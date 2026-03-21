6 người trong cùng khu dân cư ở Đắk Lắk bị chó nghi dại cắn

Ngày 21/3, tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại sau khi ghi nhận 6 trường hợp bị chó nghi mắc bệnh dại cắn tại cùng một khu dân cư ở xã Ea Na, với nguy cơ lây lan cao.

Sở Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương khoanh vùng, rà soát đàn chó, mèo; tổ chức tiêm phòng vắc xin đạt tỷ lệ cao, xử lý nghiêm tình trạng thả rông; đồng thời phối hợp ngành thú y điều tra, giám sát, xử lý ổ dịch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được giao chủ trì đánh giá nguy cơ, không bỏ sót trường hợp phơi nhiễm, hướng dẫn xử trí kịp thời.

Nhân viên thú y tiêm vắc xin phòng dại cho vật nuôi.

Ông Huỳnh Lê Xuân Bích - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho hay, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi đã phát bệnh gần như không có khả năng cứu chữa. Để phòng bệnh hiệu quả, theo ông Bích, cần kiểm soát tốt việc tiêm phòng trên đàn chó, mèo.

Khi bị chó, mèo cào, cắn, người dân cần xử lý vết thương ngay bằng cách rửa sạch với xà phòng và nước sạch, sau đó đến cơ sở y tế hoặc điểm tiêm phòng dại để được khám, tư vấn và điều trị. Người dân tuyệt đối không tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian, thuốc nam.

Trước đó (đầu tháng 3/2026), xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã công bố dịch dại động vật, triển khai khoanh vùng, tiêm phòng bắt buộc và lập chốt kiểm dịch kiểm soát vận chuyển. Vào năm 2025, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 7 trường hợp tử vong do bệnh dại, là một trong những địa phương có số ca mắc khá cao so với cả nước.