65 tuổi, 5 năm không nhuộm tóc, không can thiệp thẩm mỹ: "Bà ngoại" U70 cởi bỏ áp lực, sống rực rỡ khiến gái trẻ cũng phải ghen tị!

Trước đây, nhiều người thường nghĩ tóc bạc là dấu hiệu của sự lão hóa cần phải giấu đi. Nhưng khi bước sang tuổi 65, sau 5 năm kiên quyết từ bỏ những lọ thuốc nhuộm độc hại, người phụ nữ này đã tìm thấy một bầu trời tự do tươi mới. Không can thiệp thẩm mỹ, duy trì lối sống tối giản với 2 bữa ăn mỗi ngày cùng nguyên tắc dưỡng sinh 10 năm không đổi, bà chứng minh rằng: Thanh xuân không nằm ở độ tuổi hay màu tóc, mà bật lên từ khí chất rạng ngời, sự tĩnh tại trong tâm hồn và một trái tim luôn tò mò với thế giới xung quanh.

Ở tuổi 65, đã lên chức bà nhưng nhiều người vẫn gọi là "chị" bởi sự trẻ trung và yêu đời của mình, người phụ nữ sống tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) này đã gây sốt với mái tóc muối tiêu suôn thẳng của mình. Người ta vẫn thích gọi bà là "chị Hồng" thay vì "bà Hồng".

Và đây là lời tâm sự của chị Hồng.

Mái tóc "bạch kim": Món trang sức lãng mạn mà thời gian ban tặng

Đã 5 năm rồi, tôi quyết định hòa hoãn với mái tóc điểm sương của mình và nói không hoàn toàn với việc nhuộm đen. Giờ đây, trên đầu tôi là một mái tóc bạc trắng bồng bềnh. Nhiều người trên mạng xã hội ưu ái gọi mái tóc của tôi bằng một cái tên rất lãng mạn: "Nhuộm Balayage kiểu Pháp". Tôi cũng không ngờ rằng, bước sang tuổi 65, mình lại được mọi người yêu mến nhiều đến thế chỉ vì một mái tóc bạc tự nhiên.

Trước kia, tôi từng nghĩ tóc bạc là một nỗi ám ảnh, là thứ đại diện cho sự già nua lo âu không thể giấu giếm. Nhưng hiện tại, tôi nhận ra mái tóc bạc chính là một sự tự do không cần phải che đậy. Nó đã trở thành một phần cơ thể, là minh chứng cho việc tôi đã đối diện với năm tháng một cách chân thành nhất.

Có lần, tôi hẹn con gái đi ăn nướng tại một quán Izakaya. Đang mải trò chuyện vui vẻ, một cô bé bàn bên cạnh ngập ngừng bước sang, dùng tiếng Anh hỏi xem tôi có phải là khách du lịch nước ngoài không. Tôi và con gái nhìn nhau rồi bật cười nắc nẻ. Hóa ra mái tóc trắng được nuôi dưỡng cẩn thận suốt nhiều năm, cộng thêm phong thái thả lỏng, thư thái lại khiến tôi trông "Tây" đến thế. Kể từ giây phút đó, tôi nâng ly cạn chén để chúc mừng cho mái tóc bạc của mình, chúc mừng cho một sự hiểu lầm vô cùng đáng yêu và chúc mừng cho một tuổi 65 nóng hổi, tràn đầy sinh khí.

Tôi không còn khao khát việc mình trông giống như đang ở độ tuổi nào nữa. Điều tôi theo đuổi hiện tại là sống sao cho giống chính mình nhất. Tôi muốn nói với tất cả phụ nữ rằng: Cuộc sống không phải là một bài toán trắc nghiệm chỉ có một đáp án đúng, mỗi một cách sống đều có vẻ đẹp riêng của nó. Chúng ta hãy cùng nhau từ chối "hội chứng sợ tóc bạc" và thực sự hòa giải với những thay đổi tự nhiên của cơ thể.

Bật "công tắc" thanh xuân bằng sự tò mò và những lần thử nghiệm điên rồ

Những người bạn đồng trang lứa thường xuyên hỏi tôi: "Tại sao bà để tóc bạc trắng mà nhìn trạng thái vẫn tốt và rạng rỡ đến vậy?". Câu trả lời của tôi vô cùng đơn giản: Hãy coi "sự tò mò" là món mỹ phẩm bảo dưỡng đắt giá nhất. Sự tò mò đó có thể là việc tôi sẵn sàng cùng con gái đi khám phá một quán cà phê mới mở, hay đơn giản là tự mình học thêm một kỹ năng nhỏ mọn nào đó. Khi tâm trí bạn mở rộng, trạng thái cơ thể tự nhiên sẽ bừng sáng. Tuổi già chưa bao giờ là dấu chấm hết, nó là tấm huân chương nhắc nhở tôi rằng "mình phải sống đặc sắc và rực rỡ hơn nữa".

Tôi vốn gắn bó với mái tóc thẳng tự nhiên suốt nhiều thập kỷ. Nhưng rồi, dưới sự xúi giục và động viên của những người bạn trẻ tuổi trên mạng, tôi đã bước vào một tiệm làm tóc của các bạn Gen Z để thực hiện thử thách uốn tóc xoăn xù mì lần đầu tiên trong đời. Trước khi làm, tôi tự nhủ: "Dù sao thì mái tóc bạc cũng đã là món phụ kiện táo bạo nhất trên người mình rồi, có điên rồ thêm chút nữa thì đã sao?".

