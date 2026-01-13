6 thực phẩm giàu kẽm không phải thịt đỏ

Mặc dù thịt đỏ là nguồn cung cấp kẽm dồi dào, nhưng còn nhiều thực phẩm khác cũng giàu kẽm, rất phù hợp cho người không ăn thịt đỏ hoặc muốn giảm ăn thịt đỏ. Theo Verywellhealth , dưới đây là 6 loại thực phẩm giàu kẽm không phải thịt đỏ bạn có thể cân nhắc thêm vào chế độ ăn.

Kẽm là một loại khoáng chất mà cơ thể cần (Ảnh: Getty Images)

Hàu

Hàu được coi là nguồn cung cấp kẽm hàng đầu vì chúng chứa hàm lượng khoáng chất này cao hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác, kể cả thịt bò. Mỗi khẩu phần khoảng 85g ruột hàu (tương đương 3-4 con hàu cỡ trung bình) chứa tới 28,2 mg kẽm, đáp ứng gần 291% giá trị cần thiết hàng ngày.

Cua biển

Cua biển cũng là một lựa chọn giàu kẽm khác dành cho bạn. Chỉ với một khẩu phần 85g thịt cua biển đã nấu chín, có thể cung cấp khoảng 3,2 mg kẽm, đáp ứng 29% giá trị cần thiết hàng ngày.

Yến mạch

Yến mạch là loại thực phẩm rất dễ tìm, giàu các chất dinh dưỡng khác nhau, trong đó có kẽm. Mỗi 1 cốc yến mạch cung cấp cho bạn 2,3 mg kẽm.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô chính là “nhà vô địch” về kẽm trong thế giới các loại hạt. Chỉ cần nhâm nhi khoảng 28g hạt bí, cơ thể bạn có thể được cung cấp 2,2 mg kẽm. Để thực đơn thêm phong phú, bạn cũng có thể thay đổi khẩu vị với hạt điều.

Ức gà tây

Loại thịt này là một lựa chọn thịt nạc mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn uống để tăng cường lượng kẽm nạp vào cơ thể. Một khẩu phần 85g ức gà tây nướng chứa khoảng 1,5 mg kẽm.

Đậu lăng

Đậu lăng là nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời cho những người không ăn thịt. Với mỗi nửa cốc đậu lăng nấu chín, bạn sẽ nhận được 1,3 mg kẽm. Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều dưỡng chất khác thường có trong thịt như protein và sắt.