62 ca nhập viện sau bữa ăn bán trú ở Đồng Tháp, Bộ Y tế vào cuộc

NHƯ LOAN/VTC News
|

62 trường hợp trong đó có 56 học sinh phải nhập viện điều trị sau bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Kim Đồng ở Sa Đéc nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường Tiểu học Kim Đồng, phường Sa Đéc.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp ngày 21/5, có 62 trường hợp xuất hiện các triệu chứng như sốt, buồn nôn, tiêu chảy… nghi liên quan ngộ độc thực phẩm. Trong số này có 56 học sinh, 6 người lớn đã được đưa tới cơ sở y tế để theo dõi và điều trị.

Trước diễn biến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện tập trung nhân lực, thuốc men và phương tiện để điều trị cho các bệnh nhân, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng.

Cơ quan này đồng thời đề nghị khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, xác định đơn vị cung cấp nguyên liệu và suất ăn. Các mẫu thực phẩm, bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các đơn vị liên quan phải bị xử lý nghiêm.

Lãnh đạo phường Sa Đéc thăm hỏi, động viên tình hình sức khỏe học sinh Trường tiểu học Kim Đồng nghi bị ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Văn Đấu/Báo Nhân dân)

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu ngành y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học, đặc biệt với bếp ăn tập thể. Trong đó, vai trò và trách nhiệm của hiệu trưởng trong công tác kiểm soát an toàn thực phẩm được nhấn mạnh nhằm phòng ngừa các sự cố tương tự.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học.

Bên cạnh công tác xử lý vụ việc, ngành chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung vào nhóm bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ nghi ngộ độc, cập nhật thông tin kịp thời và sớm công khai kết quả điều tra tới người dân

Thông tin từ UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, liên quan vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Kim Đồng, tính đến sáng 21/5 có 62 người nhập viện.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tiếp nhận 49 trường hợp (44 học sinh, 5 người lớn); Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc tiếp nhận 13 trường hợp (12 học sinh, 1 người lớn) do nghi ngờ sử dụng thức ăn tại trường.

Các trường hợp nhập viện với các dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật và đang được các y bác sĩ của bệnh viện tận tình chăm sóc và kiểm soát được các dấu hiệu nêu trên.

Trong số này, có 2 ca diễn biến nặng gồm 1 người lớn và 1 học sinh đang được điều trị hồi sức tích cực.

