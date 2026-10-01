6 thói quen tưởng chừng tiết kiệm cho gia đình thực chất lại là nguyên nhân gây ung thư

Thói quen 1: Tiếp tục ăn những thực phẩm hơi bị hỏng

Một miếng trái cây nhỏ bị thối, một miếng bánh mì bị mốc, một đoạn mía nhỏ bị hỏng... Một số người tin rằng chỉ cần cắt bỏ phần hỏng thì phần tốt vẫn có thể ăn được.

Bác sĩ Han Mengge, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Zhongshan trực thuộc Đại học Phục Đán (Trung Quốc), giải thích rằng nấm mốc trong thực phẩm là do sự phát triển và sinh sản của nấm mốc. Các đốm nấm mốc có thể nhìn thấy trên trái cây bị mốc chỉ là "phần nổi của tảng băng trôi", vì nấm mốc và độc tố đã lan rộng vào bên trong . Do đó , ngay cả sau khi cắt bỏ phần bị mốc, phần còn lại cũng không nên ăn.

Ăn thực phẩm bị mốc có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như khó chịu đường ruột, phản ứng dị ứng và các bệnh về đường hô hấp. Hơn nữa, các chất chuyển hóa độc hại được tạo ra trong quá trình phát triển của nấm mốc - độc tố nấm, có thể gây ngộ độc, suy giảm miễn dịch, ung thư và dị tật bẩm sinh.

Lời khuyên về sức khỏe:

Hãy cố gắng mua thực phẩm tươi sống, mua từng ít một và mua thêm khi dùng hết.

Trái cây bị hư hại nhẹ do va chạm vẫn có thể ăn được, nhưng tốt hơn hết là nên vứt bỏ những trái cây đã bị mốc.

Cố gắng mua càng ít rau củ quả đã cắt sẵn và trộn sẵn càng tốt.

Thói quen 2: Ăn thức ăn thừa để tránh lãng phí

Nhiều người rất tiết kiệm trong ăn uống, thường cất giữ thức ăn thừa trong tủ lạnh và ăn vào ngày hôm sau hoặc thậm chí là ngày hôm sau nữa. Ăn thức ăn thừa thỉnh thoảng thì không sao, nhưng ăn chúng trong thời gian dài có thể gây hại.

Zhou Zhiwei, giám đốc Khoa Phẫu thuật Dạ dày tại Trung tâm Ung thư Đại học Tôn Trung Sơn, cho biết thói quen ăn uống không lành mạnh, bao gồm thường xuyên tiêu thụ thực phẩm nhiều muối và đồ muối chua, cũng như thức ăn thừa , là những yếu tố góp phần gây ra ung thư dạ dày .

Lời khuyên về sức khỏe:

Thay vì cảm thấy áy náy về thức ăn thừa, hãy nhắc nhở bản thân và gia đình nấu lượng thức ăn vừa đủ và tránh để thừa lại.

Hãy chọn thực phẩm tươi ngon và tốt cho sức khỏe.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo rằng thức ăn đã nấu chín không nên để ở nhiệt độ phòng quá hai tiếng, không nên để trong tủ lạnh quá ba ngày và thức ăn thừa không nên hâm nóng lại quá một lần.

Thói quen 3: Đũa gỗ không được thay thế trong thời gian dài

Nhiều gia đình thường sử dụng một đôi đũa trong nhiều năm, và nhiều người tin rằng không cần thay thế đũa nếu chúng vẫn còn tốt.

Han Hongwei, một nhà nghiên cứu tại Phòng Truyền thông Rủi ro thuộc Trung tâm Đánh giá Rủi ro An toàn Thực phẩm Quốc gia, cho biết nhiều gia đình sử dụng đũa tre hoặc đũa gỗ. Các sản phẩm từ tre và gỗ là môi trường thích hợp nhất cho nấm mốc phát triển . Chỉ cần môi trường không khô ráo và độ ẩm của vật liệu đạt đến một mức nhất định, nấm mốc có thể hình thành chỉ trong một ngày.

Đũa bị mốc có thể chứa aflatoxin, một chất gây ung thư có thể dễ dàng gây ra ung thư gan.

Lời khuyên về sức khỏe:

Thay đũa tre hoặc đũa gỗ thường dùng sau mỗi 6 tháng.

Sau khi rửa, hãy đặt đũa sao cho đầu nhỏ hướng lên trên và đầu lớn hướng xuống dưới để chúng khô thoáng và ngăn ngừa nấm mốc phát triển. Đặt đũa nằm ngang sẽ cản trở quá trình thoát nước và khiến chúng dễ bị nấm mốc hơn.

Tốt nhất nên dùng đũa chỉ cho một người để tránh lây lan vi khuẩn giữa các thành viên trong gia đình.

Làm thế nào để chọn đũa phù hợp?

Đũa bày bán trên kệ siêu thị có đủ mọi chủng loại. Làm sao để chọn được loại đũa phù hợp?

