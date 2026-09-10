6 lợi ích khi trồng gừng trong nhà

Gừng khá dễ trồng tại nhà và có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho gia đình.

Gừng xuất hiện trong rất nhiều căn bếp Việt, từ kho cá, xào thịt, pha nước chấm đến nấu trà hay khử mùi tanh cho thực phẩm. Thông thường, mọi người mua vài củ ngoài chợ rồi dùng dần. Tuy nhiên, nếu trong nhà có ban công, sân nhỏ, bậu cửa sổ đủ sáng hay chỉ đơn giản là một góc có thể đặt vài chậu cây, gia đình hoàn toàn có thể thử tự trồng gừng. Không cần diện tích lớn hay kỹ thuật quá phức tạp, một vài củ gừng khỏe cũng có thể trở thành nguồn giống ban đầu. Quan trọng là chọn chậu thoát nước tốt, đất tơi xốp và vị trí có ánh sáng phù hợp. Nếu chăm đúng cách, việc dành một góc nhỏ để trồng gừng có thể đem lại khá nhiều lợi ích.

1. Có gừng tươi ngay khi cần

Đây có lẽ là lợi ích dễ thấy nhất. Gừng là loại gia vị nhiều gia đình chỉ dùng một lượng nhỏ mỗi lần, nhưng đến lúc cần lại rất dễ rơi vào cảnh trong bếp không còn củ nào. Khi có một chậu gừng tại nhà, gia đình có thể chủ động hơn trong việc sử dụng. Tùy giai đoạn phát triển, có thể thu hoạch khi củ đã đủ lớn thay vì lúc nào cũng phải mua cả túi rồi để lâu trong tủ lạnh. Gừng mới thu hoạch cũng có mùi thơm đặc trưng, phù hợp để dùng trong nhiều món ăn và đồ uống.

2. Tận dụng được những củ gừng đã bắt đầu nảy mầm

Không ít lần gừng mua về dùng chưa hết, để lâu trong bếp rồi bắt đầu mọc những mầm nhỏ. Thay vì vội bỏ đi, những củ còn chắc, khỏe, không bị thối mốc có thể được tận dụng làm giống. Chỉ cần lựa chọn phần củ có mắt mầm khỏe, xử lý và trồng đúng cách là gia đình đã có thể bắt đầu một chậu gừng mới. Đây cũng là cách tận dụng thực phẩm khá thú vị, đặc biệt với những gia đình vốn có thói quen trồng rau và gia vị tại nhà.

3. Không cần một khu vườn rộng

Một điểm thuận lợi của gừng là phần củ phát triển dưới đất nên hoàn toàn có thể trồng trong chậu hoặc thùng chứa đủ rộng. Vì vậy, ngay cả nhà phố hay căn hộ không có vườn vẫn có thể thử. Gừng thích môi trường ấm, đất giàu hữu cơ nhưng phải thoát nước tốt. Cây có thể phát triển ở nơi có ánh sáng gián tiếp hoặc nắng nhẹ thay vì bắt buộc phải phơi dưới nắng gắt cả ngày. Bởi vậy, ban công có mái che, hiên nhà hay một số vị trí sáng trong nhà có thể trở thành nơi đặt chậu, miễn điều kiện thực tế phù hợp.

4. Một chậu cây vừa để thu hoạch, vừa tạo thêm mảng xanh

Gừng không chỉ có phần củ hữu ích mà khi phát triển còn tạo thành những bụi lá xanh, dáng khá gọn gàng. Nếu trồng trong chậu phù hợp, cây hoàn toàn có thể trở thành một phần của góc xanh trong nhà, ban công hoặc sân. Thay vì chỉ trồng cây cảnh, gia đình có thể xen một vài loại cây sử dụng được trong bếp như gừng, hành, húng, bạc hà... Không gian vẫn có màu xanh nhưng mỗi chậu cây lại có thêm một công dụng thiết thực.

5. Dễ chủ động hơn về cách chăm sóc

Khi tự trồng, gia đình biết tương đối rõ cây đã được chăm sóc như thế nào, sử dụng loại đất gì và có dùng sản phẩm bảo vệ thực vật hay không. Đây là lợi thế của việc tự trồng một lượng nhỏ rau gia vị tại nhà. Tuy nhiên, tự trồng không đồng nghĩa củ gừng thu hoạch có thể sử dụng ngay mà không cần vệ sinh. Gừng phát triển trong đất nên sau khi đào lên vẫn cần rửa kỹ, loại bỏ đất cát và những phần hư hỏng trước khi chế biến.

6. Có thể tiếp tục giữ giống cho những lần trồng sau

Gừng là cây thân rễ, vì vậy sau một vụ, gia đình có thể lựa chọn những phần củ khỏe, có mắt tốt để tiếp tục làm giống thay vì lần nào cũng bắt đầu lại từ đầu. Nếu chưa muốn thu hoạch toàn bộ, có thể giữ lại một phần cây và củ tùy điều kiện trồng. Nhờ vậy, một chậu gừng ban đầu có khả năng trở thành nguồn giống cho những lần tiếp theo.

Dù vậy, gừng dễ trồng không có nghĩa cứ đặt củ xuống đất là cây sẽ phát triển tốt. Sai lầm thường gặp là tưới quá nhiều khiến đất liên tục sũng nước và phần củ dễ bị thối. Nếu trồng trong nhà, gia đình càng cần ưu tiên chậu có lỗ thoát nước, đất tơi xốp và vị trí đủ sáng, đồng thời chỉ tưới khi cần thiết.