại dùng bất tiện, thậm chí còn tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Trên các diễn đàn nội trợ, nhiều người đã chia sẻ những bài học xương máu từ chính trải nghiệm của mình. Từ đó rút ra rằng có 7 loại bát đĩa tuyệt đối nên tránh xa khi mua.

1. Bát họa tiết vẽ trên men

Bát loại này rất bắt mắt với hoa văn nổi, màu sắc tươi, sờ vào thấy gợn tay. Nhưng chính điều đó lại là vấn đề. Vì hoa văn được vẽ sau khi nung, dưới nhiệt độ thấp, lớp màu dễ bong tróc, thậm chí còn chứa chì, cadmium - những kim loại nặng có thể thôi nhiễm vào thức ăn. Ăn lâu dài chẳng khác nào tích độc trong người.

Nếu thích bát có hoa văn, hãy chọn loại vẽ dưới men hoặc trong men có bề mặt trơn láng, hoa văn sáng trong, an toàn hơn hẳn. Còn không, đơn giản nhất là dùng bát trơn màu, vừa tối giản vừa yên tâm.

2. Bát thủy tinh

Thoạt nhìn, bát thủy tinh sáng trong, dễ lau rửa, ai cũng nghĩ tiện và đẹp. Nhưng thực tế, bát thủy tinh lại cực kỳ mong manh. Đựng đồ lạnh thì không sao nhưng chỉ cần rót canh nóng, hấp hay bỏ lò vi sóng là dễ "nổ".

Chưa kể, thủy tinh dẫn nhiệt nhanh nên khi đựng canh nóng là bỏng tay, gần như không thể cầm trực tiếp. Nếu chỉ để bày trái cây, salad lạnh thì được, chứ dùng làm bát cơm, bát canh thì thấy phiền nhiều hơn tiện.

3. Bát không có chân đế

Các loại bát đáy phẳng, không có chân đế nhỏ nâng lên thường được quảng cáo là "tối giản, hiện đại". Nhưng thực tế, kiểu dáng này lại rất bất tiện. Khi đựng đồ nóng, tay bạn chẳng có điểm tựa, buộc phải cầm trực tiếp vào đáy, dễ bị bỏng ngay lập tức. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, việc dùng bát phẳng càng nguy hiểm vì dễ trượt tay, dễ đổ, gây mất an toàn hơn hẳn.

4. Bát viền vàng, viền bạc

Trên bàn tiệc, loại bát này trông đúng là sang trọng, lấp lánh chẳng kém khách sạn hay nhà hàng. Nhưng chính lớp mạ vàng bạc vốn chỉ được phủ ngoài ày rất dễ bong tróc khi rửa, đặc biệt là trong máy rửa bát.

Nguy hiểm hơn, bát có viền kim loại tuyệt đối không được cho vào lò vi sóng. Chỉ cần bật nhiệt là tóe lửa, thậm chí cháy nổ, vô cùng nguy hiểm. Nói cách khác, kiểu bát này chỉ để ngắm chứ không để ăn.

5. Bát inox rẻ tiền

Inox vốn bền, sáng bóng, dễ vệ sinh nên nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, phần lớn loại giá rẻ trên thị trường thực chất không hề dùng inox chuẩn. Nhiều nhãn in "304", "316" chỉ là chiêu trò, trong khi vật liệu thật lại là inox 201 kém chất lượng.

Dùng một thời gian, bát sẽ xỉn màu, gỉ sét và nguy hiểm nhất là thôi nhiễm kim loại nặng vào thức ăn. Với đồ dùng tiếp xúc trực tiếp thực phẩm, tuyệt đối không nên ham rẻ. Nếu muốn dùng bát inox, hãy chọn hàng uy tín, có tiêu chuẩn an toàn thực phẩm rõ ràng.

6. Bát sứ xương (bone china) giá rẻ

Bone china thật sự có đẳng cấp khác biệt: nhẹ, tinh xảo, có độ trong suốt đẹp mắt nhờ chứa hơn 40% bột xương tự nhiên. Nhưng chính vì thế, giá thành rất cao. Những bộ chỉ vài chục nghìn đồng/sét gắn mác "bone china" hầu hết đều là giả, thay xương bằng hóa chất, dễ chứa chì, dễ ngả vàng và đặc biệt dễ vỡ.

Nếu ngân sách hạn chế, tốt hơn hết hãy chọn sứ thường loại tốt, còn hơn ham rẻ mà rước nguy cơ về sức khỏe.

7. Bát giả sứ (melamine)

Loại này thường có hình thù đáng yêu, đặc biệt nhiều phụ huynh mua cho con nhỏ vì nghĩ bền, không sợ vỡ. Nhưng thực tế đây là nhựa tổng hợp, có chứa melamine và formaldehyde. Khi gặp đồ ăn nóng hoặc chua, các chất này dễ dàng thôi nhiễm và ngấm vào thức ăn.

Với trẻ em - đối tượng dùng nhiều nhất thì nguy cơ sức khỏe bị ảnh hưởng càng cao. Thế nên, tốt nhất là nói không với bát giả sứ để bảo vệ sức khỏe cả nhà.

