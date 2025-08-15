6 loại trái cây chứa nhiều ký sinh trùng nhất mùa hè, ăn nhiều chẳng khác nào nuốt "cả ổ trứng sâu"

Nghe đến 3 chữ "ký sinh trùng", nhiều người vội “tẩy chay” ngay, nhưng thực tế không đến mức phải bỏ hẳn hoa quả. Chỉ cần biết cách xử lý, bạn vẫn có thể ăn ngon mà không lo nuốt… “vị khách không mời”.

Các loại trái cây dễ nhiễm ký sinh trùng thường liên quan đến giống, hình thái và môi trường sinh trưởng. Dưới đây là 6 loại trái cây được nhiều chuyên gia “xếp hạng” dễ nhiễm ký sinh trùng nhất và bạn có thể đang ăn chúng mỗi tuần.

1. Dâu tằm

Dâu tằm có màu tím đen, vị ngọt mềm. Nhưng hương thơm đặc trưng khiến chúng thu hút nhiều ruồi giấm. Bề mặt lồi lõm khiến trứng côn trùng dễ ẩn nấp, khó nhận ra bằng mắt thường.

2. Quả thanh mai

Giống dâu tằm, thanh mai không có lớp vỏ bảo vệ, hương thơm mạnh thu hút ruồi giấm đẻ trứng, ấu trùng có thể len vào bên trong quả.

3. Dâu tây

Vẻ ngoài đỏ mọng không đảm bảo sạch. Dâu tây dễ bị ruồi giấm, tuyến trùng, rệp tấn công và đẻ trứng ngay trên bề mặt. Ăn ngay khi vừa hái có thể đồng nghĩa với việc… ăn cả ký sinh trùng.

4. Cherry

Có câu “mười quả cherry thì chín quả có sâu” không phải vô cớ. Ruồi giấm thường đẻ trứng vào bên trong quả. Dù ấu trùng sẽ chết trong dạ dày và trở thành… protein, cảm giác “ăn phải” vẫn khiến nhiều người ái ngại.

5. Củ năng

Sống trong môi trường nước, củ năng có thể nhiễm sán lá gan nhỏ. Cả bề mặt lẫn phần ruột đều có nguy cơ chứa ký sinh trùng. Muốn an toàn, phải nấu chín kỹ.

6. Sung ngọt

Do cấu trúc đặc biệt, sung được thụ phấn nhờ ong nhỏ. Nhưng không ít trường hợp ong bị kẹt và chết bên trong quả, hoặc đẻ trứng ngay trong đó.

Cách rửa trái cây “đuổi” ký sinh trùng

Bạn hãy rửa trái cây theo các bước sau:

- Rửa dưới vòi nước chảy.

- Ngâm nước muối loãng 20 phút để ký sinh trùng “bò” ra.

- Pha nước với chút bột mì, khuấy nhẹ để bột hút hết cặn bẩn, trứng sâu.

- Rửa lại nhiều lần với nước sạch.

Chỉ vài phút chuẩn bị, bạn đã biến món trái cây mùa hè thành bữa ăn vừa ngon vừa an toàn.

Nguồn và ảnh: QQ