6 kiểu tắm tăng nguy cơ đột quỵ: Số 1 nhiều người hay mắc vào mùa hè

TS.BS Nguyễn Minh Đức, giảng viên bộ môn Chẩn đoán hình ảnh tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) cho hay, một số sai lầm khi tắm có thể tăng nguy cơ mắc đột quỵ như:

- Tắm nước lạnh ngay khi vừa đi ngoài trời nắng về, mồ hôi đổ nhiều;

- Tắm khi say rượu;

- Tắm khi đang mệt, ốm, cảm cúm, chóng mặt, nhức đầu, huyết áp cao, đường huyết cao;

- Xả nước thẳng từ vòi sen xuống đầu khi tắm;

- Tắm đêm (thường sau 9 giờ tối);

- Tắm ngay sau khi vừa di chuyển từ một nơi có thời tiết nóng tới một nơi có thời tiết lạnh hoặc ngược lại. (Tình huống này hay xảy ra vào mùa đông);

Tắm không đúng cách có thể tăng nguy cơ mắc đột quỵ (ảnh minh họa)

Thân nhiệt của chúng ta thường ổn định trong khoảng 37-37,5 độ C. Điểm chung của các kiểu tắm ở trên là đều tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn, đột ngột so với nhiệt độ cơ thể. Điều này khiến cơ thể không kịp thích nghi và dễ gây ra phản ứng co mạch, từ đó tăng nguy cơ mắc đột quỵ não hoặc nhồi máu cơ tim.

"Người từ 40 tuổi trở lên có nguy cơ cao mắc đột quỵ nếu tắm sai cách vì cơ thể không còn dẻo dai như lúc còn trẻ. Do đó, mọi người nên tránh tắm theo 6 kiểu trên để đảm bảo an toàn", bác sĩ Đức lưu ý.

Một số lưu ý cần nhớ để đảm bảo an toàn khi tắm

Theo bác sĩ Đức, để tránh tình huống đáng tiếc xảy ra khi tắm, mọi người cần lưu ý:

- Không xả nước vòi sen trực tiếp từ đầu xuống chân, mà phải xả nước từ từ vào 2 chân để cơ thể làm quen với nhiệt độ trước để đảm bảo an toàn.

- Khi vừa đi về từ ngoài trời nóng, cơ thể đang đổ mồ hôi, mọi người cần ngồi nghỉ trước quạt mát cho khô mồ hôi rồi mới được đi tắm.

- Khi di chuyển từ một nơi có thời tiết nóng sang nơi có thời tiết lạnh hoặc ngược lại, mọi người không nên tắm ngay mà cần chờ đủ 6 -12 tiếng để cơ thể thích ứng nhiệt độ của môi trường mới.

- Mọi người không nên tắm khi đang mệt mỏi, đau ốm, cảm cúm, chóng mặt, khi huyết áp, đường huyết tăng cao. Thay vào đó, hãy dùng khăn lông thấm nước ấm để lau cơ thể.

- Tuyệt đối không nên tắm khi đang say rượu.

- Nên tắm trước 8 giờ tối, tránh tắm khuya.

- Trong gia đình nếu có người cao tuổi (từ 60-70 tuổi trở lên) thì người thân nên lắp thanh vịn ngang hông trong phòng tắm. Điều này giúp người cao tuổi hạn chế nguy cơ ngã do trơn trượt.