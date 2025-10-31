6 thực phẩm cực quen nhưng cực "nhạy" trong cải thiện chuyện ấy ở nữ giới được bác sĩ Mỹ tiết lộ

Chế độ dinh dưỡng cũng có vai trò rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Việc bổ sung các dưỡng chất phù hợp không chỉ giúp nữ giới duy trì năng lượng, cân bằng hormone mà còn cải thiện ham muốn cũng như chất lượng chuyện ấy. Điều này đặc biệt cần thiết với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh (thường sau 40 tuổi).

Khi nội tiết tố suy giảm mạnh, nhiều phụ nữ phải đối mặt với tình trạng giảm ham muốn, khô hạn và dễ cáu gắt, khiến chuyện chăn gối gặp khó khăn. Theo Tiến sĩ Lisa Young (Mỹ), dù ở độ tuổi nào, nữ giới biết tận dụng 6 thực phẩm dưới đây đều có thể cải thiện chuyện ấy đáng kể:

1. Bơ

Bơ được đánh giá cao nhờ sự giàu có của Vitamin E, kẽm và chất béo không bão hòa đơn. Những thành phần này là dưỡng chất thiết yếu để nuôi dưỡng niêm mạc cơ thể, giúp duy trì sự mềm mại và độ ẩm tự nhiên. Vitamin E còn được mệnh danh là "vitamin sinh sản", có lợi cho việc cân bằng hormone nữ.

Kẽm trong bơ hỗ trợ điều chỉnh tâm trạng, giảm căng thẳng - yếu tố hàng đầu gây ức chế ham muốn. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, bơ còn giúp da giữ nước, giảm tình trạng khô da toàn thân và khô âm đạo do thiếu hụt estrogen.

2. Sô cô la đen

Sô cô la đen là một chất kích thích cảm xúc tự nhiên tuyệt vời. Nó chứa Tryptophan, tiền chất của Serotonin (hormone hạnh phúc), giúp cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác thư giãn, thoải mái. Sự thoải mái tinh thần là yếu tố then chốt để phụ nữ tìm lại sự hứng thú trong chuyện ấy.

Flavonoid và Phenylethylamine (PEA) trong sô cô la đen kích thích nhẹ nhàng hệ thần kinh, tạo cảm giác hưng phấn. Với phụ nữ tiền mãn kinh thường xuyên bị rối loạn giấc ngủ và cảm xúc, việc tiêu thụ sô cô la đen (loại chứa ít nhất 70% cacao) có thể giúp xoa dịu tinh thần, giảm cáu kỉnh.

3. Trứng

Trứng giàu Protein, Vitamin B5 và B6. Các Vitamin nhóm B này là "nhà máy năng lượng", giúp chuyển hóa thực phẩm thành năng lượng hiệu quả, từ đó duy trì sức bền và chống lại sự mệt mỏi - thủ phạm chính làm giảm ham muốn ở nữ giới.

Vitamin B6 còn có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh mức Prolactin, giúp cân bằng giữa estrogen và progesterone, hỗ trợ ổn định chu kỳ hormone. Phụ nữ tiền mãn kinh nên bổ sung trứng để chống lại sự uể oải, suy giảm năng lượng thường thấy ở độ tuổi này.

4. Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp axit béo Omega 3 dồi dào, đóng vai trò nền tảng trong việc duy trì màng tế bào khỏe mạnh và cân bằng hormone sinh dục. Omega 3 giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể, điều hòa quá trình sản xuất và vận chuyển hormone đến các cơ quan mục tiêu.

Omega 3 cũng là chất quan trọng giúp tăng độ nhạy cảm của các thụ thể thần kinh. Đặc biệt, nó hỗ trợ cải thiện các triệu chứng tiền mãn kinh như đau nhức, giúp cơ thể khỏe mạnh và sẵn sàng hơn cho chuyện ấy.

5. Nghệ

Nghệ chứa Curcumin, hoạt chất chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ. Trong y học cổ truyền, nghệ được dùng để hỗ trợ lưu thông khí huyết và điều hòa kinh nguyệt, điều này gián tiếp cải thiện sức khỏe sinh lý nữ. Curcumin giúp giảm căng thẳng oxy hóa, hỗ trợ quá trình cân bằng hormone tự nhiên.

Hơn nữa, Curcumin còn có khả năng cải thiện tâm trạng bằng cách tăng cường chức năng não bộ. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, nghệ giúp giảm đau khớp, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ làm dịu các cơn bốc hỏa nhẹ, mang lại cảm giác dễ chịu về thể chất.

6. Rau chân vịt

Các loại rau xanh đậm như rau chân vịt rất giàu Folate (Vitamin B9) và Magie. Folate giúp tăng cường sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến hưng phấn và tâm trạng. Magie được mệnh danh là "khoáng chất thư giãn", giúp giảm căng thẳng cơ bắp và thần kinh.

Việc tiêu thụ đủ Magie giúp phụ nữ dễ dàng thư giãn, giảm lo âu, là bước đầu tiên để tăng ham muốn. Với phụ nữ tiền mãn kinh, Magie đặc biệt quan trọng vì nó giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ ổn định huyết áp.