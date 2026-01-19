6 loại thực phẩm là thủ phạm "thúc đẩy ung thư", nhiều người vẫn vô tình ăn tới 5 loại

Theo các chuyên gia, có 6 chế độ ăn phổ biến liên quan đến sự xuất hiện và phát triển của ung thư, trong đó thực phẩm ngâm, thực phẩm bị mốc và các sản phẩm thịt chế biến đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là yếu tố chế độ ăn uống có thể gây ung thư.

1. Chế độ ăn nhiều đường

Chế độ ăn nhiều đường được coi là "chất biểu hiện năng lượng" cho các tế bào ung thư. Các tế bào ung thư dựa vào "quá trình glycolysis hiếu khí" để sử dụng glucose một cách hiệu quả, và môi trường nhiều đường cũng kích thích tiết ra các yếu tố tăng trưởng giống như insulin để thúc đẩy sự tăng sinh của tế bào ung thư.

Một nghiên cứu do Bệnh viện Tây Trung Quốc thuộc Đại học Tứ Xuyên dẫn đầu cho thấy lượng đường cao có liên quan chặt chẽ đến việc tăng nguy cơ mắc 45 bệnh, bao gồm ung thư gan, ung thư tuyến tụy, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và 7 bệnh ung thư phổ biến khác.

Nên giảm lượng đường bổ sung hàng ngày xuống dưới 25 gam (khoảng 6 thìa cà phê), chẳng hạn như đường trắng thông thường, đường nâu, đường phèn...

2. Thức ăn quá nóng

Chế độ ăn uống có nhiệt độ trên 65°C có thể liên tục làm tổn thương niêm mạc thực quản, có thể gây ung thư tế bào vảy thực quản, ung thư thanh quản và ung thư dạ dày.

Nên thay đổi thói quen "ăn khi còn nóng" và dùng bát đáy nông miệng rộng để phục vụ thức ăn nóng trong bữa ăn nhằm tăng tốc độ tản nhiệt.

3. Chế độ ăn nhiều muối

Ăn quá nhiều muối trong thời gian dài có thể phá hủy hàng rào niêm mạc dạ dày, thúc đẩy sự tăng sinh tế bào bất thường và tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Nên hạn chế ăn muối không quá 5 gam mỗi ngày. Đồng thời, hãy cảnh giác với "muối vô hình", nước sốt bibimbap, đậu phụ lên men, nước tương, tinh chất gà, bột ngọt, bánh quy, khoai tây chiên, mận, mì ăn liền, v.v. đều là những hộp đựng muối lớn.

4. Thực phẩm ngâm chua

Nitrit được sản xuất trong quá trình ngâm thực phẩm, có thể tạo ra nitrosamine, một chất gây ung thư mạnh, sau khi kết hợp với quá trình phân hủy protein trong dạ dày. Người ta đã quan sát thấy rằng những khu vực tiêu thụ thực phẩm ngâm chua (chẳng hạn như cá muối) trong một thời gian dài có tỷ lệ ung thư dạ dày và mũi họng cao hơn.

Nên ăn ít thức ăn ngâm chua và rửa kỹ bằng vòi nước trước khi ăn để giảm dư lượng nitrit. Đồng thời, ăn nhiều trái cây và rau quả tươi giàu vitamin C.

5. Các sản phẩm thịt chế biến, đặc biệt là thực phẩm hun khói

Ăn nhiều thịt chế biến làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, đặc biệt là thịt hun khói. Các chất gây ung thư như benzopyrene được tạo ra trong quá trình hút thuốc có thể làm hỏng DNA, dẫn đến đột biến gen và tăng nguy cơ ung thư phổi, ung thư dạ dày và các bệnh khác.

cố gắng ăn ít thịt xông khói, xúc xích, giăm bông và các sản phẩm thịt khác đã được xử lý và hun khói hàng ngày. Cố gắng chọn các loại thịt nạc, chẳng hạn như thăn.

6. Thức ăn bị mốc

Aflatoxin trong ngũ cốc và quả hạch bị mốc là một trong những chất gây ung thư hóa học mạnh nhất được biết đến, đặc biệt liên quan chặt chẽ đến sự xuất hiện của ung thư gan.

Khi mua thực phẩm, hãy chú ý đến độ tươi và loại bỏ ngay lập tức nếu phát hiện thấy nấm mốc.

5 loại thực phẩm được coi là "ngôi sao" chống ung thư

Sữa: Giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications vào tháng 1 năm 2025 cho thấy các sản phẩm từ sữa giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng và tác dụng này có thể phần lớn là do lượng canxi. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy cứ tăng 300 mg lượng canxi hàng ngày có thể làm giảm 17% nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Ngũ cốc nguyên hạt: Giảm nguy cơ ung thư phổi

Một nghiên cứu được công bố trên Cancer Cell International vào tháng 1 năm 2025 cho thấy việc tăng lượng thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt có thể làm giảm tỷ lệ mắc ung thư phổi và ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Hành tây: Giảm nguy cơ ung thư gan

Vào năm 2024, một nghiên cứu liên quan đến 60.000 người được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học Châu Âu của Bệnh viện Renji thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải cho thấy ăn 5-6 gam hành tây mỗi ngày làm giảm 33% nguy cơ ung thư gan.

Tỏi: Giảm nguy cơ ung thư tổng thể

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients vào năm 2024 cho thấy tỏi có thể ngăn ngừa ung thư. Diallyl trisulfide trong tỏi có thể ngăn chặn hoạt động của các thụ thể hydrocacbon thơm, do đó làm giảm tổn thương DNA. Đồng thời, diallyl trisulfide cũng có thể tăng khả năng sửa chữa DNA và ngăn ngừa ung thư. Vì vậy, tỏi được coi là một chất ngăn ngừa ung thư hiệu quả do khả năng chống oxy hóa và chống khối u của nó.

Nấm: Giảm nguy cơ ung thư vú

Vào năm 2021, các nhà nghiên cứu đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí Advances in Nutrition cho thấy những người ăn nhiều hơn có nguy cơ ung thư thấp hơn 34% so với những người ăn nấm thấp hơn, bao gồm nguy cơ ung thư vú thấp hơn 35%. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người tiêu thụ 18 gam nấm mỗi ngày có nguy cơ ung thư thấp hơn 45% so với những người không tiêu thụ nấm.

Theo nguồn: Sohu, Health