6 sự thật về nồi chiên không dầu, tôi tiếc nuối vì biết muộn

Nồi chiên không dầu từng được tung hô như món đồ bếp “thay đổi cuộc sống”. Không ít người mua về với kỳ vọng nấu ăn nhanh hơn, sạch hơn, khỏe hơn. Nhưng chỉ khi dùng đủ lâu, đủ nhiều món, mới vỡ ra những sự thật rất khác so với quảng cáo. Có những điều nếu biết sớm, nhiều gia đình đã dùng nồi chiên không dầu hiệu quả hơn, thậm chí tránh được cảm giác thất vọng không đáng có.

1. Không phải món nào cũng hợp với nồi chiên không dầu

Sai lầm phổ biến nhất là nghĩ rằng nồi chiên không dầu có thể thay thế hoàn toàn bếp gas hay lò nướng. Thực tế, nồi chiên hoạt động tốt nhất với các món có bề mặt khô, ít nước và cần lớp vỏ giòn như khoai tây, gà quay, cánh gà, thịt ba chỉ, nem rán. Ngược lại, các món nhiều nước sốt, cần đảo liên tục hoặc đòi hỏi kiểm soát nhiệt tinh tế như cá kho, canh, xào mềm đều không phù hợp. Nhiều người chê nồi chiên vì món ăn khô, cứng hoặc không ngon, nhưng nguyên nhân chính là dùng sai món.

2. Không dầu không có nghĩa là không béo

Nồi chiên không dầu giúp giảm lượng dầu bổ sung, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn chất béo. Những thực phẩm vốn nhiều mỡ như thịt ba chỉ, xúc xích, gà công nghiệp vẫn tiết ra rất nhiều dầu trong quá trình chiên. Điểm khác biệt nằm ở chỗ mỡ chảy xuống khay thay vì bám lại trên bề mặt thức ăn. Điều này giúp món ăn đỡ ngấy hơn, nhưng không biến chúng thành đồ ăn kiêng tuyệt đối. Ai kỳ vọng ăn thoải mái mà không tăng cân thì sẽ sớm thất vọng.

3. Nồi chiên không phải cứ mua to là tốt

Nhiều người tiếc tiền lúc đầu, chọn nồi dung tích nhỏ, sau đó lại bực vì phải chia mẻ nấu. Nhưng cũng không ít người mua nồi quá lớn, để rồi hiếm khi dùng hết công suất, chiếm diện tích bếp và tốn điện hơn mức cần thiết. Sự thật là dung tích nồi chiên nên dựa vào số người ăn thường xuyên, không phải số khách tối đa. Gia đình 2 đến 3 người dùng nồi 3 đến 4 lít đã đủ. Gia đình 4 đến 5 người mới cần nồi 5 đến 6 lít. Chọn đúng ngay từ đầu sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều.

4. Không vệ sinh thường xuyên là sai lầm lớn

Một trong những lý do khiến nhiều người chán nồi chiên không dầu là mùi ám và lớp dầu bám dày bên trong. Thực tế, nồi chiên cần được vệ sinh sau vài lần sử dụng, đặc biệt là khay và lưới chiên. Nếu để dầu mỡ tích tụ lâu ngày, mùi cũ sẽ ám vào món mới, làm giảm chất lượng đồ ăn. Chưa kể, dầu cháy bám lâu còn ảnh hưởng đến độ bền và hiệu suất làm nóng của nồi. Ai dùng nồi chiên lâu mà không rửa kỹ sẽ thấy rõ sự khác biệt.

5. Không phải cứ bật nhiệt cao là nhanh và ngon

Nhiều người mới dùng nồi chiên thường có thói quen bật nhiệt cao để tiết kiệm thời gian. Kết quả là bên ngoài cháy sém, bên trong chưa chín đều. Nồi chiên không dầu cần thời gian để luồng khí nóng lưu thông đều. Với nhiều món, nướng ở nhiệt vừa trong thời gian dài hơn lại cho kết quả ngon hơn, mềm bên trong và giòn vừa đủ bên ngoài. Biết cách chia nhiệt, lật mặt và canh thời gian mới là mấu chốt để nấu ngon.

6. Nồi chiên không dầu không thay thế kỹ năng nấu ăn

Sự thật cuối cùng và cũng là điều nhiều người tiếc nuối nhất là nồi chiên không dầu không phải chiếc máy làm mọi thứ tự động. Gia vị nêm nhạt hay mặn, thịt ướp chưa đủ, cắt miếng quá dày hay quá mỏng, tất cả vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến món ăn. Nồi chiên chỉ là công cụ hỗ trợ. Khi người nấu hiểu nguyên liệu, hiểu nhiệt và biết điều chỉnh, nồi chiên mới phát huy hết giá trị. Ngược lại, nếu phó mặc hoàn toàn cho thiết bị, rất khó có món ăn ngon như mong đợi.

Nhìn một cách công bằng, nồi chiên không dầu vẫn là một thiết bị bếp đáng giá nếu người dùng hiểu đúng và dùng đúng. Khi nắm rõ nguyên lý hoạt động, chọn dung tích phù hợp, không lạm dụng và biết kết hợp với các phương pháp nấu khác, nồi chiên không dầu giúp tiết kiệm thời gian, giảm dầu mỡ và làm bếp núc gọn gàng hơn đáng kể.

Gợi ý mua sắm: - Nồi chiên không dầu Philips - Giá: 1.524.900₫ - Nồi chiên không dầu Bear - Giá: 1.390.000₫ - Nồi chiên không dầu Joyoung - Giá: 1.690.000₫



