6 triệu người xót xa trước khoảnh khắc đệ nhất mỹ nhân showbiz đau đớn trên sân khấu, rơi lệ mà vẫn đẹp nao lòng

Khoảnh khắc mỹ nhân này bật khóc vì đau trên sân khấu đang khiến mạng xã hội xót xa.

Sullyoon đau đớn bật khóc ngay trên sân khấu concert

Vào ngày 13/6, NMIXX đã có đêm concert tại Bangkok, Thái Lan trong khuôn khổ world tour đầu tiên EPISODE 1: ZERO FRONTIER . Tại đêm diễn này, một khoảnh khắc của thành viên Sullyoon nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc nén đau biểu diễn của Sullyoon

Theo các đoạn video được khán giả tại concert ghi lại, trong những tiết mục đầu tiên, Sullyoon vẫn xuất hiện cùng đội hình NMIXX và thực hiện vũ đạo như bình thường. Nữ idol giữ vị trí biểu diễn, di chuyển theo đội hình và hoàn thành các phân đoạn của mình cùng các thành viên. Tuy nhiên, khi chương trình đi đến khoảng giữa, Sullyoon bắt đầu có dấu hiệu không ổn về sức khỏe, đặc biệt là vùng lưng.

Sullyoon đau đến bật khóc trên sân khấu

Trong một số khoảnh khắc, có thể thấy Sullyoon cố gắng nén đau để tiếp tục theo kịp vũ đạo. Biểu cảm của nữ idol thay đổi rõ rệt, lộ vẻ mệt mỏi, đau đớn. Đáng chú ý, có thời điểm thành viên NMIXX bật khóc ngay trên sân khấu. Hình ảnh cô vừa chịu đau vừa cố hoàn thành phần trình diễn nhanh chóng khiến người hâm mộ có mặt tại đêm diễn cũng như cộng đồng mạng không khỏi lo lắng.

Sau đó, Sullyoon đã phải ngồi biểu diễn trong phần còn lại của concert, thay vì tiếp tục thực hiện vũ đạo cùng đội hình như ban đầu. Ngay sau khi concert kết thúc, loạt video ghi lại khoảnh khắc Sullyoon nén đau, bật khóc và ngồi biểu diễn đã được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. Trong đó, một đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ idol đau lưng trên sân khấu đã đạt khoảng 6 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Dù đang nén đau nhưng visual của Sullyoon vẫn giữ vững phong độ

Bên dưới các bài đăng, nhiều bình luận bày tỏ sự xót xa khi chứng kiến Sullyoon phải chịu đau trong lúc biểu diễn. Không ít người cho rằng nữ idol nên được nghỉ ngơi thay vì tiếp tục cố gắng trên sân khấu. Điều khiến khoảnh khắc này được bàn luận nhiều hơn còn nằm ở viusual của Sullyoon trên sân khấu. Dù đang đau đến bật khóc, nữ idol vẫn gây chú ý với visual trong trẻo, mong manh. Gương mặt nhỏ, đường nét mềm mại cùng biểu cảm cố kìm nén cảm xúc khiến nhiều người nhận xét cô “đau nhưng vẫn đẹp đến nao lòng”.

Đệ nhất mỹ nhân thế hệ mới của showbiz

Sullyoon tên thật là Seol Yoon A, sinh năm 2004, là thành viên nhóm NMIXX thuộc JYP Entertainment. Ngay từ trước khi ra mắt, cô đã là một trong những gương mặt được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.

Sullyoon thường được nhắc đến như một trong những visual nổi bật nhất của Kpop thế hệ thứ 4

Trong đội hình NMIXX, Sullyoon thường được nhắc đến như một trong những visual nổi bật nhất. Vẻ đẹp của cô không đi theo hướng sắc lạnh hay quá trưởng thành, mà thiên về cảm giác mềm mại, ngọt ngào và mong manh. Đôi mắt to, sống mũi thanh tú, khuôn mặt nhỏ cùng đường nét hài hòa giúp Sullyoon dễ tạo hiệu ứng trong các khoảnh khắc cận mặt, ảnh sân bay, cam thường lẫn sân khấu.

Sullyoon thường xuất hiện trong các cuộc thảo luận về dàn mỹ nhân thế hệ mới hàng đầu của Kpop bên cạnh Jang Wonyoung và Karina

Tại Hàn Quốc, Sullyoon thường được đặt cạnh những visual nổi bật của Kpop Gen 4 như Jang Wonyoung và Karina. Cái tên của cô thường xuất hiện trong các cuộc thảo luận về dàn mỹ nhân thế hệ mới hàng đầu của Kpop. Không chỉ gây sốt trong nước, Sullyoon còn nhiều lần được đề cử trong danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới. Những hình ảnh thời thơ ấu, ảnh thẻ và ảnh đời thường của Sullyoon cũng từng được chia sẻ nhiều lần, càng củng cố ấn tượng về một nữ idol sở hữu đường nét nổi bật từ sớm.

Dù vậy, Sullyoon không chỉ được chú ý nhờ danh xưng visual. Cô ra mắt cùng NMIXX vào ngày 22/2/2022 Thời điểm debut, NMIXX gây nhiều tranh luận vì màu nhạc MIXX POP, tức pha trộn nhiều thể loại trong cùng một sản phẩm. Công thức này khiến nhóm không dễ tiếp cận đại chúng ngay từ đầu, nhưng cũng tạo nên màu sắc riêng giữa dàn nhóm nữ Gen 4.

Sullyoon là cây hút fan của NMIXX

Hiện NMIXX hoạt động với đội hình 6 thành viên gồm Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo và Kyujin. Nhóm được đánh giá cao ở khả năng hát live, nền tảng vocal ổn định, vũ đạo mạnh và đội hình biểu diễn đồng đều. Sau giai đoạn đầu gây tranh cãi, NMIXX dần xây dựng được vị trí riêng qua các sản phẩm như DICE, Love Me Like This, Soñar (Breaker), DASH, See that? và Blue Valentine.

Trên hành trình đó, Sullyoon vừa là gương mặt visual hút truyền thông, vừa là một mảnh ghép quan trọng trong đội hình biểu diễn giàu thực lực của NMIXX. Không chỉ gây chú ý nhờ nhan sắc, nữ idol sinh năm 2004 còn được đánh giá cao ở giọng hát ngày càng tiến bộ. Sullyoon có độ nhận diện tốt ngoài phạm vi fandom và thường được nhắc đến như một trong những thành viên có sức hút đại chúng nổi bật của nhóm.

Không chỉ nổi tiếng về nhan sắc, Sullyoon còn được đánh giá cao về kỹ năng thanh nhạc

Chính vì vậy, khoảnh khắc Sullyoon đau đến bật khóc tại concert Bangkok càng khiến nhiều người xót xa. Sự cố lần này khiến người hâm mộ vừa thương, vừa mong Sullyoon sớm được nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe sau lịch trình căng thẳng.

Ảnh: X