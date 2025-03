7 bí quyết uống rượu bia không say

Theo bác sĩ Lý Gia Cường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, say rượu là trạng thái sinh lý xảy ra khi nồng độ cồn trong máu tăng cao do tiêu thụ lượng rượu lớn. Khi say, cơ thể thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, đau đầu, khát nước và thậm chí là buồn nôn.

Để hạn chế tình trạng này, bạn có thể áp dụng một số mẹo đơn giản sau:

Ăn thực phẩm giàu chất béo

Các chất béo trong thực phẩm giúp làm chậm quá trình hấp thụ cồn vào cơ thể, từ đó giảm tác động của rượu bia.

Ăn cơm trước khi uống

Bữa ăn giàu tinh bột, đặc biệt là cơm, giúp tạo lớp lót cho dạ dày, làm chậm quá trình hấp thụ rượu và kéo dài thời gian say.

Uống sữa

Sữa giúp giảm tốc độ hấp thụ cồn của dạ dày, đồng thời tạo một lớp bảo vệ, giúp gan có thêm thời gian chuyển hóa rượu trước khi cồn tác động đến hệ thần kinh.

Chuyên gia khuyên, để bảo vệ sức khoẻ nên uống rượu bia có chừng mực. (Ảnh minh hoạ)

Uống đủ nước

Cồn gây mất nước, nên việc bổ sung nước trước, trong và sau khi uống rượu sẽ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực. Điều này cũng giúp cơ thể đào thải cồn nhanh hơn.

Uống chậm, không uống dồn dập

Uống rượu quá nhanh khiến gan không kịp chuyển hóa cồn, làm tăng nguy cơ say xỉn. Việc uống từ từ giúp cơ thể xử lý cồn hiệu quả hơn, giảm tác động lên hệ thần kinh và gan.

Tránh pha rượu với nước có gas

Các loại đồ uống có gas làm tăng tốc độ hấp thụ cồn vào cơ thể, gây say nhanh hơn và có thể ảnh hưởng đến dạ dày, tim mạch, thậm chí gây tiêu chảy hoặc ngộ độc.

Chọn đồ uống nồng độ cồn thấp

Rượu vang hay rượu trái cây thường có nồng độ cồn thấp hơn so với rượu mạnh, giúp hạn chế cảm giác say và các tác động tiêu cực lên sức khỏe.

Có nên uống thuốc giải rượu?

Thuốc giải rượu có thể giúp giảm triệu chứng say hoặc tăng khả năng dung nạp rượu trước khi uống. Các loại thuốc này hoạt động bằng cách hỗ trợ gan chuyển hóa rượu thành các chất ít độc hại hơn.

Tuy nhiên, thuốc giải rượu không thể loại bỏ hoàn toàn tác hại của rượu bia. Việc lạm dụng thuốc khiến nhiều người chủ quan, uống quá nhiều mà không nhận ra rằng gan chỉ có thể xử lý một lượng cồn nhất định. Khi quá tải, gan không kịp sản xuất enzyme để chuyển hóa cồn, dẫn đến tình trạng say nặng, thậm chí ngộ độc rượu.

Lời khuyên : Dù có áp dụng các mẹo trên, tốt nhất vẫn nên uống rượu bia một cách có chừng mực để bảo vệ sức khỏe.