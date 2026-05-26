7 chỗ trong nhà rắn thích ẩn náu

Phác Thái Anh
|

Những vị trí quen thuộc này có thể trở thành "ổ trú ẩn" của rắn.

Rắn thường tìm đến những nơi tối, ẩm thấp và ít người chú ý để trú ẩn. Đặc biệt vào mùa mưa hoặc thời tiết nóng, chúng có thể bò vào khu vực nhà ở để tìm nơi mát mẻ hoặc săn mồi như chuột, ếch, côn trùng. Vì vậy, nhiều vị trí trong nhà tưởng như an toàn lại có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của rắn nếu không được dọn dẹp thường xuyên.

1. Góc vườn rậm rạp quanh nhà

Những khu vực có nhiều cỏ dại, bụi cây um tùm hoặc đống lá khô là nơi rắn rất thích trú ẩn. Đây là môi trường mát, kín đáo và thường có nhiều chuột hoặc côn trùng để làm thức ăn. Nếu sân vườn không được vệ sinh thường xuyên, nguy cơ rắn xuất hiện sẽ cao hơn.

2. Đống gạch, gỗ hoặc vật dụng cũ

Các đống gạch đá, gỗ mục, chậu cây bỏ không hay vật dụng chất lâu ngày là nơi rắn dễ chui vào ẩn nấp. Những khu vực này thường ít bị xê dịch nên tạo cảm giác an toàn cho chúng. Vì vậy, không nên để đồ đạc chất đống quanh nhà quá lâu.

3. Nhà kho và khu vực ít sử dụng

Nhà kho thường tối, kín và ít người lui tới nên rất dễ thu hút rắn. Nếu bên trong có nhiều thùng carton, bao tải hoặc đồ cũ thì nguy cơ càng cao. Đây cũng là nơi chuột sinh sống nhiều, vô tình trở thành nguồn thức ăn hấp dẫn đối với rắn.

4. Gầm giường, gầm tủ

Những nơi tối và ít được vệ sinh như gầm giường, gầm tủ hoặc sau các thiết bị lớn cũng có thể là nơi rắn trú ẩn, đặc biệt ở những ngôi nhà gần đồng ruộng hoặc ao hồ. Nếu khu vực này bừa bộn và có nhiều đồ đạc, rắn càng dễ ẩn nấp mà khó bị phát hiện.

5. Nhà vệ sinh và đường ống thoát nước

Một số loài rắn có thể bò theo đường cống hoặc ống thoát nước để vào nhà vệ sinh. Những nơi ẩm thấp, có nước và ít ánh sáng thường khiến chúng dễ xuất hiện hơn. Vì vậy, cần kiểm tra hệ thống thoát nước và đậy kín các miệng cống không cần thiết.

6. Trần nhà và mái nhà

Nhiều người nghĩ rắn chỉ bò dưới đất, nhưng thực tế có những loài có khả năng leo trèo rất giỏi. Trần nhà, mái tôn hoặc các khe hở trên mái có thể trở thành nơi trú ẩn nếu có chuột hoặc chim sinh sống. Tiếng động lạ trên mái nhà đôi khi cũng có thể do rắn di chuyển.

7. Khu vực gần chuồng gia cầm hoặc thức ăn thừa

Những nơi nuôi gà, vịt hoặc có nhiều thức ăn thừa thường thu hút chuột và côn trùng. Khi nguồn thức ăn xuất hiện, rắn cũng dễ tìm đến. Vì vậy, cần giữ khu vực chăn nuôi sạch sẽ và tránh để thức ăn rơi vãi.

Để hạn chế rắn vào nhà, cần giữ không gian sống gọn gàng, phát quang bụi rậm và thường xuyên kiểm tra những nơi tối, ẩm thấp. Ngoài ra, nên bịt kín các khe hở quanh nhà và hạn chế chuột xuất hiện vì đây là nguồn thức ăn chính của nhiều loài rắn. Chủ động phòng tránh sẽ giúp đảm bảo an toàn cho gia đình và hạn chế nguy cơ gặp phải rắn trong nhà.

