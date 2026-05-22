6 loại cây chớ nên trồng trong sân nhà

Cây xanh giúp sân nhà có bóng mát, tăng vẻ đẹp cảnh quan, tạo cảm giác thư giãn và mang lại hiệu ứng "chữa lành" nhờ sự gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, việc chọn sai cây có thể kéo theo nhiều phiền toái về lâu dài. Một số loại cây còn mang những ý nghĩa không may mắn nếu trồng trong sân nhà.

Theo chuyên gia cây xanh Doug Still, chuyên gia tư vấn về cây và người dẫn chương trình podcast This Old Tree , dưới đây là những loại cây gia chủ nên cân nhắc kỹ trước khi trồng trong sân nhà.

1. Cây liễu rủ

Cây liễu rủ

Chuyên gia Still cảnh báo: "Liễu rủ là loại cây lớn, cần nhiều không gian". Theo ông, loại cây này phát triển nhanh, dễ lấn át cảnh quan, cạnh tranh nước và dinh dưỡng với cây khác.

Đáng chú ý, rễ liễu rủ có xu hướng vươn xa để tìm nước. Vì vậy nếu trồng quá gần nhà, cây có thể ảnh hưởng đến đường ống thoát nước hoặc hệ thống tự hoại.

Theo quan niệm phong thủy, dáng cây buông rủ thường gợi cảm giác buồn, nặng nề và trì trệ. Tên gọi "liễu rủ" cũng bị một số người liên tưởng đến việc "rũ lộc", hao hụt tài sản, không tốt cho tài vận và tình duyên của gia chủ.

Chuyên gia khuyên nên trồng liễu rủ ở công viên, gần suối hoặc ao hồ, thay vì sân nhà.

2. Cây tần bì

Cây tần bì

Tần bì là cây đẹp, dáng khỏe, có lá kép và vỏ cây khá ấn tượng. Tuy nhiên, chuyên gia Still khuyên: "Chớ trồng tần bì trong sân nhà".

Nguyên nhân là cây tần bì dễ bị sâu đục thân tấn công. Theo chuyên gia Still, loài sâu này có thể khiến cây suy yếu và chết nếu không được xử lý định kỳ. Việc chăm sóc cây vì thế khá tốn công, thậm chí phải dùng biện pháp kiểm soát côn trùng 2-3 năm một lần trong suốt vòng đời cây.

3. Cây dương (phi lao)

Lá và quả cây dương

Dương là cây thân gỗ lớn, có bộ rễ khỏe, ăn sâu và bám chắc. Nếu trồng quá gần nhà hoặc sát công trình, cây có thể ảnh hưởng đến nền móng, tường nhà hoặc hệ thống đường ống theo thời gian.

Ngoài ra, cây dương cũng ưa sáng mạnh, cần không gian rộng để phát triển tự nhiên, thường phù hợp hơn với những khu vực chắn gió, chắn cát. Khi trồng trong sân nhỏ hoặc đặt quá gần nhà, cây dễ thiếu không gian, rụng nhiều lá kim, gây mất vệ sinh và có thể làm tắc hệ thống thoát nước.

Xét theo quan niệm phong thủy, dương cũng không phải loại cây được khuyến khích trồng ngay trước cửa nhà vì dáng cây và tán lá dễ tạo cảm giác lạnh, nặng nề, làm giảm sự thông thoáng của không gian sống.

4. Cây lê

Hoa lê

Theo quan niệm dân gian, cây lê không được khuyến khích trồng trước nhà vì chữ "lê" dễ gợi liên tưởng đến sự chia lìa, không may mắn cho các mối quan hệ trong gia đình.

Ngoài yếu tố tên gọi, cây lê khi phát triển lớn có thể tạo tán rậm, che khuất ánh sáng trước nhà, khiến không gian trở nên tối và bí. Vì vậy, dù có hoa đẹp, quả ngon, loại cây này vẫn thường bị kiêng trồng ở vị trí mặt tiền hoặc sát cửa nhà.

5. Cây sumac

Cây sumac

Cây sumac có vẻ ngoài đẹp và tạo điểm nhấn cho cảnh quan. Tuy nhiên, cây có khả năng lan rộng khá nhanh. Nếu không được cắt tỉa và kiểm soát thường xuyên, cây dễ chiếm nhiều diện tích, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển của các cây bản địa xung quanh.

Sumac có quả mọng màu đỏ, thường được nghiền thành bột để dùng trong nấu ăn hoặc một số bài thuốc thảo dược. Về mặt sức khỏe, sumac được cho là có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và làm dịu đau cơ. Tuy nhiên, các lợi ích này vẫn cần được nghiên cứu thêm, không nên xem sumac là thuốc điều trị thay thế.

6. Cây dâu tằm

Cây dâu tằm

Cây ăn quả thường là lựa chọn hấp dẫn trong sân vườn, nhưng dâu tằm lại cần được cân nhắc nếu gia chủ ngại bừa bộn. Khi quả chín rụng xuống sân, hiên hoặc lối đi, chúng dễ để lại vết bẩn khó chịu.

Quả dâu cũng thu hút nhiều chim. Điều này có thể làm sân vườn sinh động hơn, nhưng đồng thời cũng khiến khu vực dưới tán cây dễ bẩn. Ngoài ra, cây dâu tằm có thể lan rễ và lấy dinh dưỡng từ các cây trồng gần đó.

Người xưa thường khuyên kiêng trồng cây dâu tằm trước sân nhà vì cây có âm khí mạnh.

Tổng hợp



