6 loại rau "ngậm" nhiều thuốc trừ sâu nhất chợ, phải lựa thật kỹ khi mua: Toàn món quen thuộc của người Việt

Nhiều người cho rằng chỉ cần rau củ nhìn tươi ngon là có thể yên tâm đưa lên bàn ăn. Thực tế, vẻ ngoài bắt mắt chưa chắc đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Trong quá trình trồng trọt, bảo quản và vận chuyển, một số loại rau củ có thể tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hoặc bị xử lý bằng các chất không phù hợp nếu người sản xuất, kinh doanh không tuân thủ đúng quy định.

Rau xanh là nhóm thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn hằng ngày, cung cấp vitamin, chất xơ và nhiều vi khoáng có lợi cho sức khỏe. Ăn rau thường xuyên giúp cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, để tận dụng lợi ích của rau củ, người tiêu dùng cũng cần biết cách lựa chọn, nhận diện rủi ro và sơ chế đúng cách trước khi sử dụng.

Dưới đây là một số loại rau củ phổ biến được khuyến cáo nên chú ý hơn khi chọn mua và chế biến.

1. Bông cải xanh: Nhiều kẽ nhỏ, dễ bám bụi bẩn và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Bông cải xanh là loại rau được nhiều người ưa chuộng nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao, ít calo và tạo cảm giác no lâu. Đây cũng là thực phẩm quen thuộc trong thực đơn của người ăn kiêng và người tập luyện thể thao.

Tuy nhiên, phần hoa của bông cải xanh có cấu trúc dày, nhiều kẽ và xếp lớp chặt, nên rất dễ giữ lại bụi bẩn, côn trùng nhỏ hoặc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nếu không được làm sạch kỹ. Vì vậy, trước khi chế biến, nên cắt thành miếng nhỏ, ngâm nước muối loãng hoặc nước sạch một thời gian ngắn, sau đó rửa lại nhiều lần dưới vòi nước chảy.

2. Dưa leo: Không nên chỉ nhìn vẻ ngoài bóng đẹp

Dưa leo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình, có thể ăn sống, làm salad, muối chua hoặc dùng trong các món xào. Nhờ vị thanh mát, ít năng lượng, dưa leo cũng thường được người ăn kiêng lựa chọn.

Tuy nhiên, với những quả dưa leo trái mùa hoặc có vẻ ngoài quá đồng đều, xanh bóng bất thường, người tiêu dùng nên thận trọng hơn khi chọn mua. Trong thực tế, một số sản phẩm có thể bị lạm dụng chất kích thích sinh trưởng hoặc hóa chất trong quá trình canh tác, bảo quản. Để an tâm hơn, nên ưu tiên dưa leo đúng mùa, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời rửa kỹ hoặc gọt vỏ trước khi ăn sống.

3. Hẹ: Dễ bị sâu bệnh, cần sơ chế cẩn thận

Hẹ có mùi thơm đặc trưng, thường được dùng trong nhiều món ăn như hẹ xào trứng, canh hẹ hoặc nhân bánh. Đây là loại rau giàu dinh dưỡng và được nhiều gia đình ưa thích.

Dù vậy, hẹ cũng là loại cây dễ bị sâu bệnh, đặc biệt ở phần gốc và lá non. Vì lý do đó, trong quá trình canh tác, loại rau này có thể được phun thuốc bảo vệ thực vật nhiều hơn so với một số loại rau khác. Khi sử dụng, người nội trợ nên nhặt bỏ lá úa, rửa nhiều lần, có thể ngâm nước sạch trong thời gian ngắn rồi rửa lại trước khi chế biến để giảm nguy cơ tồn dư.

4. Cải ngọt, cải thìa, cải xanh: Nhóm rau lá cần được rửa kỹ

Các loại rau cải như cải ngọt, cải thìa, cải xanh thường rất được ưa chuộng vì mềm, dễ chế biến và hợp với nhiều món ăn. Tuy nhiên, rau lá non cũng là nhóm dễ bị côn trùng tấn công, nên trong quá trình canh tác thường phải kiểm soát sâu bệnh khá chặt chẽ.

Do lá rau mỏng, nhiều nếp gấp và thường mọc sát nhau, bụi bẩn hoặc dư lượng hóa chất nếu có cũng dễ bám lại. Vì vậy, khi mua nhóm rau này, người dùng nên chọn rau tươi tự nhiên, không quá bóng mượt bất thường, rồi tách từng bẹ hoặc từng lá để rửa kỹ dưới vòi nước.

5. Bắp cải: Lá cuộn chặt nhưng không có nghĩa là sạch hoàn toàn

Nhiều người cho rằng bắp cải có nhiều lớp lá bọc kín nên phần bên trong sẽ sạch và không cần rửa quá kỹ. Trên thực tế, đây là quan niệm chưa hẳn đúng.

Bắp cải là loại rau có thể bị sâu bệnh trong suốt quá trình sinh trưởng. Nếu việc canh tác không được kiểm soát tốt, nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vẫn có thể xuất hiện ở các lớp lá. Khi chế biến, tốt nhất nên bóc bỏ lớp lá ngoài, tách các lá cần dùng rồi rửa sạch từng phần trước khi thái nhỏ hoặc nấu ăn.

6. Nấm kim châm: Cẩn trọng với sản phẩm có mùi lạ

Nấm kim châm là nguyên liệu quen thuộc trong các món lẩu, nướng, xào hoặc cuốn. Loại nấm này thường được đóng gói sẵn để tiện bảo quản và vận chuyển.

Điều người tiêu dùng cần lưu ý là chỉ nên chọn sản phẩm có bao bì nguyên vẹn, thông tin rõ ràng, còn hạn sử dụng và không có mùi bất thường. Trong một số thông tin lan truyền trên thị trường, nấm kim châm từng bị cảnh báo có thể bị xử lý bằng chất bảo quản không an toàn nếu nguồn cung không đảm bảo. Vì vậy, nếu thấy nấm có mùi hắc, nhớt hoặc màu sắc khác lạ, tốt nhất không nên mua và sử dụng.

Cách chọn và sơ chế rau củ an toàn hơn

Để giảm thiểu rủi ro khi sử dụng rau củ hằng ngày, người tiêu dùng có thể lưu ý một số nguyên tắc đơn giản sau:

Ưu tiên chọn rau củ đúng mùa, tươi tự nhiên, không quá bóng đẹp bất thường.

Mua tại siêu thị, cửa hàng uy tín hoặc điểm bán có nguồn gốc hàng hóa rõ ràng.

Loại bỏ phần lá già, lá dập, lá ngoài cùng trước khi chế biến.

Rửa rau dưới vòi nước chảy, tách từng lá hoặc cắt nhỏ với những loại có nhiều kẽ như bông cải xanh.

Có thể ngâm rau trong nước sạch trong thời gian ngắn trước khi rửa lại; không nên ngâm quá lâu vì có thể làm mất một phần chất dinh dưỡng.

Với các loại ăn sống như dưa leo, rau sống, nên rửa kỹ và gọt vỏ nếu cần.

Không sử dụng rau củ có mùi lạ, dấu hiệu nhớt, úng hoặc bao bì bị rách, phồng.

Rau củ vẫn là nhóm thực phẩm quan trọng và không thể thiếu trong chế độ ăn lành mạnh. Điều quan trọng không phải là lo sợ quá mức, mà là biết cách chọn mua thông minh và sơ chế cẩn thận để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Theo Aboluowang