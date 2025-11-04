6 thực phẩm màu đen là "vua bổ thận" bán đầy chợ Việt, trên thế giới mua đắt hơn vàng

Thận là cơ quan quan trọng, đảm nhiệm chức năng lọc chất thải khỏi máu, điều hòa chất lỏng và duy trì cân bằng nội môi cho cơ thể. Cơ quan này hoạt động liên tục suốt 24 giờ mỗi ngày, nhưng trong cuộc sống hiện đại, nhiều người lại vô tình gây hại cho thận bằng những thói quen xấu như thức khuya, hút thuốc, uống rượu bia, ít vận động hoặc ngồi lâu.

Để bảo vệ và tăng cường chức năng thận, mọi người cần tránh thức khuya, hạn chế rượu bia, vận động thường xuyên. Ngoài ra, việc bổ sung các loại thực phẩm màu đen vào chế độ ăn hàng ngày là lựa chọn lý tưởng.

Gạo lứt đen

Gạo lứt đen, hay còn gọi là gạo tím than, là loại gạo giàu dinh dưỡng với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Gạo lứt đen có tác dụng bổ thận, tăng cường chức năng thận, giúp cơ thể bài tiết chất độc hiệu quả.

Hàm lượng chất xơ cao trong gạo lứt đen giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, cải thiện hệ tiêu hóa. Gạo lứt đen có chỉ số đường huyết thấp, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, phòng ngừa bệnh tiểu đường. Loại gạo này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Mè đen

Mè đen (vừng đen) là loại hạt nhỏ bé nhưng chứa đựng nguồn dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt là các chất béo lành mạnh, canxi, sắt và chất chống oxy hóa. đen có tác dụng bổ thận, dưỡng huyết, ích tinh, tăng cường sinh lực, hỗ trợ điều trị các bệnh về thận.

Mùa đông sử dụng mè đen không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật mà còn giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương nhờ hàm lượng canxi cao. Mè đen chứa chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, thường xuyên sử dụng mè đen còn giúp nuôi dưỡng da, tóc từ bên trong, giúp da sáng mịn, tóc đen bóng.

Quả mâm xôi

Quả mâm xôi đen là lựa chọn tuyệt vời trong chế độ ăn tốt cho thận. Loại quả này cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa và vitamin C, giúp giảm viêm, hạn chế stress oxy hóa và bảo vệ các tế bào thận. Bioflavinoid và thymine có trong quả mâm xôi bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi các gốc tự do và cũng giúp duy trì sức khỏe thận.

Dâu tằm

Dâu tằm có tác dụng bổ huyết, bổ can thận, dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận tràng và giải khát. Do đó, dâu tằm được xem là một thực phẩm có lợi cho việc bồi bổ thận âm, giúp cải thiện các triệu chứng như đau lưng mỏi gối, ù tai, chóng mặt có liên quan đến sự suy yếu của thận.

Dâu tằm có màu đen hoặc tím đậm là do chứa hàm lượng cao anthocyanin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ thận hư, đau lưng mỏi gối. Dâu tằm có vị ngọt mát, giúp bổ huyết, dưỡng âm và đặc biệt tốt cho những ai hay mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, hoặc có dấu hiệu thận yếu.

Tỏi đen

Tỏi đen được tạo ra sau quá trình lên men chậm từ củ tỏi nguyên củ trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nhất định khoảng 1-3 tháng. Qua quá trình này, tỏi mất đi vị cay nồng và mùi hăng đặc trưng, chuyển sang kết cấu mềm, nhão, có vị gần giống quả sung.

S-Allylcysteine có trong tỏi đen đã được chứng minh là hỗ trợ hấp thụ allicin. Điều này làm cho tỏi đen có lợi hơn nhiều so với tỏi trắng và được hệ tiêu hóa dung nạp tốt hơn.

Một số nghiên cứu gợi ý rằng tỏi đen có thể có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp tăng cường bài tiết nước và natri dư thừa ra khỏi cơ thể, giảm gánh nặng cho thận, có thể hỗ trợ chức năng thận một cách gián tiếp.

Tỏi đen chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Điều này có thể giúp bảo vệ các tế bào thận khỏi bị tổn thương theo thời gian.

Táo tàu đen

Táo tàu đen là loại quả khô có vị ngọt thanh, tính ấm, được sử dụng nhiều trong Đông y với tác dụng Táo tàu đen, còn được gọi là hắc táo hay táo đen khô, là một loại quả quý được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền Trung Hoa. Không chỉ sở hữu hương vị ngọt dịu, thanh mát đặc trưng, táo tàu đen còn được biết đến với tính ấm, có tác dụng tuyệt vời trong việc bồi bổ khí huyết, an thần, tăng cường sức khỏe cho người gầy yếu, suy nhược cơ thể. Ngoài ra, loại quả này còn hỗ trợ điều trị các chứng bệnh như mất ngủ, suy nhược thần kinh, hoa mắt, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa...

Sở dĩ táo tàu đen có nhiều công dụng như vậy là nhờ vào thành phần dinh dưỡng phong phú. Táo tàu đen chứa nhiều vitamin (A, B, C), khoáng chất (sắt, canxi, phốt pho), chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Đặc biệt, hàm lượng saponin và flavonoid trong táo tàu đen có tác dụng bảo vệ gan, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa lão hóa và phòng chống ung thư.