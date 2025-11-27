60 người nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa

Chiều 27-11, Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Hóc Môn vừa tiếp nhận 60 trường hợp là công nhân của Công ty TNHH Viva Vina (Chi nhánh 1, ở ấp 1, xã Đông Thạnh, TP HCM) được đưa đến cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Theo thông tin ban đầu, bữa trưa cùng ngày do đơn vị cung cấp suất ăn chuẩn bị, gồm các món: cá cam chiên chấm nước mắm pha, bắp cải trắng luộc, canh chua rau giá – đậu bắp. Sau khi ăn khoảng 1-2 giờ, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đỏ da, ngứa, đau đầu, tê môi… nên được công ty đưa đến bệnh viện.

Bệnh viện cho biết trong tổng số 60 ca tiếp nhận có 36 trường hợp đã được bác sĩ xử trí, cho xuất viện, về theo dõi tại nhà, hiện sức khỏe ổn định. 24 trường hợp còn lại được tiếp tục theo dõi, điều trị nội trú. Hiện tất cả đều trong tình trạng tạm ổn, không có ca nặng, không ghi nhận tử vong.

Khai thác bệnh sử, các công nhân đều cho biết đã sử dụng chung suất ăn trưa do Công ty Viva Vina cung cấp. Thực phẩm nghi ngờ được xác định là cá cam trong khẩu phần bữa trưa.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, bệnh viện đã lấy mẫu, báo cáo nhanh đến các cơ quan chức năng và phối hợp Trung tâm Y tế tiến hành điều tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn của Công ty Viva Vina.

Hiện ngành y tế đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, đồng thời theo dõi sát diễn biến sức khỏe các công nhân còn nằm viện.

Trước đó, ngày 26-11, Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã thông báo kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở kinh doanh bánh mì cóc Cô Bích (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông) khiến 316 người nhập viện.

Theo kết luận, đây là vụ ngộ độc thực phẩm do cơ sở bánh mì cóc Cô Bích gây ra; thức ăn nguyên nhân là bánh mì, căn nguyên gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella.