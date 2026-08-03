600 chuyến bay bị hủy, 250.000 hành khách mắc kẹt vì hơn 4.000 tiếp viên của hãng hàng không nổi tiếng đồng loạt đình công

Cuộc đình công của hơn 4.000 tiếp viên hãng hàng không đã làm đảo lộn kế hoạch đi lại của khoảng 250.000 hành khách đúng vào một trong những kỳ nghỉ lễ bận rộn nhất năm tại quốc gia này.

Khoảng 4.000 tiếp viên hàng không của WestJet - hãng hàng không lớn thứ hai Canada đã chính thức đình công từ ngày 2/8, khiến hoạt động khai thác của hãng gần như tê liệt.

Theo thông tin từ giới chức và truyền thông địa phương, khoảng 600 chuyến bay mỗi ngày bị hủy, ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của khoảng 250.000 hành khách.

Thời điểm xảy ra đình công càng khiến tác động trở nên nghiêm trọng hơn khi thứ Hai là ngày lễ quốc gia tại Canada, mở đầu một trong những kỳ nghỉ cuối tuần có lượng khách đi lại đông nhất trong năm.

Các chuyên gia nhận định cuộc đình công có thể khiến WestJet thiệt hại hàng triệu USD, đồng thời gây áp lực lớn lên hệ thống hàng không trong nước.

Một cuộc đình công khiến 250.000 hành khách lao đao, hãng hàng không lớn thứ hai Canada chịu áp lực chưa từng có (Ảnh: americas)

Nguyên nhân chính của cuộc đình công là tranh chấp về tiền lương. Các tiếp viên yêu cầu được trả công cho khoảng thời gian làm việc trên mặt đất trước và sau chuyến bay, bao gồm các công việc chuẩn bị, họp tổ bay và hỗ trợ hành khách thay vì chỉ được tính lương theo giờ bay như hiện nay.

Đây là vấn đề đã được một số hãng hàng không lớn tại Bắc Mỹ điều chỉnh trong thời gian gần đây. Năm 2022, Delta Air Lines trở thành hãng đầu tiên áp dụng hình thức trả lương cho thời gian làm việc trên mặt đất của tiếp viên. Đến tháng 2 năm nay, Air Canada cũng ký hợp đồng lao động mới với chính sách tương tự.

Hiện mức thu nhập của tiếp viên WestJet dao động từ 28,88 đến 53,61 USD Canada cho mỗi giờ tín chỉ bay.

Trong khi đó, theo thỏa thuận mới tại Air Canada, tiếp viên được hưởng khoản bồi thường tương đương tối đa 70% mức lương theo giờ cho khoảng thời gian một giờ trước khi máy bay cất cánh.

Bộ trưởng Việc làm Liên bang Canada Patty Hajdu bày tỏ sự thất vọng khi hai bên không thể đạt được thỏa thuận sau nhiều tháng thương lượng. Bà cho biết các cuộc đàm phán đã kéo dài nhưng vẫn không thể giúp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới.

Về phía công đoàn, các tiếp viên thuộc Liên đoàn Công chức Canada cho rằng trách nhiệm thuộc về ban lãnh đạo WestJet. Đại diện công đoàn Alia Hussain khẳng định cuộc đình công có thể đã tránh được nếu hãng nghiêm túc giải quyết những yêu cầu mà người lao động đưa ra trong gần 11 tháng đàm phán.

"Chúng tôi sẽ không phải đi đến bước này nếu WestJet thực sự lắng nghe và xem xét nghiêm túc những mối quan ngại của chúng tôi trong suốt quá trình thương lượng", bà Hussain cho biết.

Trong khi đó, Tổng giám đốc điều hành WestJet Alexis von Hoensbroech cho biết hãng "rất thất vọng" trước diễn biến này, đồng thời thừa nhận cuộc đình công đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đi lại của hành khách, hoạt động của nhân viên cũng như các cộng đồng và doanh nghiệp mà hãng phục vụ.

WestJet cũng thông báo sẽ hoàn tiền cho những hành khách bị ảnh hưởng bởi các chuyến bay bị hủy trong thời gian diễn ra đình công. Tuy nhiên, với quy mô gián đoạn lớn và thời điểm trùng kỳ nghỉ lễ, nhiều hành khách được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng chậm trễ và khó khăn trong việc tìm chuyến bay thay thế trong những ngày tới.

Nguồn: americas