Không ít người từng xót xa khi mở tủ lạnh và thấy rau xanh héo rũ, ớt mốc trắng hay cà chua bở nhạt. Rau mua về còn tươi, thậm chí là rau hữu cơ giá cao, nhưng chỉ vì bảo quản sai cách mà nhanh chóng xuống cấp.

Dưới đây là 6 loại rau tốt nhất đừng vội cho vào tủ lạnh, bác sĩ khuyên để nhiệt độ phòng vẫn là "chân ái".

- Khoai tây để tủ lạnh dễ mọc mầm hơn

Nhiệt độ thấp khiến tinh bột trong khoai tây chuyển nhanh sang đường, làm khoai có vị ngọt lạ và khi chiên rán dễ tạo acrylamide - một chất không có lợi cho sức khỏe. Môi trường lạnh ẩm của tủ lạnh cũng tạo điều kiện cho khoai mọc mầm, làm tăng solanine, độc tố khó bị phá hủy dù nấu chín.

Cách tốt nhất là để khoai trong túi giấy, nơi khô ráo, thoáng mát.

- Cà chua lạnh làm mất vị ngon tự nhiên

Ở nhiệt độ dưới 10 độ C, cấu trúc tế bào cà chua bị tổn thương, khiến quả mềm nhũn, bở và kém mọng nước. Đồng thời, tủ lạnh ức chế các hợp chất tạo hương, làm cà chua nhạt vị, giảm vitamin C.

Bảo quản ở nhiệt độ phòng giúp cà chua giữ được độ mọng và hương vị vốn có.

- Dưa chuột dễ thâm đen, nhanh hỏng

Dưa chuột rất nhạy cảm với lạnh. Không khí lạnh trong tủ dễ gây “bỏng lạnh”, tạo các đốm đen lõm trên vỏ, làm dưa nhanh thối. Ngoài ra, dưa còn mất nước nhanh, chỉ vài ngày đã nhăn nheo.

Gói dưa bằng giấy bếp và để nơi thoáng mát thường giữ được lâu hơn.

- Ớt xanh lạnh ẩm khiến mốc nhanh

Lớp sáp tự nhiên trên vỏ ớt giúp chống vi khuẩn, nhưng độ ẩm cao trong tủ lạnh lại phá vỡ lớp bảo vệ này, khiến ớt dễ mốc từ trong ra ngoài. Nhiệt độ tủ lạnh gia đình thường thấp hơn mức lý tưởng của ớt, làm tế bào tổn thương, ớt mềm và nhạt vị.

- Tỏi cho vào tủ lạnh dễ nảy mầm

Độ ẩm trong tủ lạnh thúc đẩy tỏi mọc mầm, làm tép khô, mất mùi thơm và giảm chất lượng. Tỏi còn dễ “ám mùi”, hấp thụ mùi thực phẩm khác.

Treo tỏi trong túi lưới, nơi khô thoáng là cách bảo quản phù hợp hơn.

- Hành tây dễ mốc và mềm nhũn

Môi trường ẩm lạnh làm mất khả năng kháng khuẩn tự nhiên của hành, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, thậm chí sinh độc tố nguy hiểm. Hành bảo quản lạnh cũng dễ mềm, cay nồng hơn khi cắt.

Để hành nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp có thể giữ được nhiều tuần.

Nhìn lại mới thấy, thói quen “cái gì cũng cho vào tủ lạnh” đôi khi lại phản tác dụng. Điều chỉnh cách bảo quản phù hợp không chỉ giúp rau tươi lâu hơn mà còn giữ trọn dinh dưỡng, hạn chế lãng phí và rủi ro sức khỏe không đáng có.

Nguồn và ảnh: Baidu