Trước tiên, hãy tránh mua đũa có sơn màu. Sơn màu chứa các kim loại nặng như chì và các dung môi hữu cơ như benzen, là những chất gây ung thư. Hơn nữa, khi đũa bị mòn do sử dụng, lớp sơn có thể bong tróc và đi vào cơ thể cùng thức ăn, gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em; trẻ em có khả năng dung nạp rất thấp đối với chì, benzen và các chất độc hại khác, vì vậy nên tránh sử dụng chúng.

Thứ hai, không nên mua đũa dùng một lần. Hầu hết đũa dùng một lần được tẩy trắng bằng lưu huỳnh, và việc sử dụng thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người và không đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Cuối cùng, nên mua đũa gỗ, đũa thép không gỉ và đũa sứ. Khi mua đũa gỗ, nên chọn loại làm từ gỗ tự nhiên và giữ nguyên màu sắc ban đầu. Đối với đũa thép không gỉ, hãy chọn loại thép không gỉ dùng trong thực phẩm, ví dụ như thép không gỉ 304. Đối với đũa sứ, tốt nhất nên chọn loại màu trắng tinh khiết, không có hoa văn.

Thói quen 4: Tiếp tục ăn dầu ăn đã để quá lâu

Nhiều người tin rằng dầu ăn an toàn để tiêu thụ miễn là còn hạn sử dụng, nhưng điều này không đúng. Các thử nghiệm đã chỉ ra rằng, sau khi mở nắp, 3 tháng là thời hạn an toàn để sử dụng dầu ăn.

Sau khi dầu bị oxy hóa và ôi thiu, chúng thường chứa độc tố aflatoxin, gây ra mùi hôi khó chịu. Khi đun nóng, chúng tạo ra nhiều khói và có mùi hăng. Những yếu tố này có thể gây ung thư gan .

Lời khuyên về sức khỏe:

Nếu gia đình bạn có ít người, tốt nhất nên mua dầu đựng trong các thùng nhỏ.

Các thùng dầu lớn phải được đóng gói lại thành các thùng nhỏ hơn, và việc chọn các thùng có bề mặt mờ hoặc không trong suốt sẽ an toàn hơn.

Tốt nhất là không nên đặt các chai dầu ở những nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, chẳng hạn như bệ cửa sổ, vì điều này sẽ khiến chúng bị oxy hóa dễ dàng hơn.

Thói quen 5: Tái sử dụng dầu ăn

Chiên rán thức ăn cần rất nhiều dầu, và để không lãng phí, một số gia đình sẽ sử dụng phần dầu còn thừa để tiếp tục nấu nướng.

Yu Wanting, đến từ Khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện Nhân dân số 3 Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, cho biết mặc dù dầu dùng để chiên rán thực phẩm trông có vẻ bình thường, nhưng khi đun nóng ở nhiệt độ cao, nó sẽ tạo ra các axit béo chuyển hóa và các sản phẩm oxy hóa dầu độc hại. Khi loại dầu này được sử dụng để nấu ăn ở nhiệt độ cao, số lượng chất gây ung thư sẽ tăng lên đáng kể.

Lời khuyên về sức khỏe:

Tránh nấu nướng nhiều lần ở nhiệt độ cao với dầu thừa; nên nấu ở nhiệt độ thấp. Một chuyên gia dinh dưỡng cộng đồng gợi ý rằng dầu thừa có thể được dùng để làm các món mì ống, chẳng hạn như bánh hành lá, bánh bao hấp và bánh ngọt. Nếu dầu có tạp chất rắn, hãy lọc trước.

Dầu thừa cũng có thể dùng để nấu súp, đặc biệt là súp rau; bạn có thể cho một ít vào súp.

Khi chần rau củ, bạn có thể thêm vài giọt dầu ăn còn thừa để rau củ có màu sắc tươi sáng hơn và hương vị đậm đà hơn.

Thói quen 6: Không muốn bật máy hút mùi

Một số người quen với việc xào nấu ở lửa lớn, và để tiết kiệm điện, họ ngại sử dụng máy hút mùi. Kết quả là, họ hít phải rất nhiều khói nấu nướng.

Bác sĩ Tao Xincao, chuyên khoa Hô hấp và Chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản, cho biết, tác hại của khói bếp đối với con người, ở mức độ nhỏ, là gây kích ứng mạnh niêm mạc mũi, mắt và họng, có thể dẫn đến các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng và viêm khí quản. Hít phải khói bếp trong thời gian dài có thể dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

Ngoài ra, khói từ nhà bếp cũng là một yếu tố nguy cơ gây ung thư phổi.

Lời khuyên về sức khỏe:

Trước khi bật bếp, hãy bật máy hút mùi. Mỗi lần bật và tắt bếp ga, một lượng nhỏ khí ga có thể bị rò rỉ ra ngoài. Đồng thời, quá trình đốt cháy khí ga cũng tạo ra khí thải, gây hại cho sức khỏe.

Sau khi nấu xong, bật máy hút mùi thêm vài phút nữa để loại bỏ hoàn toàn khói.

Khi nấu ăn, đừng chỉ bật máy hút mùi. Tốt nhất là nên mở cửa sổ bếp cùng lúc. Điều này sẽ giúp loại bỏ khói và cho phép không khí trong lành vào để giúp khí gas cháy hoàn toàn hơn.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Sohu)