Kết quả là khi nhìn vào gương, tôi có cảm giác như mình vừa mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Hóa ra, thẩm mỹ thực sự không liên quan đến tuổi tác, nó phụ thuộc hoàn toàn vào tâm thế của bạn. 65 tuổi, tôi làm người mẫu, làm blogger, quay MV, chụp ảnh quảng cáo và làm quen với vô số những người bạn từ lớn tuổi đến trẻ tuổi. Tôi đi xem những buổi triển lãm nghệ thuật đương đại và nhận ra rằng, chúng ta đừng bao giờ để con số tuổi tác dọa dạt mình. Không bị đóng khung bởi định kiến, muốn đẹp thế nào thì đẹp, muốn vui ra sao thì vui, vì 65 tuổi thôi mà, chúng ta vẫn còn trẻ chán!

10 năm kiên trì bảo dưỡng cơ thể: Trẻ đẹp không cần dao kéo

Nhiều người khen tôi có làn da hồng hào, khí huyết sung mãn và toát lên vẻ thanh lịch của một "mỹ nhân không bị thời gian đánh bại". Thực tế, tôi không hề đụng chạm đến bất kỳ phương pháp thẩm mỹ y khoa nào. Tất cả đều là quả ngọt từ thói quen dưỡng sinh mà tôi đã tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín suốt 10 năm qua. Từ năm 50 tuổi, tôi bắt đầu áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8. Lợi ích lớn nhất của phương pháp này là sự đơn giản và dễ duy trì. Khi bỏ qua bữa tối, dạ dày tôi được nghỉ ngơi, cơ thể trở nên nhẹ nhõm và thanh thoát hơn rất nhiều. Hiện tại, các chỉ số khám sức khỏe định kỳ của tôi đều ở mức hoàn hảo.

Bí quyết của tôi gói gọn trong việc duy trì khí huyết và nuôi dưỡng dạ dày bằng những thói quen đều đặn mỗi ngày:

- Buổi sáng (7:00 - 9:00): Khởi đầu bằng một ly nước ấm để làm sạch đường ruột. Sau đó, tôi dùng lược chải dọc theo các đường kinh lạc trên đầu khoảng 100 lần, giúp đả thông khí huyết, càng chải càng thấy tinh thần minh mẫn. Bữa sáng của tôi thường là hỗn hợp đậu đỏ, hạt ý dĩ ngâm qua đêm xay nhuyễn cùng chút đường phèn giúp thanh nhiệt, ăn kèm với bí đỏ hấp giàu vitamin để bảo vệ niêm mạc dạ dày và một quả trứng luộc để bổ sung protein.

- Buổi trưa (11:00 - 13:00): Đây là bữa ăn chính trong ngày với nguyên tắc 211 (2 phần rau - 1 phần tinh bột - 1 phần đạm). Tôi ưu tiên các món rau củ chần qua nước sôi và thêm chút dầu ăn tốt để giữ vẹn nguyên dinh dưỡng, giảm tải gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, tôi đặc biệt chú trọng việc bổ sung các thực phẩm chức năng cung cấp sắt và khí huyết, bởi ở độ tuổi này, cơ thể khó hấp thụ đủ dưỡng chất chỉ thông qua ăn uống thông thường.

- Buổi tối (18:00 - 22:00): Tôi duy trì thói quen massage da mặt bằng dầu (oil-face guasha) để làm săn chắc cơ mặt tự nhiên. Về vận động, tôi chọn tập Bát Đoạn Cẩm và đứng trạm trang để cơ thể vươn vai thư giãn, toát mồ hôi nhẹ nhàng. Cuối ngày, việc xông mắt bằng hơi nước và ngâm chân với lá ngải cứu giúp tôi dễ dàng chìm vào một giấc ngủ sâu và chất lượng.

Món quà vô giá của tuổi 65: Trở thành một người bà rạng rỡ

Năm 65 tuổi, món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời mang đến cho tôi là sự ra đời của một cô cháu gái bé bỏng. Bế sinh linh nhỏ bé trên tay, tôi không khỏi xúc động khi nhìn thấy cô con gái ngày nào còn khóc nhè đòi mẹ bế giữa công viên mùa hè đổ lửa, nay đã trưởng thành và trở thành một người mẹ vô cùng tháo vát. Mẹ bỉm sữa trẻ tuổi ấy nay đã có thể một tay bế con, tay kia thay bỉm, dỗ ngủ một cách mượt mà.

Ngày của Mẹ năm nay, con gái mang theo chiếc bánh kem và cháu ngoại đến tìm tôi, muốn cùng tôi đón một ngày lễ đặc biệt để ăn mừng khoảnh khắc giao thời tuyệt đẹp này: Ngày tôi làm bà, và ngày con làm mẹ. Nhìn vào bức ảnh ba thế hệ phụ nữ quây quần bên nhau, tôi chỉ muốn thì thầm với cháu gái nhỏ rằng: Sau này lớn lên, cháu không cần học theo bà ngoại cái tật nhét gấu quần len vào trong tất đâu, nhưng nhất định phải học mẹ cháu cách biến cuộc sống thành một sân khấu rực rỡ. Bởi vì truyền thống của những người phụ nữ trong gia đình chúng ta chính là: Phải sống thật xinh đẹp và cười thật sảng khoái!