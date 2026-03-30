61 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Cao Nguyên |

Có tổng cộng 61 bệnh nhân nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cùng một cửa hàng.

Chiều 30-3, một lãnh đạo Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã tiếp nhận tổng cộng 61 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Các bệnh nhân nhập viện đều cho biết bị đau bụng dữ dội, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Ea H'leo, đến nay, có 4 người được xuất viện, 6 người chuyển viện và 51 người đang điều trị tại đơn vị.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 28-3, Trung tâm Y tế Ea H'leo bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, nghi ngộ độc thực phẩm. Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục ca bệnh có các triệu chứng tương tự.

Sau khi ghi nhận các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và mẫu thức ăn tại cửa hàng bánh mì Q.H. để làm rõ.

UBND xã Ea Đrăng đã kiểm tra thực tế tại cơ sở bánh mì Q.H. và yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh, chờ kết quả kiểm nghiệm để có căn cứ xử lý.

