7 kiểu mùi ở miệng là "chuông báo" ung thư và nhiều bệnh tật: Xin đừng chủ quan!

Hơi thở hôi, có mùi lạ không chỉ là nỗi ám ảnh trong giao tiếp mà còn là "chuông báo" nhiều cơ quan nội tạng đang gặp nguy hiểm.

Theo bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Chang Chen jung (Đài loan, Trung Quốc), hơi thở hôi không đơn thuần đến từ việc vệ sinh răng miệng kém, mà thường do các khí chuyển hóa từ máu đi vào phổi và thoát ra ngoài. Còn bác sĩ gia đình Hung Wei chieh (Đài loan, Trung Quốc) cho biết, khi các cơ quan như gan, thận hay hệ tiêu hóa hoạt động bất thường, chúng sẽ tạo ra những mùi đặc trưng mà ngay cả việc đánh răng kỹ lưỡng cũng không thể loại bỏ.

7 kiểu mùi ở miệng là dấu hiệu bệnh tật, gồm cả ung thư

Dưới đây là 7 kiểu mùi hơi thở là hồi chuông cảnh báo bệnh tật mà 2 chuyên gia này khuyên bạn tuyệt đối không được chủ quan:

1. Mùi hôi thối nặng

Đây là loại mùi đáng sợ nhất vì nó có thể liên quan đến các khối u ác tính ở giai đoạn cuối như ung thư miệng, ung thư phổi, ung thư thực quản và ung thư dạ dày.

Bác sĩ Hung Wei chieh lý giải rằng khi các tế bào ung thư phát triển đến một mức độ nhất định, chúng bắt đầu chết đi (hoại tử) và tiết ra mùi hôi thối đặc trưng của mô hữu cơ đang phân hủy. Sự khác biệt ở đây là mùi hôi này thường kèm theo sự sụt cân không rõ nguyên nhân và cảm giác mệt mỏi kéo dài.

2. Mùi trái cây thối

Nếu miệng có mùi ngọt lịm nhưng lại xen lẫn mùi chua của trái cây đang lên men hoặc mùi giống nước rửa móng tay (acetone), đó là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. K

hi cơ thể không thể sử dụng đường để tạo năng lượng, nó sẽ đốt cháy chất béo thay thế, tạo ra các hợp chất gọi là xeton tích tụ trong máu và hơi thở. Đây là cảnh báo của tình trạng nhiễm toan ceton, một cấp cứu y khoa nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

3. Mùi nước tiểu hoặc mùi amoniac

Bác sĩ Chang Chen jung cảnh báo, mùi này báo hiệu chức năng thận đang gặp vấn đề nghiêm trọng, thường gặp ở bệnh nhân suy thận mãn tính.

Khi thận không còn khả năng lọc sạch các độc tố và chất thải ra khỏi máu, nồng độ urê trong cơ thể tăng cao. Lượng urê dư thừa này bị vi khuẩn trong khoang miệng phân hủy thành amoniac, tạo ra mùi khai đặc trưng giống như mùi nước tiểu phát ra từ hơi thở.

4. Mùi tanh, mốc hoặc thịt sống.

Trong y học, đây được gọi là "mùi gan". Khi gan bị suy giảm chức năng, xơ gan hoặc suy gan cấp tính, cơ thể không thể chuyển hóa các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi. Kết quả là hơi thở sẽ có mùi tanh nồng như thịt sống hoặc mùi mốc ẩm thấp.

Nếu mùi này đi kèm với vàng da, vàng mắt hoặc bụng trướng nhanh (cổ trướng), bạn cần đến bệnh viện ngay lập tức vì gan đang đứng trước ngưỡng cửa ngừng hoạt động.

5. Mùi phân hoặc mùi lên men

Theo Chang Chen jung, kiểu mùi này thường liên quan mật thiết đến các bệnh về đường ruột như hội chứng tăng sinh vi khuẩn ruột non (sibo), táo bón mãn tính hoặc tắc nghẽn phân.

Khi chất thải bị ứ đọng quá lâu trong ruột, quá trình phân hủy của vi khuẩn tạo ra các loại khí hôi thối. Những khí này ngấm ngược vào máu, di chuyển tới phổi và thoát ra ngoài theo nhịp thở, tạo nên mùi giống như mùi phân nồng nặc.

6. Mùi chua và thối rữa

Mùi chua như thức ăn lên men thường xuất hiện ở những người bị trào ngược dạ dày thực quản (gerd). Axit dạ dày kèm theo thức ăn chưa tiêu hóa hết trào ngược lên thực quản, tạo ra mùi chua nồng và vị đắng trong miệng.

Ngoài ra, sự hiện diện của vi khuẩn helicobacter pylori gây viêm loét dạ dày cũng là tác nhân làm thay đổi hệ vi sinh vật, khiến hơi thở có mùi khó chịu giống như thực phẩm bị hư hỏng.

7. Mùi trứng thối

Mùi này thường do khí hydro sulfide (h2s) tạo ra, liên quan đến các bệnh lý về răng miệng như viêm nha chu hoặc đôi khi là biểu hiện sớm của suy giảm chức năng gan.

Bác sĩ Hung Wei chieh cỉ ra, sự khác biệt của mùi trứng thối trong bệnh nha chu là nó thường đi kèm với tình trạng chảy máu chân răng và vôi răng tích tụ nhiều. Vi khuẩn trú ngụ trong các túi nha chu sẽ phân hủy protein và giải phóng ra loại khí có mùi đặc trưng này.

Để tự kiểm tra sức khỏe tại nhà, bạn có thể áp dụng 2phương pháp đơn giản: dùng tay che miệng rồi thở ra trong 3 giây để ngửi trực tiếp, hoặc cạo lớp màng trên lưỡi bằng thìa rồi ngửi sau khi nước bọt đã khô. Đừng để hơi thở hôi chỉ là một vấn đề xã giao, hãy xem đó là lời cầu cứu từ bên trong cơ thể để thăm khám kịp thời.

Nguồn và ảnh: TOPick, Family Doctor