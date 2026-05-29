6 thực phẩm được ví như “máy lọc bụi tự nhiên” cho phổi, ăn đều giúp cơ thể nhẹ hẳn

Không khí ô nhiễm, bụi mịn dày đặc, thời tiết nóng lạnh thất thường cùng thói quen thức khuya đang khiến ngày càng nhiều người gặp các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp. Không ít người thường xuyên cảm thấy khô họng, ho dai dẳng, nóng trong người hoặc dễ mệt dù không mắc bệnh nghiêm trọng.

Đặc biệt tại các đô thị lớn, việc tiếp xúc liên tục với khói xe, điều hòa và môi trường thiếu độ ẩm khiến phổi phải hoạt động nhiều hơn để lọc bụi và đào thải độc tố. Đây cũng là lý do những thực phẩm được xem là “tốt cho phổi” liên tục trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội mỗi khi thời tiết thay đổi.

Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3 - chia sẻ trên báo Thanh Niên , chế độ ăn giàu vitamin, chất chống oxy hóa và thực phẩm có tính thanh mát sẽ giúp hỗ trợ hệ hô hấp hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời giảm nguy cơ viêm nhiễm do môi trường ô nhiễm kéo dài.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm quen thuộc được nhiều người ví như “máy lọc bụi tự nhiên” cho phổi vì khả năng hỗ trợ thanh nhiệt, giảm viêm và giúp cơ thể dễ chịu hơn.

1. Lê tuyết - loại quả được nhiều người dùng để “dưỡng phổi”

Lê tuyết có vị ngọt thanh, chứa nhiều nước và thường được xem là loại trái cây phù hợp trong những ngày thời tiết hanh khô. Nhiều người có thói quen ăn lê khi bị rát họng hoặc ho nhẹ vì cảm giác mát và dễ chịu mà loại quả này mang lại.

Không chỉ vậy, lê còn chứa vitamin C và chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ sức đề kháng. Một số gia đình thường hấp lê với mật ong hoặc đường phèn để dùng vào buổi tối, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa dễ ho và khô họng.

Điểm khiến lê tuyết được yêu thích là vừa dễ ăn vừa phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi. Đây cũng là loại trái cây thường xuyên xuất hiện trong các thực đơn “giải nhiệt” mùa hè.

2. Củ cải trắng - thực phẩm quen thuộc nhưng bị nhiều người bỏ quên

Củ cải trắng từ lâu đã xuất hiện trong nhiều món canh truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại củ này chứa tinh dầu tự nhiên và nhiều vitamin có lợi cho cơ thể.

Theo Đông y, củ cải trắng giúp thanh nhiệt và hỗ trợ giảm cảm giác đầy tức ở cổ họng. Trong khi đó, dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, loại củ này chứa chất chống oxy hóa và lượng nước khá cao.

Canh củ cải hầm xương hoặc củ cải nấu thịt bằm là món được nhiều gia đình lựa chọn trong những ngày cơ thể mệt mỏi hoặc ăn uống kém ngon miệng.

Nấm tuyết (ngân nhĩ) là loại thực phẩm giàu dưỡng chất, nổi bật với khả năng dưỡng nhan, chống lão hóa, và tăng cường hệ miễn dịch

3. Nấm tuyết - món ăn được gọi vui là “tổ yến bình dân”

Nấm tuyết từ lâu đã nổi tiếng trong các món chè dưỡng nhan nhờ chứa lượng lớn chất keo thực vật tự nhiên. Khi nấu chín, nấm có độ mềm và tạo cảm giác dễ chịu cho cổ họng.

Nhiều người thích dùng chè nấm tuyết hạt sen hoặc nấm tuyết táo đỏ trong mùa nóng vì món ăn này vừa nhẹ bụng vừa dễ ăn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy nấm tuyết chứa polysaccharide - hoạt chất được cho là có lợi cho miễn dịch.

Điểm cộng lớn nhất của nấm tuyết là giá thành khá rẻ nhưng có thể chế biến thành nhiều món khác nhau.

4. Củ hoa huệ tươi - nguyên liệu lạ nhưng được nhiều người săn tìm

Củ của cây hoa huệ (thường gọi là bách hợp) mới là bộ phận có tác dụng bổ phổi, làm sạch phổi, và giảm ho khan, chứ không phải phần bông hoa huệ tươi cắm bình để ngắm. Theo Đông y, củ hoa huệ có vị ngọt, tính mát, quy vào kinh phế, giúp dưỡng ẩm đường hô hấp hiệu quả trong mùa hanh khô.

Do củ huệ có tính hàn (lạnh), những người đang bị tiêu chảy, tỳ vị hư hàn hoặc ho do nhiễm lạnh (ho phong hàn, đờm lỏng trắng) không nên ăn.

Tuyệt đối không tự ý đào củ của các loại hoa huệ ta trồng làm cảnh cắm sắm lễ vì có thể gây ngộ độc, nôn mửa nếu không dùng đúng loại hoặc sai cách.

Củ sen có tác dụng làm thông thoáng các phế nang và phế quản, giúp tiêu sạch đờm và làm giảm tình trạng ho khan kéo dài.

5. Củ sen - món ăn “quốc dân” mỗi mùa nóng

Củ sen là thực phẩm quen thuộc với nhiều gia đình châu Á. Loại củ này chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác mát cơ thể.

Canh củ sen hầm xương, củ sen luộc hoặc chè củ sen đều là những món dễ ăn và phù hợp với thời tiết nóng nực. Nhiều người cho rằng ăn củ sen thường xuyên giúp cơ thể bớt nóng trong và ngủ ngon hơn.

Ngoài ra, củ sen còn có lượng tinh bột tự nhiên vừa phải, giúp tạo cảm giác no lâu nhưng không quá nặng bụng.

6. Quả tỳ bà - “vị cứu tinh” cho cổ họng trong những ngày giao mùa

Quả tỳ bà có vị ngọt nhẹ, mọng nước và thường xuất hiện trong các bài thuốc dân gian hỗ trợ giảm ho. Loại quả này chứa nhiều vitamin A, vitamin C và chất chống oxy hóa.

Một số người thường hấp tỳ bà với đường phèn hoặc làm siro để dùng khi cảm thấy khó chịu ở cổ họng. Dù không phải “thần dược”, nhưng cảm giác dịu cổ sau khi ăn khiến loại quả này được nhiều người yêu thích.

Hiện nay, quả tỳ bà cũng trở thành nguyên liệu phổ biến trong các công thức đồ uống thanh nhiệt trên TikTok và mạng xã hội.

Các chuyên gia cho rằng không có thực phẩm nào có thể “làm sạch phổi” ngay lập tức. Tuy nhiên, việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, hạn chế khói thuốc và bổ sung đều đặn những thực phẩm giàu dưỡng chất sẽ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.

Đặc biệt với những người thường xuyên tiếp xúc khói bụi, hay thức khuya, nói nhiều hoặc dễ ho khi thay đổi thời tiết, việc thêm các món ăn thanh mát vào thực đơn hàng tuần có thể giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn đáng kể.