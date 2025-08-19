6 thói quen xấu khiến tóc bạc nhanh chóng: Cái cuối cùng nam giới rất hay mắc

Tóc bạc sớm là nỗi ám ảnh của nhiều người (Ảnh minh họa).

Tóc bạc sớm vốn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Sự thay đổi màu tóc có thể khiến người trẻ mất tự tin trong giao tiếp, ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ xã hội và cả tâm lý cá nhân.

Nhiều người cho rằng tóc bạc sớm là do di truyền, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Bên cạnh gene, có những thói quen trong sinh hoạt hằng ngày cũng góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa của tóc.

6 thói quen xấu khiến tóc bạc sớm

1. Căng thẳng kéo dài

Căng thẳng kéo dài khiến hệ thần kinh giao cảm và tuyến thượng thận hoạt động quá mức, dẫn tới tăng cortisol. Đây là một hormone căng thẳng có thể làm suy giảm chức năng của tế bào melanocyte – nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc tạo melanin (sắc tố tóc).

Ngoài ra, cortisol tăng còn khiến mạch máu co lại, giảm lưu lượng máu tới da đầu, làm nang tóc không nhận đủ oxy và dưỡng chất. Kết quả là tóc yếu và bạc nhanh hơn.

2. Thiếu hụt dinh dưỡng

Những thực phẩm giàu biotin (vitamin B7) - một vitamin cần thiết cho mái tóc khỏe đẹp (Ảnh minh họa).

Một chế độ ăn thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu như vitamin B12, sắt, kẽm, đồng, biotin (vitamin B7) và protein sẽ khiến nang tóc không có đủ “nguyên liệu” để sản xuất melanin. Điều này cũng có thể khiến cho tóc bạc sớm.

3. Mất ngủ

Giấc ngủ là thời điểm cơ thể tái tạo tế bào, bao gồm cả tế bào melanocyte. Thiếu ngủ làm gián đoạn quá trình này, đồng thời tạo ra sự mất cân bằng hormone (như tăng cortisol), làm giảm lưu thông máu đến da đầu. Tất cả đều góp phần thúc đẩy tóc bạc sớm.

4. Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời

Tia UV từ ánh nắng mạnh có thể phá hủy cấu trúc keratin trong tóc, làm tóc khô xơ, dễ gãy. Đồng thời, ánh nắng kích thích sự hình thành gốc tự do, gây tổn hại đến tế bào melanocyte và đẩy nhanh quá trình bạc tóc.

5. Lạm dụng caffeine và đồ uống có cồn

Lạm dụng caffeine và đồ uống có cồn có thể khiến tóc bạc sớm (Ảnh minh họa).

Caffeine thúc đẩy đào thải canxi, magiê và một số khoáng chất khác qua đường tiểu; đồ uống có cồn lại làm giảm khả năng hấp thu vitamin nhóm B – các vi chất thiết yếu cho sức khỏe tóc và sắc tố melanin. Thêm vào đó, cả caffeine và đồ uống có cồn đều góp phần làm mất nước và giảm độ đàn hồi của sợi tóc, gián tiếp làm tăng nguy cơ bạc tóc.

6. Hút thuốc lá

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giống như nhiều quốc gia châu Á khác, tỷ lệ nam giới hút thuốc ở Việt Nam cao hơn nhiều so với nữ giới: nam 42,3%, trong khi nữ chỉ 1,7%. Khói thuốc chứa nicotine và CO khiến mạch máu co lại, cản trở lưu thông máu đến da đầu. Điều này làm nang tóc thiếu oxy và dưỡng chất cần thiết. Đồng thời, các chất độc trong khói thuốc thúc đẩy stress oxy hóa, gây tổn thương tế bào melanocyte. Tất cả các yếu tố này đều thúc đẩy tóc bạc sớm.

Tổng hợp